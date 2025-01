Başkan Özdoğan\'dan Sıcak Ev Ziyaretleri

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 'Bir Çayınızı İçelim' programı çerçevesinde çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Yeni Mahalle'de oturan vatandaşların evlerine konuk olan Başkan Özdoğan hem sohbet etti hem de kendisine gelen talep ve önerileri dinledi.

Evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla sıcak bir ortamda buluşan Başkan Özdoğan; "Muhabbetinize şahidiz çok şükür. Biz duanıza talibiz. Bizi her zaman olduğu gibi bir evladı sayarak bağrına basan kıymetli büyüklerimize, abisi bilen küçüklerimize, kardeşinden ayırmayan komşularımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok güzeldi, daha sık buluşalım inşallah" diye konuştu. Başkan Özdoğan; bu buluşmaların sadece bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda gönül bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların çayını içmek, sohbetlerine ortak olmak bizim için büyük mutluluk. Her fırsatta vatandaşlarımızın kapısını çalmaya, hanelerine misafir olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu ziyaretlerimizi her Salı ve Perşembe günü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan'ın içten ve samimi ziyaretleri vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Hacılar'da komşuluk ve dayanışma ruhunun güçlenmesine de katkı sağlıyor. - KAYSERİ