Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare - Son Dakika
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Yerel

Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare

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Kahramanmaraş'taki depremde, bir baba kızıyla son kez vedalaşırken yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

01.02.2025 10:37
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Enkazdan çıkardığı küçük kızını kucağında bekleyen bir babanın görüntüsü yürek burktu.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLERE BİR YENİSİ EKLEDİ

6 Şubat 2023 sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından yürek burkan görüntüler yaşandı. O anlardan birinde, bir babanın çocuğunun cansız bedenini enkazdan çıkartıp kucağına alması yürek yaktı.

2 yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan deprem fotoğrafı! Kim olduğu bilinmiyor

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kim olduğu bilinmeyen ve enkazdan kurtarılamayan küçük kızını bir battaniyeye sararak kollarında taşıyan baba, yaşanan dramın bir öreğini oluşturdu.

GÖZYAŞLARI DİNMEDİ

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki enkazlar arasında depremin ilk günü babanın kızı için akan gözyaşını dindiremezken, çevresindeki sessizlik, acının derinliğini gözler önüne serdi.

2 yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan deprem fotoğrafı! Kim olduğu bilinmiyor

ACIDAN YERE ÇÖKTÜ KALDI

Bu baba da, yaşam mücadelesine tutunamayan kızını son kez kollarına almış, onu uğurlamanın ağırlığıyla yere çökmüştü.

İKİ BÜYÜK DEPREM PEŞ PEŞE OLMUŞTU

6 Şubat 2023'te, Türkiye, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Daha ilk afetin şoku atlatılamamıştı ki, deprem yeniden vurdu Kahramanmaraş'ı. Sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma, "Asrın felaketi" adı verildi. İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

300 KİLOMETRE YÜZEY KIRIĞI OLUŞTU

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı. Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.

Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
Kaynak: İHA

3-sayfa, Deprem, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat YILDIZ:
    Allah kimseye bu acıları bir daha yaşatmasın 13 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çok büyük acılar yaşandı, ölen ölüp gidyorda kalan yaşarken ölüyor :( 2 0 Yanıtla
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