Düzce'den 2027 turizm hamlesi: 'Şimdiden hazırlanın' - Son Dakika
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Düzce'den 2027 turizm hamlesi: 'Şimdiden hazırlanın'

Düzce\'den 2027 turizm hamlesi: \'Şimdiden hazırlanın\'
07.07.2026 10:05  Güncelleme: 10:11
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2027'de turizmde büyük bir sıçrama beklediklerini belirterek, otel sahipleri ve esnafa şimdiden hazırlanma çağrısı yaptı. Ayrıca Anıt Eser, Millet Bahçesi 2, Cedidiye Meydanı ve Kızılay Meydan Projesi gibi önemli yatırımların sürdüğünü açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin 2027 yılında turizmde önemli bir sıçrama yapacağını belirterek "Düzceli tüm otel sahiplerine, turizm işletmelerine, esnaflarımıza sesleniyorum: Şimdiden hazırlığınızı yapmaya başlayın. Turizm odaklı düşünün ve kendinizi buna göre hazırlayın" çağrısında bulundu.

Başkan Faruk Özlü, temmuz ayı belediye meclisi toplantısında meclis üyelerine hitap ederek, son iki aylık belediye çalışmaları, devam eden projeler ve kentin gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "100 Temel Proje" kapsamında önemli yatırımların sahada görünür hale geldiğini belirten Faruk Özlü, Düzce'nin simge yapılarından biri olacak Anıt Eser'in planlanan takvim doğrultusunda hızla yükseldiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla kentin kimliğiyle bütünleşen önemli bir eserin daha Düzce'ye kazandırılacağını ifade ederek, Anıt Eser ile birlikte yürütülen Millet Bahçesi 2 Projesi'nin de şehir merkezinde yeni bir yaşam alanı oluşturacağını kaydetti.

"Millet bahçesi-2 projesi en önemli eserlerimizden biri olacak"

Millet Bahçesi 2'nin daha önce hizmete açılan Millet Bahçesi ile "Yeşil Yol" güzergahı üzerinden birbirine bağlanacağını aktaran Özlü, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nın da bu bütünleşmeye dahil edileceğini, böylece şehir merkezinde geniş bir yeşil alan oluşturulacağını söyledi.

Cedidiye Meydanı yaz sonunda açılacak

Şubat ayında temeli atılan Cedidiye Kent Meydanı 2 Projesi'nde çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirten Özlü, 51 dükkandan oluşan projede mekanik düzenlemeler ve ince işçilik aşamasına gelindiğini söyledi. Meydanın yaz sonunda hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade eden Özlü, projenin Cedidiye Camii'nin tarihi dokusuna uygun olarak yürütüldüğünü belirterek, "Burası Düzce'nin kalbidir. Meydanı sadece ticari alan olarak değerlendirmek doğru olmaz" dedi.

Beşinci kütüphane; Zincirlikuyu

Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi Projesi'nde de ince işçilik aşamasına gelindiğini açıklayan Faruk Özlü, "En üst katını kütüphane olarak düzenliyoruz. Şehrimizin 5. kütüphanesini de burada açmış olacağız. Yıllarca ihmal edilen, açılan davalarla zaman kaybedilen bu güzel alan; nihayet hak ettiği değere çok yakında kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Kızılay meydan projesi esnaf işbirliği ile yürütülecek

Yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda uygulanacak Kızılay Meydan Projesi'nin önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Özlü, proje kapsamında meydan düzenlemeleri, cephe iyileştirmeleri, aydınlatma ve ulaşım çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. 164 yapının cephesinin yenileneceğini ve 13 sokakta yeni trafik ile yaya düzenlemelerinin yapılacağını belirten Özlü, "Projemizin başarıya ulaşması için bölge esnafımızın desteği büyük önem taşıyor. Tüm bu çalışmaları; ortak akıl ve iyi niyet doğrultusunda, bölgede yer alan esnaflarımızla koordineli bir biçimde yapacağız. Kızılay Kent Meydanı Projesi; Düzce kent merkezinin geleneksel çarşı dokusuna yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı bütüncül kentsel tasarım uygulamalarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

