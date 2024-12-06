Çeşme Standı, TTI İzmir Fuarı'nda Ziyaretçilerin Yoğun İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Çeşme Standı, TTI İzmir Fuarı'nda Ziyaretçilerin Yoğun İlgi Odağı Oldu

Çeşme Standı, TTI İzmir Fuarı\'nda Ziyaretçilerin Yoğun İlgi Odağı Oldu

18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nda Çeşme standı, ziyaretçilere bölgenin doğal güzellikleri, turizm zenginlikleri ve sağlık turizmi potansiyelini tanıttı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, fuarın Çeşme'nin turizmdeki gücünü artıracak önemli bir platform olduğunu vurguladı.

06.12.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
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18. TTİ İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'nde yer alan Çeşme standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ziyaretçilere, Çeşme'nin doğal güzellikleri, turizm zenginlikleri, gastronomisi ve sağlık turizmindeki potansiyeli tanıtıldı.

18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi ile TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı, 5 Aralık Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de katılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ı, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ve Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ile Çeşme standında ağırladı.

"Çeşme, her geçen gün daha da güçlü bir marka haline gelecek"

Çeşme Belediye Başkanı Denizli, fuar ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi ile TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı'nda, Çeşme'mizin benzersiz güzelliklerini, turizmdeki zenginliklerini ve sağlık turizmindeki potansiyelini tanıtmak büyük bir mutluluktu. Çeşme'mizin turizm ve sağlık alanındaki gücünü artırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu çabalarımızla Çeşme, her geçen gün daha da güçlü bir marka haline gelecek" dedi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı kokteyle katıldı

Çeşme standında verilen kokteyle, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da katıldı. Kaymakam Maraşlı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler'i de Çeşme standında konuk ederek sohbet etti.

Fuarla ilgili bir değerlendirme de yapan Kaymakam Maraşlı, "Çeşme, Türkiye'mizin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biridir. Alaçatı Turizm Derneği olarak bu değerli bölgemizi temsil etmek üzere, fuarda sektör temsilcilerimizle bir araya gelme ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Bu tür etkinliklerin, ülkemizin turizm potansiyelinin tanıtılmasında ve hem ulusal hem de uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyorum" diye konuştu.

18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi ile TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı, 7 Aralık Cumartesi günü sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme Standı, TTI İzmir Fuarı'nda Ziyaretçilerin Yoğun İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme Standı, TTI İzmir Fuarı'nda Ziyaretçilerin Yoğun İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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