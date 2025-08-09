Cemaatten Tepki: Bulut Camii\'ne Osimhen İsimlendirmesi

Konya'da bulunan Bulut Camii'ne Google Haritalarda yer ismi olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ismi verilirken, cemaat bu durumun düzeltilmesini istiyor.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan ve yapımı 2008'de tamamlanan Bulut Camii'ne Google Haritalar'da yer ismi olarak Victor Osimhen Camii yazıldı. Cami cemaatinin tepkisini çeken bu durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi istendi. Cami cemaatinden bir vatandaş, "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii'nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "İnternette, konumda Victor Osimhen'in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor'da bir futbolcu değil. Konya'ya iyiliği dokunmuş, Konya'nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı ise caminin yer isminin böyle yazılmasından son derece rahatsız olduğunu belirtti. Yaylacı, "Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Müslümanlara ve cami cemaatine karşı, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerden bu tür değişiklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirilmesini istiyoruz" diye konuştu. - KONYA