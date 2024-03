Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası Türkiye Finalleri Yapıldı

Yerel

Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından biri olan ve Türkiye'de 'Bilim Kahramanları Buluşuyor' ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 20. Sezon Türkiye Finalleri fuarizmir'de yapıldı. İki gün süren turnuvaya 23 ilden, 70 takımla 648 öğrenci katılırken dereceye giren ekiplere düzenlenen ödül töreniyle kupaları verildi. İlk beşe giren ekipler, uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve İZELMAN A.Ş. stratejik ortaklığında, Bilim Kahramanları Derneği tarafından fuarizmir'de düzenlenen, 'Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 20. Sezon Türkiye Finalleri'nde ödüller sahiplerini buldu. 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini "Topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini" sağlayan dünyada 100'ü aşkın ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı FIRST LEGO League Challenge turnuvalarını, Türkiye'de, Bilim Kahramanları Derneği 2004-2005 sezonundan bu yana Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenliyor. 2004 yılından beri Türkiye'de 80 şehirden 38 bin 763 çocuğun katıldığı turnuvalar, bu yıl Masterpiece temasıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl Şubat ve Mart aylarının hafta sonlarında Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirilen 16 yerel turnuvada, 54 ilden 468 takımla 5 bini aşkın çocuk ve gence erişildi. Bu turnuvalarda dereceye girenler, Ulusal Turnuva'ya katılmaya hak kazandı. 23 ilden, 648 öğrenci 70 takımla Ulusal Turnuva'ya katılırken öğrenciler, kendilerine ayrılan stantlarda projelerinin tanıtımını yaptı ve robotlarının verilen görevleri yerine getirmesi için yoğun çaba harcadı. Yarışma için jürinin karşısına çıkan küçük bilim kahramanları, kendi ilgi alanlarını ve hobilerini daha fazla insana ulaştırmanın yollarını teknoloji ve sanatı kullanarak buldukları çözüm önerilerini paylaştı. İki günün sonunda düzenlenen ödül töreniyle öğrencilere kupa ve madalyaları verilirken beş takım uluslararası turnuvalara katılma hakkı elde etti.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, bilimin toplumun her kesimine yayılması, bilim ve bilimle ilgili süreçlerin, bilim insanlarının desteklenmesi için dernek olarak birçok program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız bilimsel düşünce farkındalığın toplumun her kesimine yayılıp teşvik edilmesi için birçok çalışma yapmak, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmasını sağlamak. Bu amaçla Türkiye'nin dört bir yanında gönüllüler ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların en uzun soluklusu olan Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Challenge programı. Her yıl siz sevgili öğrencilerimiz, programın odaklandığı global bir temayı keşfediyor, bilim insanları ile araştırma yapıyor, çözümler üzerine düşünüyorsunuz. Ayrıca, okulda gördüğünüz matematik ve fen becerinizle robotik ve kodlama alanında yeni kazanımlar elde ediyorsunuz. Tüm bunları da belki ilk defa tanıştığınız takım arkadaşlarınızla birlikte iş birliği içinde yapıyorsunuz. Bu süreçte öğrendiklerinizin değeri paha biçilmez. Biz, kazandıklarınızı, aramızda gönüllü olarak yer alan onlarca genç sayesinde görebiliyoruz. Keşfetmekten, araştırmaktan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bilim yolundan asla vazgeçmeyin. Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fendir' İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız, benim için hepiniz şampiyonsunuz" dedi.

İZFAŞ Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Müdürü Şebnem Şendil de "Uzun yıllardır bu turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Sizi ağırlamaktan, bir arada ve coşkunuza ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sonuç ne olursa olsun hepiniz kazandınız, bu duyguyla ayrılmanızı istiyoruz. İyi ki varsınız. Her zaman bilimi desteklemeye ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" diyerek bu yıl Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali'nin, 28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında yine fuarizmir'de düzenleneceğini hatırlattı.

İlk beşe giren ve uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazanan takımlar ve okulların listesi şöyle oldu:

Şampiyonluk Ödülü: Exfavilla in Scaena - İzmir TAKEV Ortaokulu

İkincilik Ödülü: Intersectıon Lurenia - İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi

Üçüncülük Ödülü: Artıfusion - İzmir Çakabey Lisesi

Dördüncülük Ödülü: Robotürk - İzmir Büyükçiğli Türk Koleji Fen Lisesi

Beşincilik Ödülü: Future Designers - Manisa Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu - İZMİR