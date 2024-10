CHP Kadın Kolları Kadına Şiddete Karşı Yürüdü

Yerel

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - CHP Iğdır İl Kadın Kolları, kadın ve bebek cinayetlerini protesto etti. Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, "Felaketler sadece doğa olayları ile olmaz. İnsani değerlerin yok olduğu, şiddetin normalleştirildiği, adaletin zayıfladığı bir düzen de felaket sayılır. Yenidoğan bebek, çocuk, kadın, hayvan katliamları, sadece bireysel ahlakın değil, empati ve merhametin yitirildiği toplumsal bir çürümüşlüğün işaretidir" dedi.

CHP Iğdır İl Kadın Kolları, kadın cinayetleri ve yenidoğan çetesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başlayan yürüyüş,Vali Yolu'nda sona erdi. Burada açıklama yapan CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, şunları söyledi:

"Felaketler sadece doğa olayları ile olmaz. İnsani değerlerin yok olduğu, şiddetin normalleştirildiği, adaletin zayıfladığı bir düzen de felaket sayılır. Yenidoğan bebek, çocuk, kadın, hayvan katliamları, sadece bireysel ahlakın değil, empati ve merhametin yitirildiği toplumsal bir çürümüşlüğün işaretidir. Günlerdir, haftalardır hatta aylardır kız çocuklarının ve kadınların mutluluklarına, özgürlüklerine, bedenlerine daha da fazla göz dikmiş bir zihniyetin acı sonuçlarını her geçen gün daha da derin yaşıyoruz. Her gün bir kadın cinayeti haberinin geldiği ülkemizde üniversite birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. 8 yaşındaki Narin'in katilleri hala tespit edilemedi. Ne yazık ki her gün ülkenin farklı kentlerinden kadına, çocuğa yönelik şiddet, istismar, cinayet haberleri geliyor. Korumamız gereken çocuklarımız 'kayıp' betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl büyük bir çürümüşlük sonucu yaratıldığını görüyoruz. Bu yaşananlara tedbir alması gerekenler ise, ilk olarak İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıktılar, infaz yasasında yaptıkları değişikliklerle, tutukluluk sürelerini düşürerek bu trajedilere yol açan katilleri, sapıkları topluma birer birer saldılar.

"Ülkemizde kadınlar, çocuklar hiçbir yerde güvende değil"

Bu kirli eller bununla da yetinmeyecekti. Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olaylar, her gün kadınların, çocukların öldürüldüğü ülkemizde, para için bebeklerin öldürülmesi utancını da yaşatacaklardı. Ülkemizde kadınlar, çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Böyle bir skandal sonrası hükümetin ve sağlık bakanının istifa etmesi gerekirken sadece özel hastanelerin kapısına kilit vurmakla yetindiler. Ne yazık ki ne bir özür ne de bir istifa gelmedi. Ölen bebeklerin vebali kimin üstüne? Ölen bebeklerin hesabını kim verecek? Biz buradan Anadolu'dan analar, teyzeler, bacılar ve kızlar olarak iktidarı uyarıyoruz. Beş bin yıldır bu coğrafyada devlet, koruyan kollayan güçtür şefkattir, devlet anadır, devleti özüne döndürün, anayı, kadını, kızı, çocuğu, bebeği, hayvanları ve doğayı koruyun.

"Kadına yönelik her türlü şiddet insan hakları suçudur"

Biz CHP Kadın kolları olarak da kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini, kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesini, mağdurların korunmasını, faillerin gerektiği gibi cezalandırılmasını ve kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını bir kez daha talep ediyor, kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadına yönelik her türlü şiddet insan hakları suçudur."