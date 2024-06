Başkan Doğan, Babalar Gününü kutladı

Yerel

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm babaların Babalar Gününü kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; hiçbir karşılık beklemeden, neredeyse bir ömrü çocukları için geçiren her bir babanın birer kahraman olduğunu belirten Başkan Doğan, "Varlığı ile çocuklarına özgüven aşılayan, çocukların ilk kahramanı olan, daima ailesine kol, kanat geren babalarımız hepimiz için çok değerlidir. Yüreklerindeki sevgiyi, şefkati, hoşgörüyü karşılıksız olarak evlatlarına sunan ve ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız, çocuklarını hayata en iyi şekilde hazırlamak için canla, başla çalışır. Babalarımız, çocuklarının mutlu, sağlıklı ve güzel bir yaşam sürdürebilmesi için elinden geleni yapar. Her türlü zorluğa karşı dik durmayı, mücadeleyi bırakmamayı, her koşulda ayakta kalmayı öğretir. Bu duygu ve düşünceler ile başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