Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması

Trump\'la görüşen Putin\'den "ateşkes" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Görüşmenin anlamlı geçtiğini söyleyen Putin, "Ukrayna ile anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.

19.05.2025 19:47
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Rusya- Ukrayna savaşında silahların susması için son haftalarda diplomasi trafiği hızlandı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUTİN: UKRAYNA İLE ANLAŞMA SAĞLANIRSA ATEŞKES MÜMKÜN

Kritik görüşme 2 saatten fazla sürdü. Telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Rusya lideri Vladimir Putin'den geldi. Putin, "Ukrayna ile anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.

İSTANBUL ZİRVESİ, TARAFLARIN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Putin, Trump'la telefon görüşmesinde İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti. Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

TRUMP: UKRAYNA VE RUSYA HEMEN ATEŞKES MÜZAKERELERİNE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Trump'tan da açıklama geldi. Trump, "Putin ile görüşme verimliydi. Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak." dedi.

BEYAZ SARAY: RUSYA BARIŞA İSTEKLİ DEĞİLSE, "BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL" DERİZ

Öte yandan Trump-Putin görüşmesinden önce basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Putin Ukrayna savaşından nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

KREMLİN: BARIŞ İÇİN UZUN ÇALIŞMA GEREK

Görüşme öncesi Kremlin'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Barış için uzun çalışma gerek." dedi. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Peskov, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Putin ve Trump arasında olası bir yüz yüze görüşme için hazırlık olmadığını söyledi.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Dünya Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • zeki69:
    herşey menfaat gerçek olan Türkiye İİİ iki varsın Reis ? 13 29 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Bu kanıya nereden vardin zeki cocuk? 15 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    trump acaleyle ukrayna madene cokecek 5 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Zeki, keşke ismine layık olabilseydin 0 0 Yanıtla
  • Aydın:
    Rüzgârın oğlu Trup 0 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    İki büyük devlet aralarında anlaştı. Ukrayna toprak kaybedecek. Boşuna ukraynalilar ölmüş olacak 0 0 Yanıtla
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