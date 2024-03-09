Başkan Büyükkılıç ve Hulusi Akar Yahyalı\'da temel atma ve açılış törenlerine katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı ilçesinde doğalgaz ve tekstil atölyesi temel atma ve seçim ofisi ve tarım ekipmanları satış yerinin açılış törenlerine katıldı.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı ilçesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç ve Akar ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindeki protokol, ilçede 'Yahyalı Seninle Gurur Duyuyor' sloganları ile karşılandı.

Yahyalı Seçim Ofisi'nin açılışı

Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Yahyalı Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "Burada çalışan arkadaşlarımıza güzel bir mekan hazırlanmış. Emeği geçenleri de kutluyorum. Burada yapılacak olan çalışmaların, belediye başkanımıza desteği büyük" dedi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise "Allah nasip ederse bu seçim ofisinin açılışı ile birlikte 31 Mart'a kadar tempomuzu iki kat artıracağız. Yahyalı'da rekor kıracağız. Seçim ofisimiz Cumhur İttifakına hayırlı uğurlu olsun. Bu 31 Mart akşamı da Cenabı Allah bizlere zafer nasip etsin diyoruz" diye konuştu.

Derebağ- Kirazlı doğalgaz temel atma töreni

Öte yandan Kayseri'de şehir merkezinin tüm imkan ve konforunu ilçelere de taşımak için büyük bir gayretle çalışan Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da Derebağ ve Kirazlı Mahalleleri'ne ulaştıracakları doğal gazın temel atma törenine katıldı.

"Büyükşehir belediyesi bütçesiyle, imkanlarıyla tecrübesiyle hizmetten hizmete koşuyor"

Derebağ- Kirazlı Doğalgaz Temel Atma Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki birlik ve beraberliği anlatarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu birlik ve beraberliğin vermiş olduğu güçle daima hizmetten hizmete koştuklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 'sizler için varız' diyerek, şöyle konuştu:

"Derebağ- Kirazlımıza hayırlı uğurlu olsun. Ferasetimizle hakkın yanında, doğrunun yanında yer alacağız. Sizleri mahcup etmedik. Biz birbirimize sahip çıkacağız, parçalanmayacağız. Size ne yapsak az. Elbette ki gazımızı da getiririz. Kapalı sulamamızı da yaparız. Kanalımızı da yaparız. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Allah'a şükür. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle, imkanlarıyla tecrübesiyle hizmetten hizmete koşuyor. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran ilk sıradaki şehiriz. Biz insanlara hizmet ediyoruz. Sizler için varız."

Başkan Büyükkılıç'a 'hizmet' teşekkürü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Başkan Büyükkılıç'ın önderliğinde Yahyalı'ya yapılan hizmetleri anlatarak, Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Öztürk, "Derebağımıza doğalgazın gelmenin sevincini hep beraber paylaşmış olduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, buradalar. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum Derebağ adına. Büyükşehir Belediye Başkanımızı arıyorlar ve ulaşıyorlar. Ulaşılamayan bir başkan değil. Burada emekleri çok. Milli görüşün Kayseri'de şahlanışında emekleri var. Gönülden yeniden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birliğinde, cumhur ittifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yakışır şekilde büyük ve emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise Derebağ'a doğalgazın gelmesinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, belediyeciliğin profesörü Başkan Büyükkılıç'a destek istedi.

Büyükkılıç'tan 100 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Büyükkılıç, 65 milyon TL'lik 29 kilometre uzunluk Derebağ'a, 17 milyon TL'lik 11 kilometre uzunluk Kirazlı'ya olmak üzere doğalgaz ile ilgili 100 milyon TL'lik çalışma yapılacağını söyledi.

200 kişiye istihdam sağlayacak tekstil atölyesinin temel atma töreni

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Tekstil Atölyesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin ilçe ekonomisine önemli katkıları olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada insana hizmet etmenin ibadet olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaktan ve hizmet etmekten başka gayeleri olmayacağını vurgulayarak, "Yahyalı'nın bu manevi iklimi bizleri heyecanlandırıyor. Buralarda adeta her anı keyifli bir şekilde geçiriyoruz. Değerli başkanımızın da uyum içerisinde bizlerle yapmış olduğu çalışmalarla çok şükür hep bereketini görüyoruz. Üç ayları yarıladığımız, Ramazan'ın gölgesinin üzerimize düştüğü bugünde, Ramazan Ayı'nızı da tebrik ediyorum. Sizlere minnettarız. Bizim bir davamız, sevdamız ve kaygımız var. Tabi ki çalışacağız. Bizim başka bir gayemiz olamaz. Çalışmak ve çalışmak. Bugün 30 Büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran şehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi" diye konuştu.

16 ilçe ile birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bu manevi iklimin insanlarısınız. Allah'ın izniyle bugüne kadar hizmetleri kim yaptı? Bu anlayış yaptı. 1994'ten beri Kayseri, Kayseri oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bundan sonra yapacak irade de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli iradesidir. Hükümetimizin değerli bakanlarıyla, milletvekillerimizle el ele gönül gönle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile inşallah 16 ilçe belediyesiyle el ele olacağımızı buradan ifade ediyorum."

"Doktorluk bitti artık. Şehir profesörü"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Yahyalı ilçe sakinlerine atılan temelin hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç'a seslenerek, "Başkanımızı takdim ederken bir hata yaptılar. Şehir doktoru diye çağırdılar. Doktorluk bitti artık. Şehir profesörü" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, "İlçemizde istihdama yönelik projemiz olan ve inşallah 200 kişilik tekstil atölyesine ev sahipliği yapacak. Bugün burada temelini attığımız arsa, ilçemizde ceza evi olarak hizmet vermekteydi. Ancak, günümüz şartlarına uygun bir bina değildi. Allah'a şükürler olsun. Tahsisini Adalet Bakanlığımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan alarak 200 kişiye ekmek kapısı olacak" şeklinde konuştu.

Yahyalı ilçe sakinlerinin büyük sevgi gösterileri ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç'ı Yahyalılar adeta bağrına basıp, kucakladı. - KAYSERİ