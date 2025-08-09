Cemaatten Tepki: Bulut Camii'ne Osimhen İsimlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cemaatten Tepki: Bulut Camii'ne Osimhen İsimlendirmesi

Cemaatten Tepki: Bulut Camii\'ne Osimhen İsimlendirmesi
09.08.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'daki Bulut Camii, Google Haritalar'da Victor Osimhen Camii olarak tanımlandı. Cemaat bu duruma tepki gösteriyor.

Konya'da bulunan Bulut Camii'ne Google Haritalarda yer ismi olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ismi verilirken, cemaat bu durumun düzeltilmesini istiyor.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan ve yapımı 2008'de tamamlanan Bulut Camii'ne Google Haritalar'da yer ismi olarak Victor Osimhen Camii yazıldı. Cami cemaatinin tepkisini çeken bu durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi istendi. Cami cemaatinden bir vatandaş, "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii'nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "İnternette, konumda Victor Osimhen'in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor'da bir futbolcu değil. Konya'ya iyiliği dokunmuş, Konya'nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı ise caminin yer isminin böyle yazılmasından son derece rahatsız olduğunu belirtti. Yaylacı, "Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Müslümanlara ve cami cemaatine karşı, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerden bu tür değişiklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirilmesini istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Victor Osimhen, Teknoloji, Karatay, Cemaat, Google, Kültür, Yerel, konya, Dünya, Yaşam, Spor, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemaatten Tepki: Bulut Camii'ne Osimhen İsimlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
18:17
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
18:09
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
17:57
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
17:10
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
17:03
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
16:58
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
16:56
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
16:56
Dusan Tadic’in yeni takımı resmen açıklandı
Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 15:07:11. #7.11#
SON DAKİKA: Cemaatten Tepki: Bulut Camii'ne Osimhen İsimlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.