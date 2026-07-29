Balıkesir'de CHP'den 12 ilçe belediye başkanı ile il ve ilçe yönetimleri istifa etti - Son Dakika
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Balıkesir'de CHP'den 12 ilçe belediye başkanı ile il ve ilçe yönetimleri istifa etti

Balıkesir\'de CHP\'den 12 ilçe belediye başkanı ile il ve ilçe yönetimleri istifa etti
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CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir'de 12 ilçe belediye başkanın CHP'den istifa ettiğini, kendisiyle birlikte 20 ilçe başkanı, yönetimleri, gençlik ve kadın kollarının da istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı. Köybaşı, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirtti.

(BALIKESİR) - CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir'de 12 ilçe belediye başkanın CHP'den istifa ettiğini, kendisiyle birlikte 20 ilçe başkanı, yönetimleri, gençlik ve kadın kollarının da istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı. Köybaşı, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirtti.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde İl Başkanı Erden Köybaşı, yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belediye başkanlarının katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Köybaşı, Balıkesir'de 12 ilçe belediye başkanın CHP'den istifa ettiğini, il başkanı olarak kendisiyle birlikte 20 ilçenin tamamının başkan ve yönetimleri, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiğini söyledi. Köybaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizde tek adam rejiminin baskıcı uygulamaları, yargı bağımsızlığının ağır biçimde zedelenmesi, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması, muhalif görülen herkes üzerindeki yargısal baskılar, basın ve ifade özgürlüğünün giderek daraltılması, demokrasinin askıya alınması, kalıcı hale getirilen adaletsizlik ve yaratılan korku iklimi, yurttaşlarımızı yarınlarından umutsuz hale getirmiştir. Devletin çeşitli kademelerindeki cemaat yapılanmaları, ilkesiz ve rotasını kaybetmiş dış politika ile yurttaşlarımızı yoksulluğa, çaresizliğe ve umutsuzluğa sürükleyen derin ekonomik kriz de ülkemizin karşı karşıya bulunduğu kuşatmanın önemli parçalarıdır. Bütün bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki Cumhuriyet bugün ağır bir kuşatma ve aşınma altındadır böyle bir dönemde, toplumun önüne güçlü, güvenilir, kararlı ve kapsayıcı bir siyasal seçenek koymak tarihsel bir zorunluluk haline gelmiştir. İki büyük eserim var bunlar 'Cumhuriyet ve cumhuriyet Halk partisidir' diyen Gazi Mustafa Kemal Gençliğe Hitabe 'de bizlere açık ve tartışmasız bir görev vermiştir: 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' Asıl olan ve birinci görev, Cumhuriyet'i müdafaa etmektir. Biz bugün attığımız bu adımı, işte bu tarihsel görevin ve sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i savunmak; yalnızca geçmişe bağlılık göstermek değildir. Cumhuriyet'i savunmak; gerektiğinde sorumluluk almak, yeni yollar açmak, halkın iradesine sahip çıkmak ve yurttaşlarımızı seçeneksiz bırakmamaktır."

"MEVCUT YÖNETİM ANLAYIŞINDAN AYRILIYORUZ"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ilişkin verdiği karar sonrası parti içinde yaşananlara değinerek sözlerini sürdüren Köybaşı, "Bu gidişe dur demek yurttaşın umudu olmak Mustafa Kemalin koruma görevi verdiği Cumhuriyete sahip çıkma zorunluluğu doğmuştur. Bu anlayışla; Cumhuriyet'in temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, laikliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, tam bağımsızlığı, sosyal adaleti, kadın-erkek eşitliğini, özgür düşünceyi, liyakati ve halkın iradesini esas alan YENİ bir siyasal yol açıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, umudu elinden alınmaya çalışılan halkımızla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerlerinden, mücadele geleneğinden ve halkçı kimliğinden değil; bu değerleri temsil etmekten uzaklaşan, meşruiyetini örgütün ve halkın iradesinden almayan mevcut yönetim anlayışından ayrılıyoruz" dedi.

"HALKIN İKTİDARINA YÜRÜYORUZ"

Siyasi mücadeleyi YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini belirten Köybaşı, "YENİ Parti'ye katılmak, geçmişimizden vazgeçmek değil; gasp edilmek istenen siyasi irademize, mücadelemize ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Bizler bugün tercihimizi korkudan değil cesaretten, konfordan değil mücadeleden, koltuklardan değil halkın iktidarından yana kullanıyoruz. Bugün bir dönemi kapatıyor, yeni bir mücadele dönemini başlatıyoruz. Bu bir veda değil; yeniden yola çıkıştır. Binalar, tabelalar ve makamlar sizin olabilir. Cumhuriyet'in değerleri, meydanlar, sokaklar ve halk bizimdir. Arkamızda yarım kalmış sözler değil, omuz omuza verilmiş büyük bir mücadele var. Önümüzde korku değil, uzun, aydınlık ve umut dolu bir yol var. Şimdi çalan, ince bir ayrılık türküsü değildir. Bu; atanmışlara karşı seçilmişlerin, Saraylara karşı meydanların, karanlığa karşı halkın veda havasıdır. Ama biz gitmiyoruz. Biz; başka bir yerden, daha güçlü, daha kararlı, daha kalabalık, geliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilke ve hedefler doğrultusunda halkın iktidarına yürüyoruz. Dünün kavgasını geride bırakıyoruz. Yarının Türkiye'sini birlikte kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de CHP'den 12 ilçe belediye başkanı ile il ve ilçe yönetimleri istifa etti - Son Dakika

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