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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alanya mitinginde vatandaşlara seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "'Gerçek belediyecilik' diyorlar. Gerçekler ortada. Yoksulluk, emeklinin çaresizliği, kadınların, gençlerin umutsuzluğu, ekonomik kriz… İşte açı gerçekler bunlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da miting yaptı. CHP lideri Özgür Özel'in Alanya mitingine Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Muhittin Böcek, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, milletvekilleri, belediye başkanları, başkan adayları ve binlerce vatandaş katıldı.

Mitingde konuşan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Karşımıza şimdi geçip gerçek belediyecilik diyenlere hep birlikte gerçekler ortada demek için Alanya'da bir aradayız. Alanya gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyor. Kent yoksulluğu, emeklilerimizin çaresizliği, gençlerin umutsuzluğu, kadınların mağduriyeti ve tüm ekonomik kriz... İşte acı gerçekler bunlar."

Antalya'nın Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı suyunu kullandığını, Türkiye'nin en ucuz halk ekmeğini vatandaşın sofrasına ulaştırdıklarını belirten Başkan Böcek, Antalya'nın şimdiye kadarki en büyük altyapı yatırımlarını reklam yapmadan, bir şova çevirmeden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Böcek, 5 yıl boyunca kimseyi ötekileştirmeden ve parti gözetmeden tüm belediyelere eşit hizmet ettiğinin altını çizdi. İlk ilçe ziyaretine Alanya'dan başladığını, göreve gelir gelmez önceki dönemde alınan caddeleri Alanya'ya geri verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Alanya'da, 354 kilometre içme suyu hattı, 124 içme suyu depo yapım ve yenilemesini yaptık. Başta Demirtaş Mahallesi olmak üzere yaklaşık 80 kilometre kanalizasyon yatırımı yaptık. Konaklı da yüzde 100, okurcularda ise yüzde 40 kapasite artırımı yaptık. 262 kilometre yol yatırımı yaptık. 13 kilometrelik Alanya- Gazipaşa bisiklet yolunu hizmete açtık. Sosyal yardımlarımız, yerelden kalkınma projelerimiz ve birçok yatırımımızla Alanyalı hemşehrilerimizin yanında olduk."

5 yıl boyunca Antalya'nın dört bir yanında hayata geçirdikleri projelerle, Antalyalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"ANTALYA'NIN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMLARINI YAPTIK"

"Antalya'nın tüm ilçeleriyle dirençli, güvenli ve güçlü bir şehir olması için altyapı projelerine ağırlık verdik. Antalya'dan Berlin'e kadar mesafede 3 bin 311 kilometre içme suyu hattı, Ankara'ya kadar da 514 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Dağlara taşlara 2 bin 656 kilometre asfalt yaptık. Kısacası Antalya'nın şimdiye kadarki en büyük altyapı yatırımlarını reklam yapmadan bunu bir şova çevirmeden gerçekleştirdik."

Bu sayede Antalya'nın Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı suyunu kullanıyor ve içebiliyor hale geldiğini vurgulayan Başkan Böcek, Antalya'da bir ton suyun bir ekmek parasından daha ucuz hale geldiğini söyledi. Başkan Böcek, yerelden kalkınma projeleriyle beli bükülen, üretemez hale getirilen çiftçinin her daim yanında olduklarını kaydetti.

Başkan Böcek, 5 yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktıklarını, ancak 182 proje tamamladıklarına dikkati çekerek şunları aktardı:

"182 PROJE TAMAMLADIK"

"Vaat ettiğim projeler arasında herkese dokunan halk süt, halk ekmek, halk mama, halk et, halk su, süt yemi, eğitim desteği gibi hizmetleri vermiş olmaktan gurur duyuyorum. 657'si Alanya'dan olmak üzere 4 bin 14 öğrencimize 8 bin TL burs veriyoruz. Örneğin daha önce özelleştirilmiş olan halk ekmek yerine yeni bir halk ekmek fabrikası açtık. 4.5 TL olan Türkiye'nin en ucuz halk ekmeğini vatandaşımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Bu dönemde, en kısa sürede Alanya'mıza da halk ekmek gelecek.

"ALANYALILAR NEYİN NE OLDUĞU BİLİYOR"

Alanyalı hemşehrilerim satmasını bilen ile yapmasını bileni ayırt edecek kadar zekidir. Şimdi sandıkta hep birlikte bir kez daha rantın çağı sevdalılarına neyin ne olduğunu gösterme zamanı. Biliyorum ki Cumhuriyetin altını dururken Alanya sahte altına geçit vermez, vermeyecektir. 22 yıldır her seçimde Antalya Alanya otobanını yapacağız diye kandıranlara, sizi yoksulluğa itenlere, tarımı bitirenlere, emeklilerimizi ağlatanlara, yiğidi kuru soğana muhtaç edenlere, özgürlüklerimizi kısıtlayanlara, milli bayramları kutlamayıp, Cumhuriyeti yok sayanlara, Atatürk'ün adını bile anamayanlara, neyin ne olduğunu göstermeye hazır mısın Alanya? Bu yasakçı zihniyete izin veremeyiz, vermeyeceğiz. 1 Nisan sabahında yepyeni bir güneş doğacak. Azimle gururla 5 yıl daha olacak. Yine söz Muhittin Böcek sözü. Ant olsun ki herkesin başkanı olmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğim."