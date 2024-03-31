Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı - Son Dakika
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Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı

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CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, oy kullanma işlemi öncesinde demokrasinin işlemesini ve demokratik olgunluk içinde seçimlerin geçmesini diledi. Bursa'da bin 169 okulda kurulan 7 bin 431 sandıkta 2 milyon 388 bin 995 kişi oy kullanacak. Adaylar, seçim gününün ilk saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. Seçimlerin adil ve kavgasız bir şekilde geçmesi temenni edildi.

31.03.2024 17:10  Güncelleme: 17:34
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ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bugün önemli bir gün. 31 Mart yerel seçimlerin, demokrasinin günü. Ülkemizin her yerinde demokrasinin işlemesini ve demokratik olgunluk içinde seçimlerin geçmesini diliyorum" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa'nın 17 ilçesindeki bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 bin kişi oy kullanacak. Bursa Büyükşehir Beledi Başkan Adayları da günün ilk saatlerinde sandık başına giderek oy kullanma işlemi gerçekleştirdi.

"SANDIĞA NE YANSIDIYSA ONU GÖRMEK İSTİYORUZ"

Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu'nda eşiyle beraber oyunu kullanan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir gün. 31 Mart yerel seçimlerin, demokrasinin günü. Ülkemizin her yerinde demokrasinin işlemesini ve demokratik olgunluk içinde seçimlerin geçmesini diliyorum. Devletimizin hassasiyetle bu konunun üzerine eğildiğini düşünüyorum. Sandığa ne yansıdıysa, halkımız sandığa neyi atmışsa onları oy pusulalarında ve ıslak imzalı tutanakları görmeyi umuyoruz. Halkımız hangi partiye oy atmışsa onu ıslak imzalı tutanaklarda görebilmeyi umuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"KANUNLARIN ÇİĞNENDİĞİ BİR SEÇİM OLDU"

Şehit Selcan Akbaş Ortaokulu'nda oyunu kullanan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu'na, Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş eşlik etti. Oy verme işleminin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bu seçim aslında olabildiğince orantısız, dengesiz, kamu imkanlarının, devlet kaynaklarının fütursuzca kullanıldığı, belediye imkanlarıyla promosyonlar, dağıtımlar, iftarlar, yemeklerin verildiği, kanunların çiğnendiği bir seçim oldu ama her şeye rağmen millet iradesinin tecelli edeceğini, 31 Mart yerel seçimlerinin Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu seçimlerle birlikte 20 küsur yıldır yerelde ve genelde iktidarın Bursa'yı yüzyılın sahipsizliğine mahkum ettiği bu dönemin biteceğine ve Bursa'nın makus talihinin değişeceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAK ÇOK DEĞERLİ"

DEM Parti Bursa Büyükşehir Eş Başkan Adayı Bilmez Erbağ da Değirmenönü Kızıklar Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erbağ'a diğer Eş Başkan adayı İhsan Seylan da eşlik etti. Oy verme işleminin ardından konuşan Seylan, şunları şöyledi:

"Bugün 31 Mart Yerel Seçimler. Hepimiz uzun bir çalışma ve emek sürecinin sonucunda bugün halkımızla beraber oy kullandık. Oylarımızın emek, barış ve demokrasi mücadelesinin bir yansıması olmasını istiyoruz. Toplumun bütününün iradesinin sandıklara yansıdığı, toplumun her kesiminin asli unsur olarak kendini ifade ettiği bir seçim süreci olmasını istiyorduk ancak bu maalesef uygulamada olmadı. Özellikle kozmopolit Bursa'nın renklerini yansıtan bir seçim süreci olmadı. Ancak biz bugün itibariyle halkımızdan sandıklara ve oylarla beraber iradelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Sürecin sonunda Türkiye'de her noktada barışa vesile olacak ve adil bir sonucun ortaya çıkmasını istiyoruz. Maalesef hem Türkiye'de hem de Bursa'da hak ihlalleri bize ulaşmakta. Biz buna karşı ses olunmasını, birlik olunmasını istiyoruz. Bu kullandığımız oyların Türkiye'de gerçekten demokratik belediyeciliğin, insan haklarına yaraşır şekilde çocuklara umut olacak bir yarın getirmesini umut ediyoruz. Dolayısıyla biz herkesi oy kullanma sürecinin tamamında oy kullanmalarının, sonrasında da sandıklara sahip çıkmalarının çok değerli olduğunu düşünüyoruz."

"KAVGASIZ SEÇİM TEMENNİ EDİYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş ise eşiyle birlikte Gümüştepe İlkokulu'nda oyunu kullandı. Aktaş'a AKP Bursa İl Başkanı Davut Aydın da eşlik etti. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Aktaş, şunları söyledi:

"Demokrasinin gereği olan seçimlerimizle alakalı her ne kadar aday da olsak bir vatandaş olarak gelip oyumuzu kullandık. Öncelikle yapılan seçimin Bursa'ya, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Temennimiz, sakin, kavgasız vatandaşların rahatlıkla oylarını kullandığı bir seçim olsun. Vatandaşın iradesi sandığa yansıyacak ve 5 yıl yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçeceğiz. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz var. Bize bu vazifeyi vatandaşlarımız tekrar verirse Bursa için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak sonuçları takip edebilmek adına İl Başkanlığımız da hazırlığımızı yaptık. Bir bahar havasında vatandaşlarımız oylarını kullanmaya geliyor. Hayırlı uğurlu olsun."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı
Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Demokrasi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı - Son Dakika

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