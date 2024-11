CHP\'li Belediye Başkanlarına "Pazar Yeri" Baskısı... Özgür Özel Başkanlara Sahip Çıktı: "Atatürk\'ün Partisi Dimdik Arkanızda"

Yerel

(ANKARA) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in pazar yeri nedeniyle saldırıya uğramasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dört yüz on dört belediye başkanımıza diyoruz ki bu milletin hakkını savunmak için çeteye de mafyaya da her türlü kirli ilişkiye karşı da siz böyle dimdik ayakta durun. Atatürk'ün partisi dimdik arkanızda" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in pazar yeri nedeniyle saldırıya uğramasına partisinin grup toplantısında tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

"CHP'nin başkanları halka hizmet için her şeyi göze alınca kötü şeyler de yaşanmıyor değil. Dün Tahsin Erdem Zonguldak Belediye Başkanımız bir pazar yeri o ister pazar yerini köylüler kullansın, pazarcılar kullansın, evine ekmek götürmek isteyenler kullansın. Tabii belediyeyi devraldığımız yer belli, pazar yerleri verilmiş mafyaya. Bizimkiler mafyayı, çeteyi sokmayıp, pazarcıyla direkt ilişki kurunca dün makam odasında sözlü saldırı, fiili taarruz çok kötü bir şey olmadan engel olundu. Ama burada Tahsin Erdem'in şahsında dört yüz on dört belediye başkanımıza diyoruz ki bu milletin hakkını savunmak için çeteye de mafyaya da her türlü kirli ilişkiye karşı da siz böyle dimdik ayakta durun. Atatürk'ün partisi dimdik arkanızda."

"Elli kişilik bir grup Toroslar Belediyesi'ni esir aldı"

Zonguldak'ın ardından benzer bir saldırı da Mersin Toroslar'da yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yaşadığı saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Dün kendini pazarcı olarak ifade eden ama ben çoğunu tanıdığım için pazar olmadığını bildiğim kırk elli kişilik bir grup tarafından belediyemiz amiyane tabiriyle basıldı. Saat 11.00'den akşam saat altı buçuğa kadar maalesef elli kişilik bir grup Toroslar Belediyesi'ni esir aldı. 560 tane görevli kolluğu olan Toroslar Emniyet Müdürlüğü de maalesef yedi saat boyunca Toroslar Belediyesi'nden bu arkadaşlarımızı çıkaramadılar. Şimdi bu pazarcı olduğunu iddia eden arkadaşlarımız ne diyorlar? Aslında sözün özü şu. Diyorlar ki 'Torosların anahtarını bize teslim edin, Torosların malını mülkünü özellikle kapalı pazarlar başta olmak üzere Pazarcılar Esnaf Odası'na verin. Biz de burayı kafamıza göre kullanalım' istiyorlar. Biz bunu yapmayacağız."

"Meselenin pazar meselesi olmadığını biliyorum"

1 Nisan 2024'te göreve geldiklerinde iki yıllık bütçelerine denk bir borçla karşılaştıklarını, İller Bankası payı sadece işçi maaşlarına yettiği için ek gelir bulmak zorunda olduklarını ve pazar yerlerinin kiralanmasıyla da gelir elde ettiklerini ifade eden Başkan Yıldız, "Şimdi bu pazarcı arkadaşlara dedik ki bu pazarlar boş duruyor. Bizim buraları değerlendirip Toroslara bir kaynak aktarmamız lazım. Üstelik de bu yapılan iş sizin yaptığınız işle alakalı bir şey değil. Sizin önünüzü kesecek bir iş de değil. Yani dünkü kavganın sebebi şu: Cumartesi günleri bizim Güneykent kapalı pazarımızda Pazarcılar Odası, sebze, meyve satmak üzere pazar açıyor. Başka bir hemşehrimiz de geldi. Bizden rica etti. Dedi ki 'ya bana kiraya verin Güneykent pazarını haftada bir günde ben kullanayım'. Dedim ki zaten burası cumartesi günü dolu. Diğer günler boş. Buyurun gelin. Pazartesi günü de size verelim. Sosyete pazarı gibi bir şey açacaklarmış. Yani anladığım kadarıyla konfeksiyon satacaklar. Dün de zaten başladılar. Meselenin bu olmadığını ben biliyorum. İşin arka planını biliyorum. İşin de takipçisiyim" diye konuştu.

"Toroslara kayyum gelmez"

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçilmiş bir belediye başkanı dayak yedi orada. Yumruk yedi. Oradaki emniyet müdürlüğünün personeli emniyet müdürü de başlarında seyretti. Biz içeri girmek zorunda kaldık. Sonra nasıl çıktık biliyor musunuz yarım saat sonra? Mahalleden eşimizi, dostumuzu çağırdık. Personellerimizi çağırdık. Personellerimiz sayesinde biz akşam ters yöne girerek, yolun tersine girerek belediyeden çıkabildik. Seçilmiş bir belediye başkanının hak ettiği muamele bu mudur? Bu ülkede kimse kendini can güvenliğinde hissedemeyecek mi? Üç tane çapulcu gelip belediyenin önünde şov yapacak diye bu memleketin bütün kolluğu kilitlenecek mi? Ama mesele o değil. Meselenin ne olduğunu ben biliyorum. Zaten akşamleyin o ilgili arkadaşın belli çevrelerle irtibata geçtikten sonra attırdığı sloganlardan biliyorum. Aynen Toroslar Belediye Meclisi'nde söyledim. Burada da söylüyorum. Aç tavuk kendisini darı ambarında görürmüş, görmeye devam edecekler. Toroslara kayyum gelmez. Üç tane zibidi belediyenin önüne geldi slogan attı diye Toroslara kayyum gelmez. Ben pazarcı esnafını biliyorum. Hepsini buradan saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ama üç kuruşluk menfaat uğruna bilmem ne uğruna böyle kayyum çağrısı yapanlar ayağını denk alsın. Kayyum gelmez Toroslar'a. Toroslardaki belediye başkanının veremeyeceği tek bir hesabı yok çünkü."

"Abdurrahman Yıldız'dan kimse vatan düşmanı bir şahsiyet çıkaramaz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ı hedef alan fiziki ve sözlü saldırı ile kayyum çağrılarına tepki gösterdi. Seçer, şunları söyledi:

"Pazarcılar bir bahane bazı arzu etmediğimiz operasyonlara zemin hazırlamak şahane. Toroslar Belediye Başkanına ve belediyemize yapılmış bir hareketi bana yapılmış kabul ederim, bunu söyledim. Bakın Abdurrahman Yıldız'dan kimse vatan düşmanı, millet düşmanı bir şahsiyet çıkaramaz. Abdurrahman Yıldız'ı herkes tanıyor, annesini babasını da tanıyor. Bu memleketin evladı bu çocuk, gelmiş Toroslar Belediye Bbaşkanı olmuş, o da bir şeye gayret ediyor. Bir düzen vermeye gayret ediyor, ben bunun şahidiyim. Bunu her yerde söylüyorum. Tüm meclis üyelerine ve belediye başkanlarına sesleniyorum: Susma, sustukça sıra sana gelecek. Ben de bunun isyanını yapıyorum. Herkes emek ediyor, biz pazara gittiğimiz zaman saygıda bir nokta kadar o pazarcı esnafından kusur görmüyoruz. Ama mesele pazarcı esnafı değil. Ben buradan uyarıyorum. Dün videoları ibretle izledim, utançla izledim. Demokrasi adına utandım."