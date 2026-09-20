Ayvalık Uluslararası Film Festivali\'nde kısa filmciler deneyimlerini paylaştı

(BALIKESİR)- Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde "Yeni ve Cesur Kısalar" buluşması, kısa film üzerine bir foruma dönüştü. Yönetmenler filmlerinin kişisel çıkış noktalarını, farklı anlatım arayışlarını ve üretim deneyimlerini paylaşırken; yas, aile, kadın hikayeleri, dışlanmışlık, kırılgan erkeklik, emek ve kentsel dönüşüm kısa filmlerin açtığı başlıklar arasında yer aldı.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin altıncı gününde kısa filmler öne çıktı.

Festivalin Akbank Sanat iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Akbank Sanat ile Kısalar" bölümünün gösterimleri sürerken, ASKEV Sera'da düzenlenen "Yeni ve Cesur Kısalar" başlıklı buluşma kısa filmcileri bir araya getirdi.

Akbank Kısa Film Festivali Sanat Yönetmeni Senem Erdine moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmaya programda filmleri yer alan yönetmenler katıldı. Azize Tan, festivalin Akbank Sanat'la gerçekleştirdiği yeni işbirliğini ve bölümün festival programındaki yerini anlattıktan sonra sözü Erdine'ye bıraktı.

Erdine'nin sorularıyla ilerleyen buluşmada yönetmenler yalnızca filmlerinin nasıl ortaya çıktığını değil, kişisel deneyimlerinin sinemaya nasıl dönüştüğünü ve hangi anlatım biçimlerini tercih ettiklerini de anlattı.

"SİNEMA HER ZAMAN BİR ATMOSFER VE DENEYİM"

İlk sözü alan yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, Gamze Arslan'ın öyküsünden uyarladığı "Ada" filminin ortaya çıkış aşamalarını anlatırken özellikle deneysel film üretiminin koşulları üzerinde durdu.

Klasik bir hikaye anlatımı yerine deneysel bir yol seçmesinin sinemaya bakışıyla ilişkili olduğunu belirten Özçelik, "Ben sinemanın her zaman bir atmosfer ve deneyim olduğuna inanıyorum" dedi.

"Uyuyamadım, Eve Gidiyorum" filminin yönetmeni Elit İşcan da ilk yönetmenlik deneyiminin okulda aldığı bir ders için yazdığı monologdan doğduğunu anlattı. İşcan, sinemasının şekillenmesinde aynı zamanda hocası olan yönetmen Angela Schanelec'in önemli bir yeri bulunduğunu ve Schanelec'in kendisi için önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"KİRPİK" BİR YAS SÜRECİNDEN DOĞDU

"Kirpik" filminin yönetmeni Doğa Kılcıoğlu ise filmin çok kişisel bir deneyimin ardından ortaya çıktığını anlattı. Babasının kaybı sonrasında yaşadığı yas sürecinin filmin çıkış noktası olduğunu söyleyen Kılcıoğlu, bu dönemde tuttuğu günlükların filmin oluşmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

Kılcıoğlu ayrıca "Kirpik"i hayata geçirebilmek için animasyon eğitimi aldığını anlattı. Böylece kişisel bir kayıp ve yas süreci, yönetmenin yeni bir sinema dili öğrenmesine uzanan yaratıcı bir sürece dönüştü.

AİLEDEN DIŞLANMIŞLIĞA, EMEKTEN KENTSEL DÖNÜŞÜME

Panel, programda filmleri bulunan diğer kısa filmcilerin kendi deneyimlerini paylaşmasıyla devam etti. Yönetmenlerin farklı çıkış noktaları, konuşmayı kısa film üretimine ilişkin daha geniş bir değerlendirmeye taşıdı.

"Kraliçe" filminin yönetmeni Deniz Uymaz, aile üzerine bir film yapmak istediğini ve filmin bu düşünceden hareketle şekillendiğini anlattı.

"Ölüm Bizi Ayırana Dek" filminin yönetmeni Deniz Koloş ise yazarlıktan geldiğini belirterek kurmaca edebiyat ile senaryo yazımı arasındaki farklılıklar üzerinde durdu ve yazıdan sinemaya geçerken yaşadığı deneyimi paylaştı.

"Yerçekimi" filminin yönetmeni Dalya Keleş, filminin dışlanmışlık meselesi üzerinden şekillendiğini ve hikayenin ortaya çıkış koşullarını anlattı.

"Yerden Yüksek" filminin yönetmeni Simay Başık, sinemada kadın hikayelerine duyulan ihtiyaç üzerinde durdu. Başık, kadınların deneyimlerinin ve hikayelerinin sinemada daha fazla yer bulması gerektiğine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"Alis" filminin yönetmeni Beril Tan ise kişisel yaşamından ilham alan filminin kentsel dönüşüm hikayesinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Kişisel olanla kentte yaşanan değişimin kesiştiği noktadan yola çıkan Tan, filmin oluşum sürecini seyircilerle paylaştı.

"Aşk ve Diğerleri" filminin yönetmeni Berna Sitera Değirmen, filminin üzerinde durduğu "kırılgan erkeklik"meselesini öne çıkararak hikayeyi bu kavram etrafında nasıl şekillendirdiğini anlattı.

"Gece Mesaisi" filminin yönetmeni Salih Ortaçay ise emek meselesini odağına alan filminin politik altyapısını anlattı ve filmin çıkış noktasını seyircilerle paylaştı.

Yönetmenlerin birbirinden farklı deneyimlerinden ilerleyen "Yeni ve Cesur Kısalar", böylece yalnızca filmlerin anlatıldığı bir panel olmaktan çıkarak kısa film üzerine ortak bir düşünme alanına dönüştü. Kişisel bir yas hikayesinden kadınların sinemadaki temsiline, aileden emeğe, dışlanmışlıktan kentsel dönüşüme uzanan anlatılar, yeni kuşak kısa filmcilerin sinemaya hangi meselelerden ve hangi biçimsel arayışlardan baktığını da ortaya koydu.

KISALAR FABRİKA AYVALIK'TA

"Yeni ve Cesur Kısalar" buluşmasının ardından kısa filmler bu kez perdeye taşındı. "Akbank Sanat ile Kısalar"bölümünün yerli seçkisinden sekiz film Fabrika Ayvalık'ta seyirciyle buluştu.

"Alis", "Aşk ve Diğerleri", "Birbirimize", "Gece Mesaisi", "Ölüm Bizi Ayırana Dek", "Yerçekimi", "Yerden Yüksek" ve "Uyuyamadım, Eve Gidiyorum" filmlerinin gösterimlerinin ardından ekipler Ayvalık seyircisinin sorularını yanıtladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada yönetmenler filmlerini üretirken hangi noktalardan yola çıktıklarını anlatırken, Türkiye'de kısa film üretiminin handikapları ve filmlerin yapım yolculukları da konuşuldu.