Marmaris\'ten Gaziler Günü Mesajı

Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ünlü, "Adları tarihin altın sayfalarına yazılan kahramanlarımıza minnet ve şükran borcumuz asla bitmeyecektir" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. "Vatan toprağı için canı pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" diyerek mesajına başlayan Başkan Acar Ünlü şunları söyledi;

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce "Gazi" unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül, vatan toprağı için canı pahasına savaşmaktan çekinmeyen tüm kahramanlarımızı anmak ve onurlandırmak adına Gaziler Günü olarak ilan edilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar bin yıllardır nice kahramanlara ev sahipliği yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için her türlü imkansızlıklara karşı canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Adları tarihin altın sayfalarına yazılan tüm kahramanlarımıza minnet ve şükran borcumuz asla bitmeyecektir. Bize düşen görev 100 yıllık ulu çınar olan Türkiye Cumhuriyeti'ni hepimize emanet edilen bağımsız vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimize ve tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." - MUĞLA