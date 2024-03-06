Büyükçekmece\'de Okul Müdürü Öğrenci ve Velilere Şiddet Uyguladı

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Büyükçekmece'de deprem tatbikatı sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle okul müdürü tarafından darp edildiği iddia edilen 14 yaşındaki öğrencinin velisi okula gelince müdürle arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada gözünden ağır yaralanan ve ayağında çatlak oluşan veli, müdürden şikayetçi olurken 3 öğrencinin daha olay sonrası darp gerekçesiyle müdür hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan İlk ve Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre deprem tatbikatı sırasında Semih U. (14) ve arkadaşları sıradayken gürültü yaptı. Durum üzerine okul müdürü E.G. çocukları uyarıp hakaret ederek ayağına vurdu. Semih U., durumu babası Hakan U.'ya söyledi. Okula gelen Hakan U. müdürün odasına çıkıp durumu konuşmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında okul müdürü E.G. iddiaya göre bir kez daha çocuğa hakaret etti. Tartışma veli ile okul müdürü arasında kavgaya dönüştü. Veli Hakan U. kavga sırasında aldığı darbelerle gözünden ağır yaralandı. Okula ihbar üzerine ambulans ve polis sevk edildi. Ayağından darbe alan Semih U.'nun ayağında ise çatlak oluştuğu söylenildi.

3 öğrenci velisi daha şikayetçi oldu

Okulda yaşanan olay sırasında 3 öğrenci velisi daha çocuklarına darp ve hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Okul müdürü E.G. gözaltına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Şikayetçi olmak üzere karakola gelen veli Hakan U., yaşananları anlatarak, "Çocuğumun beni aramasıyla okul müdürünün şiddet uyguladığını öğrendim. Okula gittim. Çocuğuma şiddet uygulayıp hakaret ediyor. Yine bir şey demedim. Kendisine bu mevzu doğru mu diye sordum 'olsa ne olur' dedi. Ondan sonrada aramızda kavga çıktı. Kendisi de kavga sonucu bana bunu yaptı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de toplu linçine uğradım. Diğer öğretmenler de saldırdı. Şikayetçiyim. Müdürün biz kavga ederken oğluma defalarca hakaret ettiğini diğer öğretmenler ve okul aile birliği de şahittir. O makamı hakkedecek birisi değil kendisi" dedi.

Yaşananları anlatan Semih U., deprem tatbikatında tüm öğrencilerin aşağıya indiğini belirterek, "Arkadaşım bana seslendi. Arkamı döndüğüm an müdür bey ayağıma tekme attı. Benim ayağım çok acıdı. Sonra tatbikat bitti. Ben de müdür beyin odasına gittim dedim hocam babam gelecek sizinle konuşacak. Bana küfür ederek git buradan dedi. Sonra babam geldi, babamın yanında bana hakaretler etmeye başladı. Babamın yanında itip bana hakaretler etti. Babam da çok sinirlediğini için kavga etti. Yanındaki öğretmenler babamı tuttu. Bugün de benimle birlikte 4 öğrenci daha şiddet gördü" diye konuştu. - İSTANBUL