Pazaryeri çatısında güneş panelleri ile enerjisi üretimi

Geçtiğimiz yıl temeli atılan Tuhafiyeciler Pazaryeri'nin mayıs ayında hizmete açıldığını, buranın aynı zamanda fuar alanı olarak da hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Özlü, Merkez Pazaryeri'nin çatısında ise güneş enerjisi panellerinin montajına başlandığını belirtti. Proje kapsamında 1 megavat elektrik üretileceğini belirten Özlü, bunun yaklaşık 1.800 hanenin günlük elektrik tüketimine eşdeğer enerji sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Başkan Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu için 350 milyon lira, yeni müze projesi için ise 750 milyon lira olmak üzere toplam 1,1 milyar liralık kaynak ayrıldığını hatırlatarak, "Göreve geldiğim günden bugüne kadar, belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek Antik Tiyatro kazılarını tamamladık. Ancak buranın tam olarak bir değer kazanabilmesi için restore edilmesi gerekiyordu. Aldığımız destekle; yakında restorasyon çalışmaları da başlayacak. Bu destek Düzce için son derece kıymetlidir. Çünkü her yerinden tarih fışkıran şehrimizin çok daha kapsamlı bir müzeye ihtiyacı vardı. Bu anlamda, projelerimize ve şehrimize her konuda büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımıza; tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

"2027 turizmde hamle yılı olacak"

Turizm vizyonuna değinen Faruk Özlü, "Şehrimizin lokomotif sektörlerinden biri de turizmdir. Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bu sektörde; Düzce'nin sıçrama yapması şarttır. Sapanca ile Abant arasında veya İstanbul ile Ankara arasında bir geçiş noktası, bir mola yeri olma kolaylığını kabul etmiyoruz. Biz, bir durak değil bir konak olmak istiyoruz. Biz, yol üstü durağı değil, yolun sonundaki menzil olmak istiyoruz. ve bunu da mutlak surette başaracağız" dedi.

Düzce'yi turizmde hak ettiği yere taşımak için kişisel olarak büyük çaba harcadığını vurgulayan Özlü, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'nin adını değiştirerek; Batı Karadeniz Turizm Birliği yaptıklarını, iller bazında yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini aynı çatı altında birleştirdiklerini söyledi. Başkan Özlü, "Bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacaktır. Esnaflarımız, yatırımcılarımız, şehirlerimiz ve ilçelerimiz bu süreçten önemli kazançlar elde edeceklerdir" diye konuştu.

Bir süredir üzerinde çalıştığı Yakın Karadeniz Turizm Destinasyonu hedefinde çok büyük aşama kaydettiklerini yoğun temaslar ve çalışmalar sonucunda; 2027 yılından itibaren, Türkiye'nin seyahat rotalarına Batı Karadeniz'i de eklediklerini belirten Özlü, "Düzce Belediyesi olarak böylesine büyük bir hedefe öncülük etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Buradan ilan ediyorum: 2027 yılı, Düzce'nin turizmde hamle yılı olacak. Takip eden yıllarda ise, turizmde çok olumlu, çok büyük dönüşümler yaşayacağız. Birçok uluslararası marka otel zinciri bu gerçeği gördü ve Düzce'ye yatırım yapmaya başladı. Düzceli tüm otel sahiplerine, turizm işletmelerine, esnaflarımıza sesleniyorum: Şimdiden hazırlığınızı yapmaya başlayın. Turizm odaklı düşünün ve kendinizi buna göre hazırlayın" şeklinde konuştu.

"Benim anlayışımda belediyeler şehirlerin lokomotifidir" diyen Özlü, "Düzce'mizi daha da ileriye taşımak için kendimizi sadece belediye hizmetleriyle sınırlandırmıyoruz. Eğer öyle yapsaydık; işimiz çok kolay olurdu. Fakat şehrimize bir vizyon kazandıramazdık. Bizler Düzce'ye sıçrama yaptıracağına inandığımız her işi, her projeyi ve her fikri savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü, Belediye Meclisi'nin Düzce için yapacağı çalışmaların ve alacağı kararların hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'den 2027 turizm hamlesi: 'Şimdiden hazırlanın' - Son Dakika

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