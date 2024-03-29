Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Projelerini Anlattı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 5 yıl boyunca sosyal ve kültürel anlamda hayata geçirdiği projeleri anlattı. Görev yaptığı sürede herkese eşit hizmet verdiklerini dile getiren Akpolat, ikinci kez seçilmesi durumda Dikilitaş'ta Spor ve Yaşam Kompleksi'ni hayata geçireceğini söyledi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Rıza Akpolat, 5 yıl boyunca sosyal ve kültürel anlamda hayata geçirdiği projeleri şöyle özetledi:
"Bir uygulama hazırladık, öğrenci, öğrenci uygulamasıyla, sisteme giriyor. Kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restoranda gidip, ücretsiz olarak yemek yiyor. Şu anda 2000 öğrencimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Yaşlı dostu kentler ağına üye olan 6 belediyeden birisiyiz.
"BEŞİKTAŞ 70 KG KADAR YAĞACAK YAĞMURA DİRENÇLİ HALE GELDİ"
Saha Çözüm Hareketinin önemini vurgulamak istiyorum evlere gittiğimizde 70 yaş üstü oldukça fazla, hasta bakıma muhtaç evde yalnız yaşayan komşumuz olduğunu tespit ettik. Gerontomimari çalışmalarına başladık evde yalnız yaşayan bakıma muhtaç komşularımızın evlerinin içindeki fiziki koşulları onların yaşamlarına uygun hale getiriyoruz. Pandemide Barbaros Meydanı, Şair Nedim Caddesi'nde, Nüzhetiye Caddesi'nde Kuruçeşme'de, Bebek'te, Ortaköy'de, Nispetiye Caddesi'nde altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Çırağan, Nispetiye ve Barbaros Bulvarı'nın yaya yollarını kaldırım alanlarını düzenledik. Beşiktaş, 70 kg kadar yağacak yağmurlara karşı dirençli hale getirildi.
"VATANDAŞLARIMIZ AÇTIĞIMIZ SOSYAL TESİSTE 4 TL'YE ÇAY İÇEBİLİYOR"
Semt kart uygulamasını hayata geçirdik. 93 bin 500 haneye dağıttık. Bizim sosyal tesislerimizden yüzde 40-50 indirimli bir şekilde faydalanabilsinler diye. Biz Beşiktaş İskelesi'ne bir sosyal tesis inşaa ettik. Vatandaşlar 4 liraya burada çay içiyorlar ve komşularımızı denizle buluşturmuş olduk. Aynı alanda öğrencilere de orada bir kitap kafe yaptık. Orada ders çalışıyorlar ve söyleşiler de gerçekleştiriyoru. Semt Kartları hanelere dağıtırken ilk aşamada 1228 olan ihtiyaç sahibi hane sayısı 3 bine çıktı. İki kattan fazla arttı ve biz kendimizi 5 bine hazırlıklı hale getirmeye çalışıyoruz.
"KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ"
Aşevi şu anda her gün 6 ve 7 bin haneye sıcak yemek hizmeti sağlıyor. İki kısım Beşiktaş var bir kısım Beşiktaş'ta ne yapılıyor diyebilir ama diğer 17-18 mahalle de kent yoksulu durumunda. Kadınlarla ilgili Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açtık. Şiddet gören kadınlarımızın da yanındayız ve boşanma aşamasındaki kadınların hukuki süreçlerini yönetiyoruz.
Beşiktaş'ta geleceğe dair adımlar atıyoruz. 'Semtini Yaşat' diye bir proje başlattık. Amacımız Arnavutköy ve Bebek'in ana caddelerinde bir eğlence kültürü var ama şimdi ara sokaklara da nüfuz etmiş durumda. Bunlarla ilgili geleceğe dönük adımlar attık meclis kararı aldık ve krokileri iptal ettik. Ana cadde de bu eğlence noktalarını bıraktık ama ara sokaklara girmesini engelledik.
Şimdi cephe rehabilitelerini yapacağız ve orada 60-70 senedir yaşayan vatandaşların da huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız.
"DİKİLİTAŞ'TA YAŞAM VE SPOR MERKEZİ AÇIYORUZ"
Kentsel tasarım projemizi hayata geçireceğiz. Çarşı'nın içerisindeki klimaları, tabelaları, yaya ve engelli geçiş alanlarını planlayacağız. Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nın bir plan sorunu vardı ve bu sorun çözüldü. İBB Meclisi'nden geçti ve Şişli Belediyesi Meclisi'ne yollandı ve oradan da geçecek. Orada sekiz katlı bir otopark ve modern bir pazar alanını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyemiz iş birliği ile hayata geçireceğiz. Dikilitaş'ta Yaşam ve Spor Merkezi açıyoruz. Orada olimpik bir havuz, bir kreş ve yine bir sosyal tesis olacak. 65 yaş üstüne bir fitness salonu, bir kütüphane hazırlığımız var. 1-1.5 sene içerisinde bu alanı da bitireceğiz."
Son Dakika › Yerel › Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Projelerini Anlattı - Son Dakika
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