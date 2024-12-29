At, Sahibinin Sesine Koştu - Son Dakika
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At, Sahibinin Sesine Koştu

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Bayburt'ta Kadir Köprücü, atını ismiyle çağırarak karlı arazide yanına gelmesini sağladı.

29.12.2024 13:58
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İsmiyle seslenilen at karlı kaplı arazide koşturarak sahibinin yanına geliyor

BAYBURT - Bayburt'ta ata sporu ciritle ilgilenen Kadir Köprücü isimli cirit sporcusu, atını ismiyle çağırıyor. İsmini duyan at ise, karla kaplı yollarda koşturarak sahibinin yanına geliyor. Atının yanına geliş anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Köprücü'nün videosuna binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Bayburt'un Kurucakol köyünde at çiftliği bulunan Kadir Köprücü isimli vatandaş, "evlatlarım" dediği atlarına gözü gibi bakıyor. Geçen sene Oğul Sefa adını verdiğini atını uzaklardan çağırmasıyla, atın da yanına gelmesiyle akıllara kazınan Köprücü, bu yılda Berat ismini verdiği atıyla benzer bir video çekti. Bir yıl arayla 2 farklı atı yetiştirerek ismini öğreten, verilen komutlara duyarlı hale getiren Köprücü, "Gel denilince gelmeyen, attan hayır gelmez. Atın gözü dağlara bakacak" dedi. Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan videoya vatandaşlar, "At birçok insandan daha çok söz anlıyor, atı böyle yetiştirmek de ayrı bir meziyet helal olsun kardeşim, atlar insanların sadık dostlarıdır. Bu güzel at sahibine vefasını çağırınca gelerek göstermiş" yorumlarında bulundular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel At, Sahibinin Sesine Koştu - Son Dakika

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