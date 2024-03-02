Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef dünya şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef dünya şampiyonluğu

Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı, Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarı elde ettikten sonra Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi hedefleri dünya şampiyonluğu. Genç Kız Milli Takımı'nın 4 sporcusundan 3'ü Alaçamspor Bocce Takımı'ndan oluşuyor. Sporcular, dünya şampiyonluğunu ülkelerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

02.03.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef dünya şampiyonluğu

SAMSUN - Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı 98 lisanslı, 17 milli sporcusuyla başarıya doymuyor. Branşlarında Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarıya imza atan ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu.

Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar ile adından söz ettiriyor. Genç Milli Takımı'nın 4 sporcusundan 3'ünün Alaçamspor Bocce Takımı'nın oluşturduğu Genç Kız Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olarak isimlerini tarihe yazdırdı. Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören milli sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu. Okul bahçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sporcular, çim topu ve boccenin dalları raffa, volo ve petank dallarında katıldıkları Türkiye şampiyonalarında birçok başarı elde ederek, gözlerini dünya şampiyonluğuna dikti.

Türk Milli Takımı'nı, Dünya Şampiyonası'nda temsil ettiğini ifade eden milli sporcu Pınar Kapusuz, "Gökhan Bozdemir'in başarıları ve öğrencilere verdiği değerleri gördükçe bu spora daha çok ilgimiz arttı. 2023 Mayıs ayında Avusturalya'da dünya şampiyonasına katıldım. Çin topu dünya şampiyonasında tek bayanlarda ülkemizi temsil ettim" dedi.

Demet Şahin: "Avrupa şampiyonu olduk, hedef dünya şampiyonluğu"

Avrupa şampiyonu olarak yurda döndüklerini dile getiren Genç Kız Milli Takım sporcusu Demet Şahin de, "2023 yılında ülkemizi temsil ettiğimiz İspanya'da Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Tarihte bir ilk olarak. 4 yılda bir olan dünya şampiyonluğuna hazırlanıyoruz ve dünya şampiyonluğunu da ülkemize getirmek istiyoruz. Buna inanıyor ve kendimize güveniyoruz. 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktığımızda bizden Avrupa ve dünya dereceleri istemişti. Biz sözümüzü tutuk Avrupa şampiyonu olduk. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Şu anki arzumuzda Cumhurbaşkanımızla tekrar bir araya gelmek" diye konuştu.

Bowling Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Melek Ünlü ise, "Bu sene bowling yarışmasında Türkiye birinciliği aldık. Haftada bir gün Samsun'a antrenman yapmaya gittik, çok emek verdik" şeklinde konuşurken, Bowling Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Eda Nur Kır de, "Bowling salonumuz olmadığı için haftada bir gün Samsun'a gidip geldik. Şampiyona için Ankara'ya gittiğimiz de bize 'bowling salonunuz var mı' diye sormuşlardı ama bizim Alaçam'da bowling salonumuz yoktu. Biz bocce ile uğraştığımız için bowlingi daha rahat yapabiliyoruz. Biz her branşta başarılı olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Bozdemir: "Boccede ülkemize sayısız ulusal ve uluslararası dereceler getirdik"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Bizim asıl branşımız bocce. Boccede de ülkemize sayısız ulusal ve uluslararası dereceler getirdik. Bizim çocuklarımızın hepsi köy çocuğu. Alaçam'ın köylerinde yetişen çocuklar. Birçoğu da yurtlarda kalıyor. Sırf bu sporla uğraşabilsin, antrenmanı rahat yapabilsin diye. Çünkü çocuklarımız Şadiye Turhal Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyorlar. Saat 16.00'da bizim okul kapanır, taşımalı olduğu için çocukların hepsi köylerine gider. Çocuklar burada çalışabilmek için kendi ailelerinden, kendi zamanlarından feragat edip bizimle beraber antrenman yapıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz, bize çok dereceler getirdiler, getirmeye de devam edecekler. En son bowling şampiyonluğu aldık. Bowling Türkiye şampiyonu olduğumuzda rakiplerimiz bize 'Topunuz var mı?' ya da 'Alaçam'da bowling sahanız var mı?' diye sorduklarında 'Yok' dedik ama bizim çocuklarımız haftada bir sefer Samsun'a kadar gidip, antrenman yapıp o antrenmanlar sonucunda çok uzun uğraşlarla bir şampiyonluk elde etti. Hepsiyle de gurur duyuyoruz. Amacımız yeni milli sporcular çıkartmak, Alaçam'ın gençlerine faydalı olmak, daha fazla gence dokunmak, onları meslek sahibi yapılmasını sağlamak. Milli olan ve bizden mezun olan çocukların hepsi üniversiteli. En büyük kazancımız o. Tek bir ricamız var, özellikle Cumhurbaşkanımızdan bizim Alaçam'da kapalı bir Bocce sahamız yok. Buraya kapalı bir bocce sahası yapılırsa daha fazla çocuğa, gence ulaşmak ve onları da bir meslek sahibi yapmak, topluma kazandırma en büyük arzumuz. Nice şampiyonluklar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" açıklamasında bulundu.

