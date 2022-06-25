Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya avukat olup sahneye geri dönmenin hayalini kuruyor

Erkek arkadaşı tarafından öldürülmeye çalışılan ve felç kalan Mutlu Kaya:

"7 yıl önce ben yürüyordum, hatta birçok işte yetenekliydim"

DİYARBAKIR - Bir televizyon programı yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği ve 2015 yılında Diyarbakır'da ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun aradan sonra İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yaşadığı talihsiz olaydan sonra ablası Dilek Kaya'nın da erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Kaya, uzun bir tedavinin ardından yeni yeni yürümeye başladı. Kaya, yeni hedefleri ve hayalleriyle hayata tutunmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Kaya, yeni hayal ve hedefleri yolunda yaşam mücadelesine devam ediyor. Ablasıyla aynı kaderi yaşayan Kaya, kadın cinayetlerine karşı birlik mesajı vererek, kendisini 7 yıl önce katletmeye çalışan zanlının önümüzdeki yıl serbest kalacağını, şahsın kendisine karşı yarım kalan işini bitirme veya başkalarına karşı aynı saldırıda bulunabileceği nedeniyle tekrardan yargılanmasını istedi. Kaya, evde yaptığı sporlarla ayakta durabildiğini, saldırı sonrası kendisine tedavi masrafları karşılayacağı sözü veren kişilerin destek çıkmadığını da aktardı.

"7 yıl önce rahatlıkla yürüyordum"

2 yıl önce ablası Dilek Kaya'nın da kendiyle aynı kaderi yaşadığını söyleyen Mutlu Kaya, ikinci bir tramva yaşadığını dile getirdi. 7 yıl önce yürüdüğünü ve çok yetenekli olduğunu belirten Kaya, şimdilerde ise koltuğa mahkum olduğunu ve mücadelesine devam edeceğini belirtti. Kaya, "Bazen kendimi çok iyi hissediyorum, bazen de böyle birden sanki kuyunun içinde düşmüş gibiyim. Çok böyle anlık değişiyor, iki yıl önce ablamla aynı kaderi yaşadık, ama ablam kurtulamadı, öldürüldü. Ablamdan sonra biraz kötü oldum, daha iyiydim biraz tabii yine mücadeleye devam ediyorum ama ister istemez psikolojik olarak biraz ağır şeyler yaşıyorum. 7 yıl önce ben yürüyordum. Hatta belki hani böyle birçok işten yetenekliydim, sesim çok güzeldi, şarkı söylüyordum, koşucuydum. Futbolcuydum, voleybolda üçüncü ligdeydim. Beden eğitimi öğretmenliğini okuyordum, ayrıca müzikle ilgileniyordum. Liseyi de müzik bölümünde okumuştum ve şu anda 7 yıldır tamamen hayatım değişti ve bunu bana yapan cani sadece 9 yıl ceza aldı. Ben 7 yıldır hala şu dört duvar arasındayım, hem hapishanedeyim hem de böyle engelli bir kuş gibiyim bir kafeste. Kendi yemeğimi kendim yiyemiyorum, bu şekilde kendi işimde kendimi göremiyorum. Başımı annem yıkıyor, bir suyumu bile annem içiriyor. Yani bir ölüden beter gibiyim ama buna rağmen o cani 9 yıl ceza aldı ve seneye çıkıyor. Seneye hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Topluma karışacak ben bu adaleti kabul etmiyorum" dedi.

"Avukat olup yeni bestelerimle sahneye döneceğim"

Hedefleri doğrultusunda avukat olup daha sonrada besteleri ile sahneye tekrar dönmeyi hayal ettiğini kaydeden Kaya, önümüzdeki aylarda söz şarkısının çıkacağını duyurdu. Kaya, "Hedefim var evet, öncelikle iyileşmek istiyorum. Sonra avukat olmak istiyorum, yazın kendi bestem çıkacak söz müzik bana ait. Yeniden şarkı söyleyip böyle kötülere inat ve asla pes etmediğimi göstermek için ve diğer kadınlara ilham olabilmek için kendi şarkımı söyleyeceğim. Gelişip sahnelerde olmak ve artık kimseye muhtaç bir şekilde yaşamak istemiyorum. Bunları hayal ediyorum" diye konuştu.

"Kadın kadının kahramanıdır"

Kendisinin sürekli kullandığı bir söz olduğunu hatırlatan Kaya, kadının kadınların kahramanı olduğunu ve kendisini sadece bir kadın anlayabileceğini söyledi. Kaya, "Kadın kadının kahramanıdır, her zaman diyorum bizim bizden başka kimsemiz yok. Beni ancak bir kadın anlar, çünkü bu çoğu kadınların kaderi. Şiddet görmeyen kadın çok azdır, Rabbim kimseye göstermesin. Biz bir birimizin arkasında, yanında, önünde, sağında, solunda çok uzaktaysak bile dualarımızda yanında olmalıyız" diye konuştu.

"Kameralar karşısında tedavimi üstlenenler kamera kapanınca yok oldular"

Saldırı sonrası ziyarete gelerek tedavi sürecini karşılayacağı sözü verenlerin kendisini tedavi etmediğini aktaran Mutlu Kaya, engelli bir genç kız üzerinden reklam yapılmasının acı verdiğini kaydetti. Kaya, "Ben 7 yıldır şu koltukta oturuyorum ve yedi yıldır herkes benim tedavi olduğumu söylüyor. Ben yedi yıldır hala buradayım. Yani bugüne kadar tabi yanımda olan insanlar oldu. Onların sayesinde şu an ayaktayım. Ama hani şu an tedavim Türkiye'de çok pahalı ve devlet tarafından karşılanmıyor. Çoğu insan gelip beni ziyaret etti ve kameralarla geldiler Mutlu 'senin tüm masrafını tedavini yapacağız' dediler ama kameralar kapandığında hepsi yok oldu. Sebebini ben de bilmiyorum, reklam mı diyeyim artık, ben buna umut tacirliği diyorum. Bence kimse bir hasta kızın üzerinden reklam yapmamalı. ya hiç gelmeyeceksin kameralarla, ya da bana umut verip, mutlu ederek umutlarımı yarı yolda bırakmayacaksın. Tabii bu beni üzüyor, ama olsun ben yine de hep sporuma devam ediyorum. Asla umudumu kaybetmedim, çok üzülüyorum ama Rabbim büyüktür, Rabbim bu şekilde sabır veriyor. Ben inanıyorum ki tüm sevenlerim zaten yanımda dualarıyla. Ben onların dualarıyla ve kendi çapımda Rabbimin izniyle yürüyeceğim yeniden" şeklinde konuştu.

"O cani çıktığında yarım kalan işi olan beni öldürür ya da başka kızlara aynısını yapar"

Mutlu Kaya, 7 yıl önce kendisine karşı saldırıyı düzenleyen şahsın 9 yıl hapis cezası aldığını ve önümüzdeki yıl serbest kalacağını, tekrar yargılanmazsa kendisini öldürebileceğini ya da başka kadınlara zarar verebileceğini söyledi. Kaya, "Şunu söylemek istiyorum bunu yapan caninin yeniden yargılamasını istiyorum. Yani şöyle bir şey de var bunu bana yapan cani hak ettiği cezayı almadığı için ona daha çok güç gelmiştir. Bunu bana yapan ya çıktığında yarım bıraktığı işi beni öldürmeyi yeniden deneyecek, ya da başka kızlara ve yeniden bela olur" diye konuştu.