Balıkesir'de Kapsamlı Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Balıkesir'de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

BALIKESİR - Balıkesir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kapsamlı bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği ağır, orta ve hafif seviyede enkaz alanları oluşturularak gerçekçi müdahale ortamı sağlandı.

Tatbikat kapsamında, AFAD Hizmet Binası Merkez, Paşaalanı Mahallesi Ercan Kıvrak İlkokulu yanında bulunan arazi konuşlanma merkezi ve kamp alanı olarak kullanıldı. Ayrıca, Devlet Hastanesi eski binası ise enkaz alanı olarak değerlendirildi. Tatbikata Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve il protokolü katıldı.

Tatbikata; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı (JAK), 9.Ana Jet Üs Komutanlığı, BBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtama(PAK), Gençlik Spor Md.lüğü Acil Durum ve Afet Timi (ADAT), 911 Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB Ekibi, Bandırma Belediyesi Afet Gönüllüleri Arama Kurtarma Ekibi, Bigadiç Eti Maden İşletmeleri, Bandırma Eti Maden İşletmeleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Ekibi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü (ORKUT), Susurluk Şeker Fabrikası Ekibi, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama ve Kurtarma İlkyardım Derneği, Zenit, Altıeylül Belediyesi Ekibi, BALDAK (Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Spor Kulübü), Nezir Derneği, BAKUT Balıkesir Şubesi, Balıkesir Arama Kurtarma, İDA SAR Edremit Acil Arama Kurtarma, TRAC Balıkesir Şubesi, Balıkesir Arama Kurtarma Ekibi (B.A.K.E), İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD Gönüllüleri, Kızılay gibi çok sayıda kurum, dernek ve gönüllü ekip aktif olarak katıldı.

Tatbikat, ihtimal bir deprem anında müdahale kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Senaryo dahilinde oluşturulan farklı seviyelerdeki enkaz alanlarında kurtarma ve arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü tatbikat, katılımcılar tarafından başarılı bulundu.