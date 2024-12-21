Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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Yerel

Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çok sayıda vatandaş, açılışa özel kampanyalar düzenleyen bir AVM'ye akın etti. Yağışlı havaya rağmen ucuz ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzdiham nedeniyle AVM'nin önünde trafik durma noktasına gelirken vatandaşlar arasında kavgalar yaşandı.

21.12.2024 15:47  Güncelleme: 17:17
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ramazan Paşa Mahallesi'nde açılış yapan bir alışveriş merkezi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar, açılışa özel kampanyalar yapan AVM'nin önüne akın etti.

Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

VATANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Yağışlı havaya aldırış etmeyen Aydınlılar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık kısa süre içinde izdihama dönüştü. Uzun süreler bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler ve küfürlü kavgalar yaşandı.

Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Açılışta AVM'nin önündeki güzergahı kullanan sürücüler izdiham nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. AVM'nin çevresindeki yollarda trafik durma noktasına gelirken çok sayıda araç sürücüsü duruma tepki gösterdi.

Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

BAZISI ELİ BOŞ DÖNDÜ

Yaşananları çevreden izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Kapılar açılır açılmaz içeri akın eden kalabalık mağazanın içinde büyük bir hareketlilik oluşturdu. İçeri girmeyi başaranlar kendini şanslı hissederken çok sayıda kişi ise yoğunluktan dolayı alışveriş yapamadan dönmek zorunda kaldı.

Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mağaza açılışında izdiham! Vatandaşlar birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Para Yok Belli 1 0 Yanıtla
  • k K:
    ekonimi ucuyor diyenlerin gerçeğe aykırı konustuklarinin kaniti iste. 0 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Aç köpekler 0 0 Yanıtla
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