ASKİ Sporlu Güreşçiler Avrupa Şampiyonasında Türkiye\'ye Takım Halinde Şampiyonluk Getirdi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Taha Akgül şampiyon, Soner Demirtaş ikinci, Osman Göçen ve İbrahim Çiftçi de üçüncü olarak Türkiye'ye takım halinde şampiyonluk getirdi. Başarılı sporcular, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşku ile karşılandı.
31 yıl aradan sonra Serbest Güreş Milli Takımı, takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Taha Akgül, 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyayı aldı. Taha Akgül 125 kilogramda altın, Soner Demirtaş 74 kilogramda gümüş, Osman Göçen 86 kilogramda bronz ve İbrahim Çiftçi 97 kilogramda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye döndü.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Spor Kulübü sporcuları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda mehter takımı eşliğinde aileleri, sporcu arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı.
Altın madalya alan Akgül, şöyle konuştu:
"CUMHURİYET TARİHİNDE 3 DEFA SERBEST TAKIM OLARAK ŞAMPİYONLUK VAR. ÜÇÜNCÜSÜNÜ DE BİZ OLDUK"
"Ülkemize yine altın madalyayla dönmek nasip oldu. Dile kolay 11'nci kez Avrupa şampiyonu olduk. Bu sefer çok farklıydı çünkü bu madalyayla beraber, takımımız aynı zamanda takım halinde şampiyon oldu. 31 sene olmuş Serbest Takım Avrupa Şampiyonu olmayalı. Cumhuriyet tarihinde 3 defa serbest takım olarak şampiyonluk var. Üçüncüsünü de biz olduk serbest takım olarak. Uzun yıllardır takım halinde bu başarıyı gösteremiyorduk. Rusya'nın, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın Avrupa'nın güreşteki en büyük ülkelerinin önüne geçtik. Kulüp bize çok değer kattı. Mansur Başkan'ımızın bizlere verdiği destek çok önemli. Her kazandığımız madalyadan sonra bu organizasyonu yapmaları bile bizi gururlandırdı, tüylerim diken diken oldu. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Belediyemize de bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanındalar şampiyonluk öncesi ve sonrası Mansur Başkan'ımız aradı tebrik etti. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum."
ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, şunları söyledi:
"BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZİ KAMÇILIYOR VE GÜÇ VERİYOR"
"Binlerce kere şükürler olsun ki 31 yıl aradan sonra takım şampiyonluğu nasip oldu. Taha'nın Avrupa Şampiyonluğunu kazanması başarıya imza atması bu çok önemliydi. Ayrıca Soner Demirtaş, Osman Göçen, İbrahim Çiftçi ASKİ Spor bünyesinde sporcularımızın madalyalar alması ve takımıza katkı sağlaması çok önemliydi. Bu anlamda Onursal Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum, bize çok büyük destekleri var. Dün özellikle Mansur Başkanımız bizi aradı tebrik etti. Bu anlamda başkanımızın bu desteği bizi kamçılıyor ve güç veriyor. Türkiye'ye güzel bir şekilde döndük. Romanya'da 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. 10 sıklette 8 madalya maçı aldık. 2024 hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Diğer sporcularımızla yeni madalyalar alıp milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz."
Gümüş madalya kazanan Demirtaş da duygularını, şu sözlerle dile getirdi:
"Bireysel olarak takımımızda birçok madalya almış sporcular var. Takım şampiyonluğumuz yoktu eksikleri tamamladık. Burada en büyük rol ASKİ Spor Kulübü'nün. Takımın yüzde seksenini ASKİ Spor Kulübü oluşturuyor. Bizleri destekleyen insanların arkamızda olması bize güç veriyor. Değerli olduğumuzu hissediyoruz. Yanımızda olduğu için Mansur Başkan'a da teşekkür ediyorum. Daima bu ilklerin içinde olmaya devam edeceğiz."
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