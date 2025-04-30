ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu - Son Dakika
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Politika

ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu

ABD\'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan\'ın eski patronu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'dan onay aldı. ABD Başkanı Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı. Tom Barrack aynı zamanda eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da eski patronu.

30.04.2025 07:16
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda onay aldı.

ÇOĞUNLUĞUN OYUNU ALDI

Senato'da bugün gerçekleştirilen ilk oylamada Thomas Barrack'ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi. İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

TRUMP'IN YAKIN DOSTU

Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

Yeni büyükelçinin Ankara'daki görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Thomas Barrack

TÜRKİYE'Yİ ÖVMÜŞTÜ

Donald Trump'ın çok yakın arkadaşı ve Cumhuriyetçilerin en öde gelen bağışçılarından biri olan Tom Barrack Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN ESKİ PATRONU

Geçtiğimiz Aralık ayında Trump'ın yakın arkadaşı ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'taki eski patronu olduğu ortaya çıkmıştı.

"TÜRK DOSTU"NUN TÜRKİYE ZİYARETİ

"Türk dostu" olarak bilinen ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olmasından sonra Türkiye'ye bizzat gelerek ziyaret etmişti.

Barrack, 2023'te Ankara'ya yaptığı ziyarette hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede ağırlanmıştı.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • osman şahin:
    Tayibin merkez bankası başkanı hafize 9 4 Yanıtla
  • bilgin pay:
    Muhalefet Hafize gaye erkanı merkez bankasının başına getireceğiz deseydi AKP demediğini bırakmazdı.Bunlar anca dışarıdan medet umarlar diye bir başlardı bitmek bilmezdi.Ama tabi bu yorum ANLAYANA 7 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    karar verin ABD dost mu düşman mı ?? 6 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Osman Şahin boş yapma iş bankasından hesap sor arada bir ne aldınız ne sattınız vatandaşa katkııız nedir dlye 1 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    bizde ,60 yaşında emekli ederler ,adam 77 yaşinda çalişiyor ,bürokratlar bozuk para gibi ,harcanmasın 1 0 Yanıtla
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