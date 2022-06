Büyükçekmece Belediyesi, 'Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin İzleme Komitesi, Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da toplandı. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İzleme Komitesi toplantısına, 47 ülkeden yerel ve bölgesel yöneticiler ile belediye başkanlarından oluşan 150 delege katıldı. İzleme Komitesi Başkanı Gudrun Mosler- Toernstroem başkanlığında gerçekleşen toplantının açılış konuşması, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından yapıldı.

İmamoğlu, tarih boyunca dünyanın ve Avrupa'nın kendine kılavuz edindiği insan onuruna saygı, çoğulcu demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin erozyona uğraması sonucunda yıkıcı trajedilerle karşılaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"TÜRK HALKININ 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE SAHİP ÇIKAN REFLEKSİ, İNANÇ VE BAĞLILIĞIN EN ÖNEMLİ TEZAHÜRÜDÜR"

"Değerlerinin yitirilmesi neticesinde yaşanılan trajediler tüm dünya çapında derin siyasi, ekonomik ve sosyal krizleri de ne yazık ki beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin, savaşın doğurduğu insanlık dramı bu gerçekliğin en son tezahürü niteliğindedir ve bir an önce sona ermesi gerekmektedir. Son yıllarda söz konusu krizin yanı sıra Covid-19 salgını, küresel ekonomik kriz ve iklim krizi gibi küresel krizlerle de karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Tüm dünya için önümüzdeki günlerin bizlere verdiği yeni roller ile yeniliğe ve gelişime doğru yol alacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda hepimize düşen, tarihin ısrarla gözler önüne serdiği gerçekliklerden ders almaktır. Evrensel değerlerin etrafında güçlü bir şekilde bir araya gelerek birlikteliğimizden doğacak olan dayanışmamızı kuvvetlendirecek adımları yine hep beraber atacağız. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin yerel ve bölgesel demokrasiyi teşvik etme, yönetimi geliştirme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını son derece kıymetli bulduğumu ifade etmeliyim. Değerli konuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk günden bugüne hemşerilerimizin hayatına her alanda etki edecek adil, eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir şehir için cesur çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde demokrasi, eşitlik, insan hakları ve adalet hayatımızın her alanına sirayet edene kadar çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Günümüzde zaman zaman söz konusu değerlerin tahrip edildiğine şahit olsak da, Türk halkının bu değerlere olan inancı ve bağlığı birçok olayda kendisini göstermiştir. Halkımızın bu refleksi biz demokrat siyasetçilerin de en büyük motivasyon kaynağı ve aynı zamanda demokrasinin de teminatıdır. Bu durumu örneklendirebilecek yakın zamanda gerçekleşen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. O da Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin önderliğinde İstanbul'da imzalanan kadına yönelik her türlü şiddet ve mücadelede devletlerin yükümlülüklerini belirleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıdır. Kavramın içerisinde İstanbul kelimesinin bulunmasından gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecinin işleyişi bir yana dursun içerik anlamında böylesine önemli bir sözleşmenin üzerinde olumsuz algı oluşturması ayrıca da düşündürücüdür. Ancak tüm bunlara rağmen Türk halkının İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan toplumsal refleksi her kesimden bütün insanlarının bu değerli refleksi size bahsetmiş olduğum inanç ve bağlılığın en önemli tezahürlerinden birisidir."

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ukrayna'daki savaşın ve akan kanın derhal son bulması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"'EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR' SÖZÜ, İSTANBUL SEÇİMLERİNDE HALK TARAFINDAN YENİDEN TESCİL EDİLMİŞTİR"

"6 dönem üst üste belediye başkanlığı ile birlikte toplam 45 yıldan beri yerel demokrasiye hizmet ediyorum. Aynı zamanda da 21 yıldan beri Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Türkiye ve ulusal heyetinde aralıksız görevime devam ediyorum. Kongre'deki çalışma sürem içerisinde yerel ve bölgesel demokrasi konusunda çok önemli deneyimler edinen ben, bu deneyimlerimi görevim süresince şehrime uygulamaya çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Yerel demokrasi tüm insanlık için vazgeçilmez en önemli unsurlardan bir tanesidir. 2019 yılında Türk millet demokrasisi tarihinde çok önemli bir olayla karşılaştım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinde İBB seçimlerinde çok net bir şekilde kazanmış olmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerini iptal etti. 23 Haziran'da 2019'da İstanbul'da 2'inci kez seçime gidildi. İşte esas vurgulamak istediğim nokta bu seçim sonuçları ile ilgili. İlk seçimde 14 bin oy farkla belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 2'inci seçimde 806 bin farkla İstanbul'da en yüksek oy farkıyla seçimleri kazanan 2'inci kez, 2 ayda 2 kez, seçimi üst üste kazanan tek belediye başkanı oldu. Bu seçim sonuçları Türkiye demokrasisi adına herkese büyük bir ders olmuştur. Yani Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce söylediği 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü, İstanbul'da tekrarlanan seçimlerde adeta tekrar tescil etmiştir halk tarafından. Demokrasi adına tarihe geçen bu seçimde siyaset biliminde bütün zamanlar içerisinde ders olarak okutulacak önemli bir tecrübedir. Bugüne kadar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi çatısı altında üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirmek, yönetimi iyileştirmek ve iş birliği geliştirmek maksadıyla çok sayıda çalışmaya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Bugün de burada çalışmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz."