CHP İzmir'de il başkanı değişimi ve gerginlik

(İZMİR) - CHP MYK kararıyla görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yerine atanan Utku Gümrükçü, il başkanlığı binasına gelerek görevi devraldı. Yaşanan arbedenin ardından taraflar karşılıklı açıklamalarda bulunurken, il binasında Özgür Özel'e ait poster ve fotoğraflar kaldırıldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla geçen hafta İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından il başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, beraberindeki partili bir grupla CHP İzmir İl Başkanlığı binasına geldi.

Yaşanan arbedenin ardından il başkanlığı makamına geçen Gümrükçü, burada açıklamalarda bulundu. Utku Gümrükçü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu partide alın teri olan, emeği olan herkes bizim başımızın tacıdır. Deniz Yücel, bu partinin il başkanıdır. Bu binayı alan, bu binayı yapan il başkanıdır. Her santimetrekaresinde emeği vardır. Biz onun emeğine saygı duyuyoruz. O da biliyor ki Utku Gümrükçü'nün burada bir metrekare de olsa bir parçası vardır. Partiler böyle büyür. Emekle büyür. Alın teriyle büyür. Mücadeleyle büyür. Sol partiler yoldaşlıkla büyür. Hukukla büyür. Bu partiyi biz birleştirmeye geldik, ayrıştırmaya değil."

YÜCEL, ÜZGÜNÜM MESAJI VERDİ

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak eski il başkanı olarak iki cümle de ben söylemek istiyorum. Bunlar yaşandığı için, bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz. Rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da emeği vardır. Bu günleri, yaşadığımız için üzgünüm. Birbirinizi kırmayın. Yarın öbür gün üzüleceğiniz, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Herkesin üzerine her türlü iftira atılır. Bugünleri aşacağız, herkes sakin olsun. Birleşe birleşe kazanacağız."

POLAT'TAN GÜMRÜKÇÜ'YE DESTEK

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da herkesi sakin olmaya davet etti. Polat, "Herkes Utku Gümrükçü'nün kim olduğunu, çocukluğundan beri CHP'de neye tekabül ettiğini biliyor. Herkesi Utku Gümrükçü'nün başkanlığı altında CHP'nin kulvarında yürümeye davet ediyoruz. Bu kadar basit. Tüm ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve CHP'liler İzmir'in gururudur" dedi.

GÜÇ, KONAK'TA AÇIKLAMA YAPTI

Görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç ise Utku Gümrükçü'nün il binasına gelmesiyle yaşanan arbedenin ardından beraberindeki partililerle Konak İlçe Başkanlığı binasına geçti. Burada CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın yanı sıra ilçe başkanları ve partililerin katılımıyla basın açıklaması yapan Güç, yaşananlara tepki gösterdi.

Güç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün üç ilçenin, iki ilçenin nöbet tuttuğu il binamıza babalar gününde baba ocağına gecenin bir yarısında, tanımadığımız partili olarak bilmediğimiz yüze yakın kişiyle beraber kapıları kırarak arkadaşlarımıza zarar vererek, kadın arkadaşlarımızın bazılarının omuzlarına, kollarına, vücutlarına vurarak içeri girdiler. Bununla alakalı yasal süreci başlatacağız. Kadın arkadaşlarımız şikayetçi olacaklar. Orada kadınlarımız, gençlerimiz vardı. 'Bizler orası baba ocağıdır' dedik ve 24 saat esasında durduğumuz binayı kapılarını kırarak, tanımadığımız insanlarla bizim baba ocağımıza girdiler. Ancak şu bilmelidir ki biz binalardan ibaret değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri olarak, iktidara gideceğimiz bu yolda butlanla gelen, AKP'nin aparatlığını yapan kişiler ve ülkeyi bu hale sokan koltuk sevdalılarına buradan sesleniyoruz. Arkadaşlar, sizler şu anda yaptığınız hareketle bizi bir kez daha yücelttiniz. Bu sürecin bizlerin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşayacağımız, gençlerin daha mutlu yaşayacağı ülkeyi, Türkiye'mizi yaratacağımız seçim döneminin ve insanların daha mutlu olacağı dönemin sürecini kısaltınız. Çünkü bu yaptığınızla AKP iktidarının istediği her şeyi siz gerçekleştirdiniz. Gecenin bir yarısı babalar gününde, baba ocağına zorla girildi. Emniyet oradaydı, hiçbir şey yapmadı. Kadınlarımıza vurdular, hiçbir şey yapmadı. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba ocağıydı. Emniyet baba ocağını korumadı. Maalesef ülkenin geldiği nokta bu. Ama bizler halkımızın arasında, halkımızla kucaklaşmaya, onlarla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, hep beraber bizler mücadelemize devam edeceğiz."

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

İzmir bir bütündür. Siyasi bütünlüğe sahiptir. Bu sürecin bu şekilde butlancılar tarafında dağıtılmasına ve sürecin bu kadar negatif yürütülmesine asla izin vermeyeceğiz. Oraya giriyorlar, bir de algı yapıyorlar. Kötü sözler söylemişiz gibi algı yapıyorlar. Geldiler baba ocağına kadınları ezerek girdiler. Geldikleri saat gecenin bir yarısı. Kadınlarımızın olduğu, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz binaya arkadaşlarımızın tanımadığı insanlar tarafından kadınlarımızı eze eze içeri girdiler. Orada insanlar yokmuşçasına içeriye girilmesi ve emniyetin bunu izlemesi inanın insanların bizim arkadaşlarımızın, partililerimizin, vatandaşlarımızın gelecekle ilgili kaygılarını arttırmıştır. Ama bizler Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri olarak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir. Onun liderliğinde biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz asla bu şekilde gece yarısı gelen insanlar tarafından bölünemeyecektir. Bizler iyi insanlarız. Vatanperver insanlarız. Ülkemizi seven insanlarız. Hiçbir zaman kendi menfaatimizi düşünmeyiz. Biz ülkenin, gençlerin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın menfaati için, onların gelecekteki umutları için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Birlikte olmaya devam edeceğiz. Umutları kaybetmeden başımızı öne eğmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. "

POSTERLER KALDIRILDI

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı binası dışındaki Özgür Özel posteri kaldırılarak yerine Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

İl Başkanlığı makam odasında bulunan ve Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı tablo da duvardan indirildi. Tablonun indirilmesi sırasında Utku Gümrükçü, "Hayır, yapmayın" diye uyarıda bulundu.