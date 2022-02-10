Aydemir: 'AK Dava insana saygı davasıdır' - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede kaostan beslenen bir kesim olduğunu, muhalefetin de "kaostan nasıl besleniriz?" anlayışıyla hareket ittiğini söyledi.

Aydemir AK dava ekseninde değerlendirmelerde bulundu

TBMM'de düzenlediği Basın toplantısında ülke siyaset ve ekonomi gündemini değerlendiren Milletvekili Aydemir, AK Davanın meselelere bakış üslup ve vurgusunu aktardı, Türkiye'nin Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda, Cumhur ittifakıyla birlikte küresel boyutta yükselen değerler ülkesi olduğuna telmihte bulundu.

Sağlıkta küresel yankı bulan değişim

Türkiye'nin eğitim, enerji, ulaştırma, spor ve turizm alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da küresel vizyon çizdiği, tarihi atılımlar gerçekleştirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ ve Mevcut Bakan Fahrettin Koca başta olarak AK dönemde hizmet veren Sağlık yönetimine minnettar olduklarını söyledi.

MHP 53'üncü yılında

Milliyetçi Hareket Partisinin 53'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının dirayetli ve kararlı duruşuna dikkat çekerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhur ittifakı cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu vurgusunu hatırlattı.

Türk milleti tarih yazan bir millettir'

Türk Milletinin tarih yazan, çağlar değiştiren bir büyük millet olduğu, Türk İslam Medeniyetinin insanlığa adalet, şefkat dağıttığını kayda geçen Milletvekili Aydemir, bu tarihi hakikatleri genç nesillere ulaştıran tarihçi Öztuna'ya minnettar olduklarını vefatının 10'uncu yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

'Maksatları belli'

Milletvekili Aydemir, Süleymaniye'deki İlim Yayma Vakfına ait inşaatın İBB tarafından hukuka aykırı mühürlenmesini değerlendirerek, 'Maksatları çok net: İngiliz Büyükelçiyle keyif çatarken İstanbul'u 'kar'a mahkum edişlerini unutturmak! ' kaydını düştü.

Aydemir'den suni tartışma vurgusu

Basın toplantısının siyasi gündeme ilişkin bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik tartışmalara değinen Milletvekili Aydemir, "Bu bir suni tartışıma. Bu tartışmayı daha önce 367 tartışmasını öne çıkaran bir şahıs ortaya attı. Anayasa'daki hüküm açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiçbir engel yok. Hukukçular bu konuda çok net." dedi.

'Keşke ben adayım diyebilseler'

Milletvekili Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'Aday olsun karşıma çıksın.' ifadeleriyle adaylığını mı açıkladı?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi: "Keşke 'Ben adayım.' diyebilseler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilinçaltında adaylık var ama 'İYİ Parti bana fırça atar mı?' diye korkuyor ve ikircikli bir tavır ortaya koyuyor. Eğer ittifak yapmışlarsa adaylarını açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve HDP'den korkuyor. Kılıçdaroğlu, ortaklarından korktuğu için adaylığını söyleyemiyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkarsa ilk turda ezilecek bir sonuç çıkacaktır."

'Yaklaşık 10 bin insanı işinden ettiler bunlar'

Milletvekili Aydemir, İstanbul Süleymaniye Camii'ndeki İlim Yayma Vakfına ait inşaat tartışmalarını da değindi. İlim Yayma Vakfının açıklamasını okuyan Aydemir, "Kendi rızası ile inşaatı durdurmuş ve ilgili kurumları göreve davet etmiş bir vakıf var. İstanbul'u esarete mahkum etmiş bir anlayış kaotik yollarla kendine yol aramaya çalışıyor. Millet kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisiyle keyif sürüyorsanız İstanbullu bunu unutmaz. Eğer bunların eline imkan geçse vatandaşlarımızı dışarı çıkarmaz ve insanlarımıza hayat hakkı vermezler. Yaklaşık 10 bin insanı işinden ettiler bunlar. HDP ve onun peşine takılmış CHP'nin tavrı bu." diye konuştu.

