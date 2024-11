Başkan Gülsoy: "Atamızın emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız"

Yerel

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimari olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, her daim rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Atamızın emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Aramızdan ayrılışının 86. sene-i devriyesinde, Ulu Önderimizi rahmet, özlem, minnet, saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy mesajını şu şekilde sürdürdü;

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi ruhumuzda yine derin bir üzüntü var ancak kalbimizde de bir o kadar engin bir sevgi. Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Ata'mıza karşı en büyük hissiyatımız ise, minnet ve şükrandır. Devrimleriyle tarih yazan, koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıran, kadını haklarıyla tanıştıran, çocuklara eğitimle aydınlatabildikleri bir gelecek sunan, köylüye 'efendi' diyen, Ülkemizi laik ve demokratik Cumhuriyet ile tanıştıran, toplum yaşamından, haklardan, insandan yana ne varsa Türk milletine sunmuş Ata'mıza, ne kadar teşekkür etsek, ne kadar saygı duysak azdır. Ata'mıza teşekkürün ve minnetin en büyük ve önemli ifadesi, onun ilke ve devrimlerini anlamak, sahip çıkmak ve gösterdiği yolda ilerlemekten asla taviz vermemektir. Atamızı andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru, azim ve kararlıkla aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız. "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine karşılık bizlerde bugün, her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir. Türk İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ile yad ediyor, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." - KAYSERİ