Okul Müdürü Namık Kocabaş ise şunları söyledi:

"2019'dan beri Şadiye Turhal Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapmaktayım. Geldiğimiz günden beri sporcularımızı destekliyoruz. Okulumuzun sportif başarıları birçok alanda, birçok branşta var. Hem Türkiye şampiyonlukları hem Balkan şampiyonlukları hem de uluslararası şampiyonluklar yaşadık. Öğrencilerimizin bu bocce, bowling ve voloya ilgileri oldukça fazla. Başarılarının artarak devam etmesi için onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."

Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef dünya şampiyonluğu
Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Alaçam, Samsun, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP, İvrindi'de aday listesini teslim etmedi
    21 Şub CHP, İvrindi'de aday listesini teslim etmedi

    CHP'nin İvrindi ilçesinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ilişkin aday listesi, süresinde İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmediği için yerel seçimlere katılamayacak. İvrindi Belediye Başkan adayı Ali Kundakçı, CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti ve ittifak görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

  • Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 14 Madalya Kazandı
    21 Şub Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 14 Madalya Kazandı

    Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Bodrumsporlu milli sporcular 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı, Bodrumspor'un genç yetenekleri geliştirerek başarı göstermek için çalıştığını belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek
    21 Şub Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Mitingin saat 14.00'da başlaması bekleniyor. Alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar detaylı bir aramadan geçerek alana giriş yapabilecekler.

  • TÜGİAD Ankara Şubesi Yüz Yüze Söyleşileri İkincisi Gerçekleştirildi
    21 Şub TÜGİAD Ankara Şubesi Yüz Yüze Söyleşileri İkincisi Gerçekleştirildi

    Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 'Yüz Yüze' söyleşilerinin ikincisi gerçekleştirildi. Söyleşinin konukları TÜGİAD Başekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz ve TÜGİAD Politika Danışmanı Metehan Demir oldu. Söyleşide ekonomi ve siyaset konuları ele alındı.

  • Hulusi Akar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti
    21 Şub Hulusi Akar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti

    TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarette Denizli'nin yatırımları ve başarıları konuşuldu.

  • İş Adamı Sıtkı Polat İYİ Parti'den İstifa Etti
    21 Şub İş Adamı Sıtkı Polat İYİ Parti'den İstifa Etti

    İş adamı Sıtkı Polat, İYİ Parti'den hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de partiden istifa ettiğini açıkladı. Polat, partinin merkez sağı toparlayamadığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.

  • Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi başlıyor
    21 Şub Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi başlıyor

    Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oyman Atabay 2024 sezonunun ilk yarışı, 23 Şubat Cuma günü saat 17.30'da Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Ekipler, rallinin ikinci ve üçüncü gününde saat 08.00'de başlayacak yarışlarda 6 özel etapta mücadele edecek. Sarıkamış Rallisi, 25 Şubat Pazar günü saat 13.20'de Duja Chalet önündeki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

  • Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor
    21 Şub Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor

    Bölgesel kalkınma projeleri kapsamında üreten şehirlerin oluşturulması, insanların sosyal yaşamının geliştirilmesi ve şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla çok sayıda proje desteklenecek. Bakanlık bütçesinden ve yerel paydaşlar tarafından kalkınma ajanslarına aktarılan kaynaklarla yürütülen mali ve yenilikçi destek programları, güdümlü projeler ve bölge planlarında belirlenen öncelikler hayata geçirilecek. Üreten şehirler programıyla Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ'ın uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması hedefleniyor.

  • Siyasi Partiler Yerel Seçimlerde 26 Milletvekilini Belediye Başkan Adayı Gösterdi
    21 Şub Siyasi Partiler Yerel Seçimlerde 26 Milletvekilini Belediye Başkan Adayı Gösterdi

    Yerel seçimlerde siyasi partiler tarafından 26 milletvekili belediye başkan adayı olarak gösterildi. İYİ Parti 7, CHP ve Saadet Partisi 5'er, AK Parti ise 4 milletvekili ile yarışacak. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek.

  • İzmir'de Ata Tohumu Üretimi Yapan Ahmet Özdemir, Türkiye'nin Dört Bir Yanına Ücretsiz Gönderiyor
    21 Şub İzmir'de Ata Tohumu Üretimi Yapan Ahmet Özdemir, Türkiye'nin Dört Bir Yanına Ücretsiz Gönderiyor

    İzmir'de yaşayan Ahmet Özdemir, toprağa olan ilgisiyle ata tohumu üretimine başladı ve elindeki çeşitli meyve ve sebze tohumlarını Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak gönderiyor. Özdemir, yerel tohum hareketine destek vererek, coğrafyamızın zengin çeşitliliğini herkese ulaştırmayı hedefliyor.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı
    21 Şub Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "İki yıllık çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız Eylem Planımız ile öncelikle Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine...

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay'da kent uzlaşısı sağlayacağız
    21 Şub CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay'da kent uzlaşısı sağlayacağız

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da kent uzlaşısı sağlamak için temaslar yaptıklarını belirtti. Özel, seçimde Hatay'ın AK Parti'ye muhalif oylarının CHP'ye kazandıracağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Lütfü Savaş'ın seçimi kazanması durumunda Hatay'ın kazanacağını ve 1 Nisan günü Hatay'ı AK Parti'ye emanet etmek yerine Lütfü Savaş'a emanet etmeyi tercih edeceğini söyledi.


11:06 Hamas Sözcüsü: İsrail’in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü
10:28 Süper Lig’in yayın ihalesinde mutlu son Gelir iki katına çıktı Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
10:01 Karar Meclis’ten geçti İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler
08:56 Ordu, Trabzon ve Samsun anketi Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları Ordu, Trabzon ve Samsun anketi! Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları
01:29 Makul sürede bitmeyen davalara ilişkin tazminat talepleri Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanacak Makul sürede bitmeyen davalara ilişkin tazminat talepleri Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanacak
12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe’ye özenmiş Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
12:11 Üniversite mezunu gencin cevap veremediği soru pes dedirtti Üniversite mezunu gencin cevap veremediği soru pes dedirtti
11:15 Bakan Bolat rakamları paylaştı İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı Bakan Bolat rakamları paylaştı! İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı
11:09 Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü
10:52 Bursa’da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı Bursa'da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı
10:40 Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu
10:03 Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor Mağdurlardan çarpıcı ifadeler Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor! Mağdurlardan çarpıcı ifadeler
09:27 Settar Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı
09:16 Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan’dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan'dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek
09:11 İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 13:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef dünya şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement