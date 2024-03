Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli: "Birlikte Çeşme Diyeceğiz, Birlikte Türkiye Diyeceğiz.

Yerel

HABER: ECE AZAK/ KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Denizli, "Biz yola birlikte Çeşme diyerek çıktık. Şimdi birlikte Çeşme diyeceğiz, birlikte Türkiye diyeceğiz. İlk günden son güne kadar işimiz gücümüz Çeşme olacak. Bu beş yıllık süre içerisinde işimiz gücümüz Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'nin Proje Tanıtım Toplantısı'na, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Gençlik Kolları, il ve ilçe başkanları ve partililerin yanı sıra Lal Denizli'nin annesi Çiğdem Kayalı ve babası Mustafa Denizli katıldı.

"BİRLİKTE ÇEŞME DİYECEĞİZ, BİRLİKTE TÜRKİYE DİYECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Lal Denizli, şunları söyledi:

"Geleceğe yürüdüğümüz bu yolda size projelerimle sadece beş yıllık bir süreç değil, yirmi yıllık bir vizyon vadediyorum. Köklerimi, İzmir'in topraklarına, yaşam enerjisine tarihine dayandırarak Çeşme için çağdaş bir gelecek inşa etme sözü veriyorum. Çeşme tarih boyunca binlerce yıllık bir mirasa sahip olan Ege'nin incisi, Türkiye'nin göz bebeği bir ilçesidir. Bu mirası koruyarak ve gelecek nesillere aktararak Çeşme'nin değerini ve önemini daha da yücelteceğiz. Çevreyi ve doğayı korumaya ve bu konuda kararlı adımlar atmaya, Çeşme'nin benzersiz doğa güzelliklerini koruyacak ve sürdürülebilir bir çevre politikası izleyeceğiz. Çevre dostu projelerle, gelecek kuşağa temiz ve yaşanılabilir bir Çeşme bırakacağız. Çeşme'nin turizm potansiyelini maksimum düzeye çıkartmak amacıyla ilçemizin uluslararası alanda tanınırlığını artıracağız. İstihdamı destekleyecek projelerle Çeşme'nin ekonomik potansiyelini harekete geçirerek tarım sanayi projeleriyle Çeşme'nin ekonomik potansiyelini harekete geçireceğiz. Çeşme'nin altyapı ve üstyapı sorunlarını alanında uzman teknik ekibimizle ve doğru projelerle yöneteceğiz. Projelerimizin sorunsuz hayata geçmesi için gerekli zeminin oluşmasını sağlayacağız. Çeşme'nin geleceğini birlikte şekillendireceğimize inancım tam. Kazanan daima halk kazanan daima Çeşme olacak. Hep birlikte güçlü bir gelecek için doğru adımlar atacağız. Çeşme hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Çeşme'de çocuklar, Çeşme'de gençler, Çeşme'de kadınlar, Çeşme'de erkekler, Çeşme'de yaş almışlar. Çeşme'de can dostlarımız, hayvan dostlarımız kazanacak. Çeşme'de doğa, Çeşme'de spor, Çeşme'de ulaşım, Çeşme'de en çok ihtiyacımız olan şey sağlık kazanacak. El ele verdiğimiz sürece Çeşme kazanacak. Biz yola birlikte Çeşme diyerek çıktık. Şimdi birlikte Çeşme diyeceğiz, birlikte Türkiye diyeceğiz. İlk günden son gün kadar işimiz gücümüz Çeşme olacak. ve bu beş yıllık süre içerisinde işimiz gücümüz Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız."

"DEĞİŞİMİN EN GÜÇLÜ VİZYONUNU VE EN GÜÇLÜ MESAJINI İZMİR'DEN TÜM TÜRKİYE'YE VERECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e selam göndererek sözlerine devam eden Denizli, "Biz İzmir'de dokuz kadın aday, genç adaylar, genç erkek adaylar, geçmiş dönemden tecrübeli insanlarımızla çok güçlü bir kadroyla, İzmir olarak değişimin en güçlü, vizyonunu ve değişimin en güçlü mesajını İzmir'den doğru tüm Türkiye'ye vereceğiz. İşte bizim Türkiye'de görmek istediğimiz kadrolar tam olarak Genel Başkanımızın İzmir vizyonunda gizli. O yüzden bu selamı kendisine ve bütün parti yöneticilerimize göndermek istedim" diye konuştu.