Olur ve Şenkaya devlet hastanelerinin açılışı

AK Dönemle birlikte Türkiye'nin sağlık alanında küresel boyutta yankı bulan bir reform gerçekleştirdiğini, en ücra ilçelere kadar devlet hastaneleri açılarak insanlara hizmet götürüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir 2005 yılında Olur ve Şenkaya ilçelerinin devlet hastanelerine kavuşturulduğunu, geçmişte sağlık ocaklarıyla verilen hizmetlerin çağdaş normlara ulaştırıldığını belirtti. Hizmet götürülürken nüfus kesafetine bakılmadığı, nerede insan varsa oraya hizmet taşındığını kaydeden Milletvekili aydemir, 'Bizim zihin kompartmanımızda eser vermek, yatırım yapmak, hizmet etmek düşüncesi var. Önce insan var. İnsana saygı var. Bu bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi sağlık bakanlığında da caridir. ' dedi. Basın toplantısında Sağlıkta gerçekleştirilen reformlara işaret eden, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ dönemindeki hizmetlere atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, içinde bulunulan dönem de Bakanlığın sağlık alanında tarihe damga vuran hizmetler gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Akdağ ve Koca'ya vefa

Milletvekili Aydemir, 'Sağlık bakanlığımız en başından beri özel bir çalışma yapıyor. Allah razı olsun, bizim Erzurumlu bakanımız Recep Akdağ bey döneminde ülke çapında çok ciddi yatırımlar hayata geçirildi. Şimdiki bakanımız da öyle. Bir büyük gayret üzere. Yaşadığımız covid salgını sürecinde Türkiye dünya gündeminde. Süreci en iyi yöneten, yerinde ve zamanında sağlık hizmeti sunan ülkeyiz. Bütün dünya resmen mefluç hale gelmişken, sağlık sistemi bakımından söylüyorum, biz mükemmel düzeyde hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığında yetkin bir isim var, donanımı yüksek bir isim var. Bakanlığımızın kadroları da öyle. Bundan dolayı da bakanlığımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Özellikle bu iki devlet hastanesinin açılmasını sağlayanlara da minnettarlığımı kaydediyorum.' dedi.

Aydemir'den MHP'ye tebrik

MHP'nin 53'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, 'Cumhur ittifakının esaslı parçası Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluş yıldönümünü tebrik ediyoruz. Bundan 53 sene önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak kurulmuş olan parti Milliyetçi Hareket Partisi olarak ismini değiştirdi ve Genel Başkan olarak da Merhum Alparslan Türkeş'i seçti. Bundan dolayı MHP'yi tebrik ediyoruz. ' diye konuştu.

Aydemir'den önce ülkem hassasiyeti kaydı

Milletvekili Aydemir, 'MHP'nin 53. kuruluş yıl dönümünü Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli şahsında tebrik ediyor, "Önce Ülkem" ilkesi etrafında kenetlenmiş Cumhur İttifakınna yüreğini raptetmiş olarak, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz. ' dedi.

Aydemir'den cumhur ittifakı vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Cumhur ittifakına gözümüz gibi baktığımızın altını çiziyorum. Biz diğerleri gibi yapmıyoruz. Diğerleri ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanı adaylarını bile açıktan ifade edemiyorlar. Biz öyle değiliz. Sayın Devlet Bahçeli açık açık, net bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük adayımızdır, demiştir en başından beri. Şu anda da o düşüncesinde sabit kadem haldedir. ' dedi.

Tarihçi Yılmaz Öztuna'ya vefa

9 Şubat 2012'de hakkın rahmetine kavuşan Tarihçi mütefekkir Yılmaz Öztuna'yı 10'uncu vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, Öztuna'nın eserleri, tarih dikkat ve hassasiyetleriyle nesillere ufuk açan bir bilim insanı olduğunu, genç neslin büyük Türk Münevveri Öztuna'ya minnettar bulunduğunu vurguladı. - ERZURUM