CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, esnaf ziyaretinde emeklilere yardım projelerini açıkladı

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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Akın, "Emeklilerimiz şu an sıkıntılı gruplarımızdan. Kıymetli büyüklerimiz, onları çok önemsiyoruz. Gerçekten çok büyük ekonomik zorluk yaşıyorlar. Biz bunun farkındayız. Biz onların olumsuz durumlarına bir nebze yardımcı olabilmek için onlarla ilgili projelerimizi açıkladık. Doğal gaz, elektrik, su faturalarıyla ilgili ayni yardımda bulunacağız" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İstanbul eski Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın ile birlikte bugün esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akın, şunları söyledi:

"ONLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

"Emeklilerimiz şu an sıkıntılı gruplarımızdan. Kıymetli büyüklerimiz, onları çok önemsiyoruz. Gerçekten çok büyük ekonomik zorluk yaşıyorlar. Biz bunun farkındayız. Biz onların olumsuz durumlarına bir nebze yardımcı olabilmek için onlarla ilgili projelerimizi açıkladık. Doğal gaz, elektrik, su faturalarıyla ilgili ayni yardımda bulunacağız. Keşke elimizden daha fazlası gelse ama bunun yanı sıra üreteceğimiz diğer sosyal politikalarımızla da onların yanında olmaya devam edeceğiz."

"EDİRNE ÖRNEK OLACAKTIR"

Bihlun Tamaylıgil ise şöyle konuştu:

"Türkiye artık sorunların değil çözümlerin ülkesi haline döneceği önümüzdeki gelecekte, Edirne'den Kars'a, İstanbul'dan Ankara, İzmir'e Türkiye coğrafyasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı yerel yöneticilerinin uygulayacağı politikaları ve projeleri yaşayacak. ve artık geleceğin önündeki o karanlık baskılar kalkıp laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti ve bir Atatürk'ün kızı olarak Atatürk Cumhuriyeti'nin geleceğine Edirne örnek olacaktır."