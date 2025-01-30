Başkan Özdoğan'dan Sıcak Ev Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Özdoğan'dan Sıcak Ev Ziyaretleri

Başkan Özdoğan\'dan Sıcak Ev Ziyaretleri

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Bir Çayınızı İçelim' programı kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet ediyor ve önerilerini dinliyor. Başkan, bu ziyaretlerin gönül bağlarını güçlendirdiğini belirtiyor.

30.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 'Bir Çayınızı İçelim' programı çerçevesinde çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Yeni Mahalle'de oturan vatandaşların evlerine konuk olan Başkan Özdoğan hem sohbet etti hem de kendisine gelen talep ve önerileri dinledi.

Evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla sıcak bir ortamda buluşan Başkan Özdoğan; "Muhabbetinize şahidiz çok şükür. Biz duanıza talibiz. Bizi her zaman olduğu gibi bir evladı sayarak bağrına basan kıymetli büyüklerimize, abisi bilen küçüklerimize, kardeşinden ayırmayan komşularımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok güzeldi, daha sık buluşalım inşallah" diye konuştu. Başkan Özdoğan; bu buluşmaların sadece bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda gönül bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların çayını içmek, sohbetlerine ortak olmak bizim için büyük mutluluk. Her fırsatta vatandaşlarımızın kapısını çalmaya, hanelerine misafir olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu ziyaretlerimizi her Salı ve Perşembe günü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan'ın içten ve samimi ziyaretleri vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Hacılar'da komşuluk ve dayanışma ruhunun güçlenmesine de katkı sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Politika, Hacılar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan Sıcak Ev Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:54:44. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan Sıcak Ev Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.