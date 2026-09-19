Che'nin ölümünün ardından sağ kalan altı gerilla Ayvalık'ta belgeselle anlatıldı - Son Dakika
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Che'nin ölümünün ardından sağ kalan altı gerilla Ayvalık'ta belgeselle anlatıldı

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Che\'nin ölümünün ardından sağ kalan altı gerilla Ayvalık\'ta belgeselle anlatıldı
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Christophe Dimitri Réveille'in yönettiği Che Guevara: Son Yoldaşlar, Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde gösteriliyor. Belgesel, Che'nin 1967'de Bolivya'da öldürülmesinin ardından hayatta kalan altı gerillanın kaçışını 22 yıllık araştırma ve tanıklıklarla anlatıyor.

(İSTANBUL) - Christophe Dimitri Réveille'in "Che Guevara: Son Yoldaşlar" belgeseli, Che'nin 1967'de Bolivya'da öldürülmesinin ardından hayatta kalan yoldaşlarının hikayesini anlatıyor. Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen film, Che'nin gölgesinde kalan isimleri yıllar sonra görünür kılıyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin programında kapsamında gösterilen "Che Guevara: Son Yoldaşlar", Che Guevara'nın Bolivya'daki son günlerinden çok, ölümünün ardından hayatta kalan yoldaşlarının yaşadıklarına odaklanıyor.

Christophe Dimitri Réveille'in yönettiği belgesel, Che Guevara'nın 1967'de Bolivya'da yakalanarak öldürülmesinin ardından son çatışmadan sağ çıkan altı gerillanın hikayesini anlatıyor. Kübalı Dariel Alarcón Ramírez "Benigno", Harry Villegas "Pombo" ve Leonardo Tamayo Núñez "Urbano" ile Bolivyalı Guido "Inti" Peredo, David "Darío" Aroca Guzmán ve Julio Luis "El Ñato" Méndez Korne, Che'nin ölümünün ardından Bolivya ordusunun takibi altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Belgeselin bugüne ulaşan önemli tanıkları arasında Benigno, Pombo ve Urbano yer alıyor. Réveille, yıllar sonra bu isimlerin anlatımlarını dönemin arşiv görüntüleri ve animasyonlarla bir araya getirerek Che'nin ölümünden sonra başlayan yolculuğu yeniden kuruyor.

CHE'NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA BAŞLAYAN YOLCULUK

Che'nin yakalanmasının ardından gerillalar bir süre onun başına ne geldiğini bilmiyor. Daha sonra ölüm haberini alan grup için Bolivya'dan çıkabilmek amacıyla uzun ve tehlikeli bir süreç başlıyor.

Filmde Che'nin en yakınındaki isimlerden Pombo, Benigno ve Urbano yıllar sonra kamera karşısına geçerek o günlerde yaşananları anlatıyor. Benigno, Réveille'in de belgesel projesinin başlangıcında karşılaştığı ilk isim oluyor. Yönetmen 2004 yılında Paris'te Benigno ile tanışmasının ardından diğer tanıklara ulaşarak araştırmasını genişletiyor.

Film yalnızca gerillaların anlatımlarına yer vermiyor. Bolivya Komünist Partisi üyesi ve hayatta kalanlara kaçışları sırasında yardım eden Efraín Quicañez Aguilar, Fransız devrimci ve düşünür Régis Debray, Che'nin yakalandığı operasyonda görev alan Bolivyalı asker Gary Prado Salmón ile CIA adına bölgede bulunan Küba kökenli Félix Rodríguez de belgeselde döneme ilişkin tanıklıklarını aktarıyor.

Böylece Réveille, hikayeyi yalnızca Che'nin yoldaşlarının gözünden değil, aynı tarihsel olayın farklı taraflarında bulunan kişilerin anlatımları üzerinden de kuruyor.

BELGESEL 22 YILDA TAMAMLANDI

Yönetmenin 22 yıla yayılan araştırmasının ürünü olan belgeselde arşiv görüntüleri, yıllar sonra kaydedilen tanıklıklar ve animasyonlar birlikte kullanılıyor. Görüntüsü bulunmayan olayların animasyonlarla yeniden kurulması, gerillaların kaçış sürecini görsel olarak anlatının parçası haline getiriyor.

Bir zamanlar Bolivya dağlarında Che ile birlikte yürüyen Benigno, Pombo ve Urbano'nun yıllar sonra kamera karşısındaki görüntüleri ise belgeselin geçmiş ile bugün arasındaki bağını oluşturuyor.

Film böylece Che Guevara'nın dünya çapında tanınan yüzünün arkasında kalan isimleri yeniden görünür kılarken, tarihsel olayların yalnızca simgeleşmiş kişiler üzerinden değil, o tarihin içinde yaşamış ve hayatta kalmış insanların tanıklıkları üzerinden de anlatılabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: ANKA
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