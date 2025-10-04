Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL\'den satılıyor

Adana'da Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere yönelik verilen kurslar sürüyor. Adana kebabından, kilim dokumacılığına kadar birçok kurs verilen cezaevinde, şimdide mantar üretimine başlandı. Kurumda, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, hükümlülere yönelik 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' düzenlendi.

HÜKÜMLÜLER "KIRMIZI REİSHİ" MANTARI ÜRETTİ

Mantar yetiştiriciliği kursu çerçevesinde hükümlüler hem öğrendi hem de kilogramı 15 bin TL'ye kadar satılan ve kütüklerde yetiştirilen 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti. Ceza infaz kurumunda bölgede ilk kez denenen 6 kütükte yapay iklimlendirme ile üretilen mantarın ilk hasadından 3,5 kilogram ürün elde edildi. Hasadı da hükümlüler ile kurumun yönetimi birlikte gerçekleştirdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kursa katılan 51 hükümlü eğitimlerini de başarıyla tamamladı.

"TAMAMEN YERLİ BİR ÜRETİM OLDU"

Kursun uygulama kısmında usta öğretici olarak görev alan mantar üreticisi Yasin Soylu, "Biz deneme amaçlı Kırmızı Reishi mantarını kütük kültüründe yetiştirdik. Tamamen yerli bir üretim oldu ve hasat aşamasına geldik. Normalde yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü burada yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirme ile üretimi sağladık. Hükümlülerimiz tüm aşamaları kendi elleriyle yaptı" dedi.

KİLOGRAMI 15 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

6 kütükten 3,5 kilogram ürün elde ettiklerini anlatan Soylu, "Bu kütüklerden 10 yıl boyunca verim almak mümkün. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda Reishi mantarının kanserle mücadelede kullanıldığı biliniyor. Toz halinde günde 6 gram tüketiliyor. 100 gramlık paketi bin 500 TL, kilosu ise 15 bin TL'ye kadar değer buluyor. Bu da ürünün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.,

"MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ÖZEL ATÖLYELER KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Selçuk Alan ise kurumun üretim alanlarının genişletileceğini söyledi. Alan, "Kırmızı Reishi mantarı, istiridye ve kültür mantarının deneme üretimlerini başarıyla yaptık. 51 hükümlüye eğitim verdik, yeni açacağımız 2 kursla 27 hükümlüye daha eğitim vereceğiz. Cezaevimizde ayrıca kilim ve Adana kebap atölyeleri de var. Şimdi mantar yetiştiriciliği için özel atölyeler kurmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız, hükümlülerin meslek edinmesini veya mevcut mesleklerini geliştirmelerini sağlamak" diye bilgi verdi.

KIRMIZI REİSHİ MANTARININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Kırmızı Reishi mantarının bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, meme ve akciğer kanserine, böbrek ile damar sisteminde oluşan problemden, prostata, saç köklerinin güçlenmesinden, kolesterolün düzenlenmesine kadar birçok alanda fayda sağladığı belirtildi.