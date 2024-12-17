Başkan Seçer: "Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz" - Son Dakika
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Başkan Seçer: "Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz"

Başkan Seçer: "Mersin\'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı Toplantıları Fahri Konsoloslar Buluşması'na katılarak, "Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz" dedi.

17.12.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı Toplantıları Fahri Konsoloslar Buluşması'na katılarak, "Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 'Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı Toplantıları Fahri Konsoloslar Buluşması' düzenlendi. Başkan Vahap Seçer'in katıldığı toplantıda, Şili, Slovakya, Moldova, Litvanya, İsviçre, Etiyopya, Avusturya, Danimarka Fahri Konsolosu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Mersin Ticaret Borsası'nın (MTB) Yönetim Kurulu Başkanları ile Meclis Başkanları da yer aldı. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Şube Müdürlüğü adına Şube Müdürü Elif Tanburoğlu ve MTSO adına Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Filik de 'Mersin'in uluslararasılaşmasına dair yapılan ve yapılması hedeflenen projeler' kapsamında sunum gerçekleştirdi. Sunumlar tamamlandıktan sonra konukların görüş ve önerileri dinlendi.

Başkan Seçer: "Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz"

Başkan Seçer, Mersin'i bütün dinamikleri ile uluslararası arenada tanınır hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Seçer, "Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz. Uluslararası ilişkiler, iletişim, projeler, yurtdışı kardeş şehir protokolleri, kültürel alanda yaptığımız aktiviteler, çevre alanında yürüttüğümüz projelere kadar birçok çalışmayı aslında uluslararasılaşmanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ama şehrimizde sadece belediye yok. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları başta olmak üzere, fahri konsoloslar, iş insanları gibi birçok dinamikler de var. Bu nedenle uluslararasılaşma noktasında şehrimizdeki bütün bu dinamikleri harekete geçirmenin çok daha önemli ve çok daha değerli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bir arada hareket edersek, çok daha yararlı sonuçlar elde edebiliriz"

Uluslarasılaşma çabalarının Mersin var olduğu sürece devam etmesi gerektiğini ve bunun hem kamu hem de özel sektörün bir araya gelmesiyle daha kolay olacağını vurgulayan Seçer, "Uluslararasılaşma konusu Mersin var olduğu sürece üzerinde durulması gereken bir konudur. Kamu, özel sektör ve üniversite bir arada hareket edersek çok daha yararlı sonuçlar elde edebiliriz" dedi.

Gerçekleştirilen projelerde süreklilik olması gerektiğini ve kentin aktörlerinin desteğini isteyen Seçer, "Biz katarı çekeriz. Sadece attığımız adımlarda birlikteliğinizi istiyoruz. Bahsi geçen tüm organizasyonlara herkesi dahil ederek ilerleyelim ve bir süreklilik olsun istiyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin son 6 yılda uluslararası ilişkilerde hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük aşamalar kat ettiğine işaret eden Seçer, Mersin'in gelişimi için siyaset üstü adımlarla hareket ettiklerini kaydetti. Sadece turizm sektöründe değil her alanda sağlanabilecek iş birlikleri, kardeş şehir uygulamaları veya çevre uygulamalarının önemli olduğunu vurgulayan Seçer, amaçlarının Mersin'in gelecek yıllarının sağlam temeller üzerine kurulması olduğunu söyledi.

Çakır: "Artık kabuğumuzdan çıkmalıyız"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da kentin sorunlarına dair ortaklaşmanın Mersin açısından iyi olacağına dikkat çekti. Mersin'in kabuğundan çıkarak uluslararası bir boyuta çıkması gerektiğini ifade eden Çakır, "Mersin için nasıl birleşebiliriz? Mersin'i nasıl marka yaparız? Mersin'i ulusala nasıl gösterebiliriz? Mersin'i uluslararası boyutta nasıl verebiliriz?' bu soruların cevabı ortak verilmeli. '184 ülkeye ihracat yapan Mersin, ticaret kenti' diyoruz. Hak ettiğimiz yerde olmadığımız için artık kabuğumuzdan çıkmalıyız. Elimizde her şeyimiz var, tüm altyapımız buna hazır. Bu altyapıyla beraber biz iyi bir noktaya gelebileceğimizi ve bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Özdemir: "Mersin'in tüm dinamikleri kentin etrafında kenetlenmeli"

MTB Başkanı Abdullah Özdemir ise Akdeniz çanağındaki İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler ile daha fazla diyalog kurulması taraftarı olduğunu söyledi. Turizmden akademik işbirliklerine, sinema sektöründen markalaşmaya kadar her alanda gerek kamu kurumu olarak gerek özel sektör olarak Mersin'in tüm dinamiklerinin kentin etrafında kenetlenmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, "Ortak bir Mersin Tanıtım Grubu oluşturup, hedef ülke ve sektörleri belirleyerek bu yönde stratejileri oluşturmalıyız" dedi.

İzol: "Mersin'i tanıtmazsanız, turizmini geliştiremezsiniz"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da Mersin'in tanınması için turizmin gelişmesi gerektiğini söyledi. İzol, "Mersin'i tanıtmazsanız, turizmini geliştiremezsiniz" diyerek, kentteki turistik değerlerin ön plana çıkarılması ve turizmin gelişmesi için hep beraber çalışılması hususunda çağrı yaptı.

Fahri konsoloslar görüş ve önerilerini dile getirdi

Danimarka Krallığı Fahri Konsolosu ve MDTO Meclis Başkanı Josef Atat, "Mersin ve Tarsus, gastronomi açısından en önemli yerlerden biri. Çok başarılı bir mutfağımız var. Bunlara önem verelim. Biz ilk önce Mersinli sonra Danimarka Fahri Konsolosuyuz" dedi. Danimarka'nın yeşil dönüşüme çok önem verdiğini kaydeden Atat, bu noktada Mersin'de atılacak adımlar için iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Mersin'i uluslararası boyuta taşımak için atılan adımların çok değerli olduğunu vurgulayan Moldova Fahri Konsolosu Ufuk Maya da "Moldova'da Gagavuzya Özerk Bölgesi var, Türkiye için çok önemli. Özerk bölgede Gagavuz Türkleri yaşıyor. Türkiye için stratejik bir ülke olduğunu düşünüyorum" diyerek, Moldova ile olan ilişkilerin geliştirilebilmesi adına turizm sektörüne de büyük görev düştüğünün altını çizdi.

Mersin'in paydaşlarının ortak hareket etmesini değerli bulduğunu dile getiren Slovakya Fahri Konsolosu Emir Bozkaya ise Slovakya ile Mersin'in ilişkilerinin gelişmesi adına bazı projelerini paylaştı. Turizm alanında atılacak adımların önemli olduğuna işaret eden Bozkaya, pek çok yatırım için de ellerinden geleni yapabileceklerini kaydetti.

Kardeş şehir iş birlikleri ile Mersin'in daha da ileriye taşınabileceğini dile getiren Litvanya Fahri Konsolosu Armağan Öner, "Bu ilişkileri arttırdığı sürece, özellikle bu iletişimi ne kadar arttırırsak bir liman şehri olan Mersin'e faydası olur" diye konuştu.

Yıllarca Mersin'i birleştiren bir gücün eksikliği olduğunu ifade eden Şili Fahri Konsolosu Kerem Muradi de bu tarz çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak, emek verenlere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Seçer: 'Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz' - Son Dakika

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