Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim - Son Dakika
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Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim

29.09.2022 14:41

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu katleden ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Ölen Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise, "Hiç sevinmedim daha da acı çekmesini isterdim" ifadelerini kullandı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İNTİHAR ETTİ

Mustafa Murat Ayhan dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti. Azra'nın babası Diyarbakır'a giderek katilin öldüğünden emin olmak istediğini açıkladı. Acılı baba, savcıyla görüştüğünü ve Ayhan'ın öldüğüne emin olduğunu söyledi.

Katili cezaevinde intihar etti, Azra'nın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim

"YAŞAMASINI VE ACILAR ÇEKMESİNİ İSTİYORDUM"

Mustafa Murat Ayhan'ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise "Hiç sevinmedim o kaldığı yerde daha da acı çekmesini isterdim" dedi. Gözü yaşlı anne, "Bu caninin intihar ettiği haberini aldık. İnanın ben kendimde değilim. Hiç sevinemedim çünkü ben biraz daha o yaşadığı yerde yaşamasını ve acılarını çekmesini istiyordum. Benim için ölüm biraz erken oldu. Benim yavrumu yok etti. Şimdi onun annesi benim çektiklerimi acılarımı yeni anladı. Bir annenin ciğerinin yanmasını istemem ama onun annesi de benimle aynı duruma düştü." ifadelerini kullandı.

Katili cezaevinde intihar etti, Azra'nın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim

"ADALET YERİNİ BULDU"

Haytaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle adalet yerini buldu. Kızımın ölüm haberini almıştım ya buzdolabı gibi olmuştum yine akşam öyle oldum dondum kaldım. Şu ana kadar çok kötü şeyler yaşadım ama kızımı acaba mutlu edebildim mi bir az olsun yüzü güldü mü. Yenice huzura kavuştu mu acaba. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Eminim ki kızım duymuştur, mutlu olmuştur ama ben yine de bugün mezarına gidip bu mutlu haberi paylaşacağım" diye konuştu.

Katili cezaevinde intihar etti, Azra'nın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim
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Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (3) Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (3) Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında
Kaynak: İHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat, Antalya, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim - Son Dakika
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