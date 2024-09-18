Gaziler Günü\'nde Anma Kahvaltısı

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde düzenlenen kahvaltıda, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Bizler bu ülkeyi ve yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlıklarına borçluyuz diyen Başkan Aydın, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bayrağımız dalgalanamaz, ezanlarımız okunamaz, özgür bir şekilde yaşamımıza devam edemezdik. Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine ve kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diler, Gaziler Günü'nü tebrik ederim" dedi.

Osmangazi Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde gaziler onuruna kahvaltı programı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu programda tek tek masaları gezerek şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hoş geldiniz dileklerini ilettiği şehit yakınlarına ve gazilere bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını sordu sordu. Tarihi Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ile vatanını, bayrağını ve milletini canı pahasına koruyan kahraman gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

"Dahili ve harici bedhahların saldırıları yüzyıllardır devam ediyor"

Her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Aydın, "Dahili ve harici bedhahların cennet vatanımıza saldırıları, Haçlı Seferleri zamanından Selçuklu dönemine, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve günümüzde de hain PKK terör örgütü ve uzantıları ile mücadeleye kadar yüzyıllardır devam ediyor. Tüm bu saldırıları hayatlarını ortaya koyarak önleyen aziz şehitlerimizden, ebediyete intikal eden ve hala hayatta olan tüm gazilerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bayrağımız dalgalanamaz, ezanlarımız okunamaz ve özgür bir şekilde yaşamımıza devam edemezdik" dedi.

"Bir millet şehidini ve gazisini unutursa o zaman yok olur"

Bir millet şehidini, gazisini ve bu vatan için en yakınlarını feda eden şehit yakınlarını unutursa işte o zaman tarihten silinir diyen Başkan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanı verildi. Çanakkale'de savaştığı esnada şarapnel parçası isabet etmiş, göğsündeki saat sayesinde ölümden dönmüştür. Sakarya'da ise kaburgaları kırılıp yaralanmasına rağmen savaşa devam etmiştir. Hayatı savaşlarla geçen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan Kore Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugün terörle mücadeleye kadar her yerde kahraman şehit ve gazilerimiz var. Onlara saygımız ve minnetimiz sonsuz. Hayatını kaybetmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı güzel bir yaşam diliyorum. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun" diye konuştu.

Kayışoğlu: "Bugün bizler özgürce yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yaptığı konuşmada, "Bu güzel vatanda özgürce yaşayabildiğimiz için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hayatı cephelerde geçti. O kadar büyük bir dahiydi ki savaş sırasında bile ülkemizin her açıdan güçlenmesini düşünüyordu. Eğitimi yaygınlaştırmayı, herkesi bilgili eğitimli insanlar haline getirmeyi hedefliyordu. Ülkeyi nasıl kalkındıracağını düşünerek, her tarafa fabrikalar açtı. Kadınlarımızı, dünyanın diğer kadınlarının önüne geçirecek haklara kavuşturdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bizler burada özgür bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Onların bizlere emaneti Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"31 Mart 2024'te Osmangazi'ye güneş doğdu"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem ise, "31 Mart 2024 tarihinde Osmangazi ilçesinde güneş doğdu ve aydınlık günler başladı. Böyle güzel bir insanı Osmangazi'ye başkan seçtiği için 850 bin nüfuslu Osmangazi'ye şükranlarımı sunuyorum. Erkan Başkanımızın gittiği yol, doğru yoldur. Halk ile bütünleşen, gazilere ve şehit ailelerine sahip çıkan, fukarayı ayağa kaldıran, dulları yetimleri unutmayan, kalbinde vicdan ve Allah korkusu olan yörük oğlu yörüktür. Kendisine bugün burada olan tüm gazilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yürü Erkan Başkanım, bu halk senin arkanda" diye konuştu.

"Ülkemizin üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanla çevrili"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri de, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle, dört tarafı ise düşmanlarla çevrili. İçeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı kahramanca çarpışan, bu uğurda uzuvlarını bırakan kahraman gazilerimiz ve bu uğurda eşlerini, evlatlarını kaybeden kıymetli şehit ailelerim; hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Bu güzel programı bizim için organize eden ve seçildiği günden itibaren her daim bizlerden desteğini esirgemeyen Erkan Aydın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına da yaptığı konuşmada, "Bu özel günde bizleri düşünerek bir araya gelmemizi sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda başkan Aydın, şehit yakınları ve gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA