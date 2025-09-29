Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı - Son Dakika
Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı

Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı
29.09.2025 13:56  Güncelleme: 14:47
Yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kurumaya başlamasını üzülerek dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyeye düştüğünü açıkladı. Bozbey, Bursa'nın 6 günlük suyu kaldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını ifade eden Bozbey, "Şuanda ise, yüzde 50'si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15'i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35'i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Zaman zaman bu kuyular, kapanıyor. Biz hemen yenisini yakın bir yerine açmak için girişimde bulunuyoruz. Yer altı su seviyesi, 250 metrelere indi. Bu aslında Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir. Şuanda Doğancı Barajında doluluk oranımız, yüzde 6,81 iken, Nilüfer'de ise '0'dır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise, yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum. Bursa'nın günlük su tüketimi, 525 bin metreküptür. Oldukça fazladır. Şuanda da 30 büyükşehir içerisinde fiyat konusunda, 23 veya 24'üncü sıralardayız. Maliyetimiz bugün çok yukarılarda. Aşağı-yukarı 1 metreküpün maliyeti 85 liraya kadar yükseldi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı kameralar karşısı geçip duyurdu: 6 günlük suyumuz kaldı

"6 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI"

Bursa'ya 75 milyon metreküp suyun yetmediğini belirten Başkan Bozbey, "105 milyon metreküp gerekiyor. Bursa'daki su sorununu ortadan kaldırmak için Çınarçık ile Doğancı barajları arasındaki tüneli yapmamız gerekiyor. Uzun süre yaşanmayacak hale gelecektir. Bugün yağmur yağdı diye mutlu oldum. Bugün baypas hattı devrede olmasaydı. Eylül başı itibariyle su kesintileri olacaktı. Ancak Eylül ayının sonuna geldik. Halen su kesintileri yaşamadık. Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak, yağmur etkili olmaz ise, 6 günlük suyumuz kaldı. Bursa'nın kullandığı su 25 santimetre barajdaki suyu azaltıyor. Bugün yağan yağmur, eğer 25 santimetre dolumu sağlarsa, stabil olarak kalacak. 25 santimetrenin üzerinde gelmesi, suların kesileceği gün sayısını öteleyecektir. Biz çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapacaksak, bunu da çıkar açıklarız. Biz baypas hattını yapmasaydık. Çok daha erken bu su kesintisini yapmış olacaktık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı kameralar karşısı geçip duyurdu: 6 günlük suyumuz kaldı
Kaynak: İHA

Politika, bursa, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı - Son Dakika

Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı
