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Bitlis'te İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak amacıyla toplanan kalabalık, Ulu Cami önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Bitlis Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, basın açıklaması yapıldı ve dua edildi.

Bitlis\'te İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi
17.12.2023 - 16:13,
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için toplanan kalabalık yürüyüş yaptı.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde ilçedeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen kalabalık tekbir ve sloganlar eşliğinde Ulu Cami önüne kadar yürüdü. Burada Kur'an tilaveti okunmasının ardından bir basın açıklaması yapıldı. Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Emrullah Erkan, "Türkiye genelinde Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri Siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından yapılan dua ile birlikte toplanan kalabalık dağıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Filistin, Bitlis, İsrail, Cami, Son Dakika

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