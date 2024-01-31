Başkent\'e su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nden Polatlı\'ya su iletecek ana isale hattı tamamlanıyor

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Başkent'e su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı ilçesine su iletecek 100 kilometrelik ana isale hattının yaklaşık 95 kilometresi tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelirken vadettiği projede 6. kilometreye kadar su ulaşan hattın, şubat ayının ortasına doğru tamamen dolması beklenirken suyun bölgeye ulaşmasıyla açılış töreni de yapılacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiğinde Polatlı'da yaşanan su sorununu çözeceğini vadetmişti. Başkente su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı ilçesine su iletecek 100 kilometrelik ana isale hattının yaklaşık 95 kilometresi tamamlandı. Hattın kalan 5 kilometrelik kısmında çalışmalar hızla ilerlerken, bir yandan da Yenikent'ten hatta branşman bağlanarak su dolum işlemi başlatıldı.

Şu anda 6. kilometresine kadar su ulaşan hattın, şubat ayının ortasına doğru tamamen dolması beklenirken suyun bölgeye ulaşmasıyla açılış töreni de yapılacak. Son 5 kilometrenin de bitirilmesi ile 30 yıldır su su sorunu yaşayan Polatlı'da; şubat ayının ortalarında artık musluklardan sağlıklı ve temiz içme suyu kesintisiz şekilde akacak.

Proje; Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı'nın tamamına hitap ettiği için totalde 1,5 milyon kişiye kesintisiz içme suyu sağlayacak.

PROJENİN GÜNCEL MALİYETİ

"İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi" projesinin güncel maliyeti 2 milyar 375 milyon 374 bin 594 TL. ASKİ yetkililerinin verdiği bilgiye göre büyük çaplı hatlar, kentte hep merkezi noktalardan geçtiği için ekipler, vatandaşa fazla rahatsızlık vermeden, trafiği aksatmadan ve çevre kirliliğine de neden olmadan özenli bir çalışma yürüttü. Yıllardır oluşan altyapı yoğunluğu, geçmiş dönemlerde yapılan altyapı imalatlarının yerlerinin haritalarda tam ve doğru olarak işlenmemiş olması, yeni açılan yolların trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle belli noktalarda çok zorlanan ekipler, sisteme zarar vermemek için mevcut hatları koruyarak özellikle şehir merkezlerinde çok dikkatli imalatlar gerçekleştirdi.

"ŞUBAT AYININ ORTALARINDA BORULARIMIZ DOLACAK VE SU POLATLI'YA ULAŞMIŞ OLACAK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Şubat ayında tamamlanacak olan projeyle ilgili X hesabından bugün şu paylaşımı yaptı:

"Müjde Polatlı, hasret sona eriyor… 30 yıldır beklenen temiz ve kesintisiz suyu Yenikent'ten branşman bağlayarak hattı doldurmaya başladık. Bir yandan kalan 5 kilometrelik kısım için çalışmalarımız sürerken bir yandan dolum yapıyoruz. Boruların 6 km'si şimdiden doldu. İnşallah Şubat ayının ortalarında borularımız dolacak ve su Polatlı'ya ulaşmış olacak."