"KİMSEDEN TORPİLİM YOK"

Lal Denizli, Mustafa Denizli'nin kızı olduğu için Çeşme Belediye Başkanlığı'na aday olduğu yönündeki iddialara da yanıt vererek, "Bana 'Mustafa Denizli'nin kızı olmak dışında başka ne vasfı var' dendi. Bu konuya da burada nokta koyayım. Hayatım boyunca hem annem hem babamın çocukları olmaktan büyük gurur duydum. Fakat ben 14 senedir Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yani tam 18 yaşında kapısından içeri girdiğim en büyük okulum dediğim Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında gençlik kollarından başlayarak ana kademe ilçe yöneticiliğine kadar komisyon başkanlıklarına, seçim koordinasyon başkanlığına kadar 7 seçim boyunca İstanbul'da saha koordinatörlüğü ve buna ek olarak son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye geneli Türkiye Saha Koordinatörü olarak seçim, saha koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı kampanyası koordinatörü olarak ben parti liyakatimi sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Bu ve daha da ilgincini de söylemiş olayım buradan. Torpil var mı? Hayır yok. Çünkü ailem sizlerin ve belki bazılarının düşündüğünün aksine hayatları boyunca bu 14 seneki yolculuğum boyunca benim siyasetten uzak kalmamı istediler. ve siyaseten aslında bir mücadelenin içinde olmamı değil mesleki olarak kendimi geliştirmemi istediler. Ben aksine onların desteğiyle değil; onlara rağmen burada duruyorum" diye konuştu.

"AMACIMIZ ÇEŞME'NİN HER KESİMİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK VE KENTİ DAHA YAŞANABİLİR KILMAK"

Çeşme'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için hazırladıkları projelerin, çok boyutlu olduğunu vurgulayan Denizli, "Projelerimiz, bilim insanlarından muhtarlara kadar geniş bir proje ekibi tarafından titizlikle hazırlandı. Amacımız, Çeşme'nin her kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak ve kenti daha yaşanabilir kılmak" dedi.

Denizli'nin açıkladığı projeler arasında sosyal amaçlı, çevre dostu uygulamalar, kültürel etkinliklerin artırılması, altyapı çalışmaları ve esnafın desteklenmesine yönelik çalışmalar bulunuyor. Denizli, "Bizim için önemli olan, Çeşme'nin her alanda gelişmesine katkı sağlamak ve sıkıntılarla mücadele eden esnafımızın yanında olmak. Sezonun açılmasıyla birlikte, hizmetlerimizi hayata geçirerek Çeşme'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Projelerini aktaran Denizli'nin notlarından öne çıkan satır başları ise şöyle:

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER KAZANACAK"

"Çeşme'de çocukların ve gençlerin kazanacağını" söyleyen Lal Denizli, ilçede çocuklar için yeni kreşlerin açılacağını; gençler için ise Gençlik Merkezi kurulacağını ifade etti. Denizli ayrıca, öğrencilere burs ve beslenme desteği verileceğini de müjdeledi.

"KADIN KOOPERATİFLERİ VE KADINI KALKINDIRMA OFİSİ AÇILACAK"

Kadınlarla daima dayanışma içinde olacaklarının altını çizen Denizli, "Kadın İstihdamını Artırma Programı kapsamında Kadın Kooperatifleri ve Kadını Kalkındırma Ofisi açılacak. Kadınlarımıza Çocuk Bakım Desteği verilecek. Doğum yapmış kadınlar için kısa süreli bakım desteği sunulacak" dedi.

"YAŞ ALMIŞLAR KULÜBÜ KURULACAK"

Lal Denizli, Büyükler için Evde Sağlık Hizmeti, Alışveriş Ünitesi, Psikolojik Destek, Küçük Onarım ve Temizlik Hizmeti, Yaş Almışlar Kulübü, ve Alzheimer Merkezi gibi projeleri hayata geçireceğini söyledi; bu projeler sayesinde, Çeşme'deki yaşlı nüfusun hayat kalitesini artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu gösterdi.

Çeşme'nin daha yaşanabilir, hayvan dostu ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olacağını vurgulayan Denizli, bu alandaki proje çalışmalarını da katılımcılara duyurdu.

"TURİZM KAZANACAK"

Turizm Master Planı hazırlayacaklarını söyleyen Denizli, gecelik konaklama sayısını artıracak yeni turistik çekim noktalarının (Ildır-Germiyan-Karaköy Kültür Rotası) geliştirilmesinin sağlanacağını belirtti. Denizli, sezon süresini uzatmak için Çeşme'de yeni turizm kollarının gelişmesine çalışılacağına vurgu yaptı. (Termal turizm, kongre turizmi, gastronomi turizmi, Cruise emileri vb.) Merkezdeki turist yoğunluğunun komşu köylere dağılması amacıyla köylerin gelişiminin destekleneceğini belirten Lal Denizli, yarımada geneli için bir turizm rotası oluşturacaklarını ve girişimcileri destekleyeceklerini söyledi.

"FOSEPTİKLERE ELVEDA"

Çeşme'de kördüğüm halini almış fosseptik sorununa son verileceğini ve kanalizasyon sistemine geçileceğini ifade eden Denizli, Çeşmelilerin bu konuda artık problem yaşamayacağını söyledi. Lal Denizli, Çeşme'de altyapı çalışmaları konusunda da çığır açacaklarını kaydederek, bu konuda Çeşmelilere çözüm sunan adımlar atacaklarını vurguladı.

Toplantıda öne çıkan diğer başlıklar ise "Sosyal Konut Projesi" ve "Katı Atık Ayrıştırma ve Kompost Üretim Merkezi" oldu.

CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli'nin ardından konuşan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, "Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Çeşmeliler. Hepinizi gençlerin, kadınların, liyakatin umudu, Özgür Özel adına saygıyla selamlıyorum ve çok değerli yol arkadaşım çok değerli başkanım, arkadaşıma, Lal başkanıma Ankara'nın Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sevgisini, selamını ve gücünü iletiyorum. Değerli yol arkadaşımızı, biz yoksullara yaptığı destekten, yardımseverliğinden, çocuk çalışmalarından, örgütsel çalışmalarından çok iyi tanıyoruz. Kendisini çok iyi biliyoruz. ve bugün çok net bir şekilde gördük ki; Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde başkan adayımıza oy verirken ne kadar doğru bir şey yaptığımızı ne kadar hazırlıklı olduğunu ne kadar umut dolu, inanç dolu olduğunu bugün çok net bir şekilde gördük. İşte bu çalışma işte bu çalışma birilerinin torpili ile olacak bir şey değil, yanlış anlamasın Mustafa hocam, anneyle babayla da tek başına olacak bir şey değil; bu çok değerli bir hazırlık. Bu çok değerli bir ışık. Bu, Türkiye'ye umut olan bir kadın başkanın umudu, heyecanı ve geleceğe dair sosyal demokrat belediyeciliği nasıl hayata geçireceğimizin çok soluklu göstergesi. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki 31 Mart günü Türkiye'nin geleceğini, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın geleceğini oylayacağız. Belki her seçimde çok kritik olduğunu söyledik ama bu sefer çok daha fazla kritik. Bakın Cumhuriyet Halk Partili adaylarımız nasılsa kazanacağım deyip de yerlerinde durmuyorlar. Balkonlarından dışarıyı seyretmiyorlar. Nasılsa oyum var nasılsa partim burada kazanacak demiyorlar. Proje üretip her vatandaşımızdan, her kardeşimizden her diğer partiliden Türkiye ittifakı için oy almak için canla başla, örgütlerimizle beraber, il başkanlıklarımızla, il başkanlıklarımıza, il yöneticilerimizle, ilçe yönetimle beraber çalışıyorlar. O yüzden 31 Mart Türkiye'nin Cumhuriyet'in geleceğimizin oldukça önemli bir seçimidir. Laikliğin, demokrasinin, Atatürk'ün değerlerinin savunulması için vazgeçilmezdir. Sandığa gitmemeyi teşvik eden sosyal medya çalışmalarına veya çeşitli gazetecilerin partimizi yıpratma çalışmalarına dur dememiz gerekiyor. Çünkü Nazım'ın da söylediği gibi ustalaştık, taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta, diyecek, dinleyecek çok, fakat vakit yok. Yürüyelim" dedi.