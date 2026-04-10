Bakan Kurum Çorum'da Konut Kura Çekimine Katıldı - Son Dakika
Bakan Kurum Çorum'da Konut Kura Çekimine Katıldı

10.04.2026 17:47
Bakan Murat Kurum, Çorum'da konut kura çekiminde, şehircilik ve kentsel dönüşüm üzerine konuştu.

(ÇORUM) Haber: Erkan KARACA

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi program kapsamında Çorum'a geldi. Kurum, "Hep dedik ki; şehircilik hamasetle yapılmaz. Kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü sosyal medya paylaşımıyla gerçekleşmez. Afetlere karşı eğer dirençli şehir kurmak istiyorsanız milletin canını malını korumak istiyorsanız bunu sloganla değil; planla, projeyle ve kararlı bir iradeyle kurabilirsiniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kentteki ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, burada Valilik anı defterini imzaladı. Ziyaretin ardından Bakan Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura çekilişine katıldı. Çorum'da hayata geçirilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri, düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.

En büyük mücadele alanının deprem bölgesi olduğunu söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Asrın felaketi ülkemizin karşı karşıya olduğu riskin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. 11 ilimiz de çok ağır yıkımlar, çok büyük acılar yaşadık. 50 binden fazla canımızı kardeşimizi, yavrumuzu toprağa verdik. Milletçe tarifi olmayan gerçekten tarif edilemeyecek büyük bir acı yaşadık. Acımız gücümüz oldu, milletimizle el ele verdik. Her hafta ben oradaydım. Her hafta arkadaşlarımla deprem bölgesindeki şehirleri, mahalleleri bir bir gezdik. Milletimizi bir an olsun yalnız bırakmadık."

"2 milyondan fazla vatandaşımızı evlerine kavuşturduk"

Yıkılan hayatları, umutları ve hayalleri orada yeniden filizlendirmek için, 11 ilimizde eş zamanlı dünyada eşi benzeri yok; saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bu alanı 2 yıl gibi bir kısa sürede yeniden ayağa kaldırdık. Bütün konut ve iş yerlerini oradaki tarihi hanları, hamamları, camileri, meydanları hepsini asla uygun bir şekilde yaparak 500 bine yakın evi tamamladık. Tam 3 bin 541 şantiyede 2 milyondan fazla vatandaşımızı evlerine kavuşturduk. Biz şehir meselesini günlük siyasetin dar tartışmalarına sıkıştıran bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Bizim için şehir; huzurun güvencesidir, istikrarın altyapısıdır, devlet ciddiyetinin sahadaki tezahürüdür. Bu nedenle siyasetimizin ölçüsü asla söz olmamıştır; slogana yaslanan alkış olmamıştı. Bizim ölçümüz, sadece ve sadece ortaya koyduğumuz iştir; tamamlanan projedir, yükselen konuttur, teslim edilen anahtardır. Bu millete verdiğimiz anahtarlar; sadece bir yuvanın kapısını açmaz. Çünkü o anahtarların her biri bu milletin alın teridir. O anahtarlar, bu ülkenin üretimidir, gençlerimizin istihdamıdır; büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır.

"Anahtarları gözyaşı döken annelerimize verdik"

Ben inanıyorum ki; sizler o yeni yuvaların anahtarlarını çevirdikçe, bu ülkenin bileğini hiç kimse bükemez, bizim karşımızda hiçbir beşeri güç emin olun duramaz. İnanın kardeşlerim, biz hep bu şuurla koştuk. Ama bizi eleştirenler oldu hatırlayın, 'yapamazlar bu enkazın altında kalırlar' diyenler oldu. Biz ise cevabı, hep sahada verdik. Çizmemizi giydik, arkadaşlarımızla birlikte baretimizi taktık montumuzu giydik yükselen vinçlerle verdik. Gece gündüz çalışan iş makineleriyle verdik. Anahtar teslim törenlerinde mutluluktan gözyaşı döken annelerimizle verdik. Hep dedik ki; şehircilik hamasetle yapılmaz. Kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü sosyal medya paylaşımıyla gerçekleşmez. Afetlere karşı eğer dirençli şehir kurmak istiyorsanız milletin canını malını korumak istiyorsanız bunu sloganla değil; planla, projeyle ve kararlı bir iradeyle kurabilirsiniz."

Konuşmaların ardından Çorum'da 2 bin 867 konutun sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bakan Kurum Çorum'da Konut Kura Çekimine Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Kurum Çorum'da Konut Kura Çekimine Katıldı - Son Dakika
