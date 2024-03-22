Bakan Güler: "Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık" - Son Dakika
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Bakan Güler: "Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık"

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Güler, şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesinin en temel hedefleri olduğunu ifade etti.

22.03.2024 04:53
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Bakan Güler: "Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık"

BAYBURT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir dizi ziyaretler için geldiği baba ocağı Bayburt'ta, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, iftar öncesi masaları gezerek şehit ve gazi aileleriyle bir süre sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte dualar edildi, tutulan oruçlar açıldı. Yemeğin ardından konuşma gerçekleştiren Bakan Güler, baba ocağı Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Baba ocağım, yiğitler diyarı Bayburt'ta bulunmaktan ve siz değerli hemşehrilerimle bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum" dedi.

Şehit ve gazilerin kanıyla sulanan şanlı ecdadın bıraktığı vatan topraklarının kutsal emanet olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Binlerce yıldır, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir. Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan operasyonlarla hain terör örgütüne ağır darbe vuruldu

Aziz şehitlerin kanlarını yerde bırakmadıklarını, yapılan operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödetildiğini vurgulayan Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti: "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz.

Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran hain terör örgütü ile mücadelesini, azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık.

Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız.

Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecek."

"Ülkemiz dünyada yükselen bir güç konumundadır"

Son 20 yılda Türkiye'nin güçlü ve sözü dinlenen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, milli ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle, dünyada yükselen bir güç konumundadır. Özellikle son 20 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, içeride çok daha gelişmiş; dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımlarımızın korunması ve sürekli geliştirilmesi en temel hedefimizdir" şeklinde konuştu.

Kahraman şehitleri saygı, şükran ve minnetle anan Bakan Güler, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: " Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken, Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor; bayrama da en güzel şekilde ulaşmamızı temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Bakan Güler: "Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık"
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Güler: 'Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık' - Son Dakika

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