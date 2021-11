Azerbaycan'ın kalbi Atatürk Üniversitesi'nde attı - Son Dakika

Azerbaycan'ın kalbi Atatürk Üniversitesi'nde attı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Azerbaycan Zafer Günü kutlama programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren mücadelenin ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı günün birinci yıl dönümü; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ortaklığında düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.

Günün ilk etkinliği, Karabağ Zaferi Fotoğraflarının yer aldığı serginin Yakutiye Medresesindeki açılışıyla başladı. Şehitlik ziyareti ve Erzurum Teknik Üniversitesinde gerçekleşen Karabağ Zaferi ve Azerbaycan- Türkiye İlişkileri paneliyle devam eden etkinlikler, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Zafer Konseri ile son buldu.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen konsere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Milletvekili Elman Ceferli, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz ile davetliler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, üniversite mensupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın 44 günlük destansı bir mücadeleyle işgalden kurtarılışının ve Karabağ'ın anavatana katılışının yıl dönümü olan bu özel günü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Azerbaycan'la aramızdaki ilişki her şeyden öte bir kardeşlik ilişkisidir"

Bağımsızlığını ilan edişinden bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman kadim soy, dil ve kültür birliğinin, kardeşliğin, baki dostluğun gereğini yaparak Azerbaycan'ın yanında ve destekçisi olduğunu belirten Çomaklı, "Azerbaycan'la aramızdaki ilişki her şeyden öte bir kardeşlik ilişkisidir. 30 yıl önce Ermenilerce sözde özerk Karabağ bölgesine haksızca gerçekleştirilen işgal, Türkiye'miz ve Azerbaycan'ın güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarının zafer inancına dönüşmesi ile sonuçlarını verdi. Can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. İki ülke adına atılmış adımlar, bugün Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü bağın temelini oluşturmuştur. Ülkelerimiz arasında gittikçe güçlenen çok yönlü bağ, ekonomi, siyaset gibi pek çok alanda olduğu gibi kültürel ilişkilerimize de ayrı bir ivme kazandırmıştır" dedi.

"Azerbaycan'dan gelen 175 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz"

Bugün itibariyle Azerbaycan'dan gelen 175 öğrencinin Atatürk Üniversitesinde eğitim aldığını hatırlatan Çomaklı, "Yine 3 öğretim üyesi de üniversitemizde görev yapıyor. Azerbaycan'daki üniversiteler ve bazı kültürel kuruluşlarla da çok sayıda çok yönlü ikili iş birliklerimiz mevcut. Hedeflerimiz arasında kardeş ülke Azerbaycan'la tarihi, coğrafi, kültürel köprülerimizin yanında Yükseköğretim bağlamında kurulmuş olan ilişkilerimizin, yeni projeler ve etkinliklerle artarak devem ettirilmesi bulunuyor. Bugün burada sergilenecek sanatsal buluşma vesilesiyle siz kıymetli misafirlerimizi üniversitemizde görmekten son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Dünyaya örnek teşkil eden ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluğumuzun devam ederek gelecek kuşaklara güzel bir miras olarak devredilmesini temenni ediyorum. Allah bağımsızlık mücadelesinde ve Karabağ Zaferinde şehadete yürüyen tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifalar nasip etsin" diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkonsolos Guliyev: "Zaferin yıl dönümünü sizlerle kutlamanın gururunu yaşıyoruz"

"30 yıla yakın Ermenistan tarafında kalan topraklarımız 2020 Eylül ayında başlayan ve 44 gün süren savaşın ardından azat olmasının birinci yıl dönümünü Erzurum'da sizlerle birlikte kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev: "Sizlere minnettarız. Birinci yıl zaferi bizim için çok önemli. 30 yıla yakın zamandır işgal edilen toprakları geri almanın gururunu yaşıyoruz. Malazgirt'te tarih yazmaya başlayan Türkler bu gün Karabağ'da tarih yazmaya devam ediyor. Türkiye'nin desteği her an hissettiğimiz bu süreçte yanımızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen: "Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi ve tüm dünyaya gereken mesajı verdi"

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tanıyan ilk devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Azerbaycan'ın o günden beri yapmış olduğu ekonomik planlarda Türkiye'nin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirterek: "Çünkü bizim aramızdaki ilişki bir çıkar ilişkisi değil bir kardeş ilişkisiydi. 30 yıl önce Ermenilerce sözde özerk Karabağ bölgesine haksızca bir işgal gerçekleşti. Tabi ki bu haksız işgal böyle kalmamalıydı. Türkiye'miz ve Azerbaycan'ımız güçlerini birleştirdi ve tüm dünyaya gereken mesajı verdi. Her bir Türk vatandaşımızın gururla seyrettiği, zafer için kalbimizin çarptığı günlerde, Azerbaycan ordusu ile birlikte 44 gün süren savaşı, binlerce şehidimize rağmen büyük bir zaferle kazandık. Allah bağımsızlık mücadelesinde ve Karabağ Zaferinde şehadete yürüyen şehitlerimizin tamamına rahmet, gazilerimize şifalar nasip etsin" şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş: "Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki devlettir"

Böylesine özel bir günde Azerbaycan devletinin misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Erzurum Valisi Okay Memiş: "Burada olmamızın sebebi, Azerbaycan'ın haklı davası ve haklı gururu olan Zafer Gününün 1. yıl dönümünün kutlanıyor olmasıdır. Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki devlettir, böyle bir gururu Dadaşlar diyarında kutlamanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günü kutlamak, şehitlerimizi rahmet ile anmak için burada bulunuyoruz. Çeşitli etkinliklerle bu kutlamalar gün boyu devam etti. Karabağ zaferinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti olarak başka bir ülke toprağında gözümüz olmadı olmaz da ama topraklarımıza göz dikenlere de haddini bildiririz. Er veya geç de olsa hakkımızı almasını da biliriz. Bir çakıl taşımızı da kimselere vermeyiz. Dünya da bunu zaten gördü" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımıyla başlayan Zafer Günü programı, Erzurum ile Kafkas Halk Oyunları ekiplerinin gösteriyle devam etti. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Konservatuvar Sanatçılarının milli duyguları yansıtan eserleri icra etmelerinin arıdan program, Azerbaycan'dan gelen misafirlere hediye takdimiyle son buldu. - ERZURUM