CHP Malatya'dan Ata'ya Saygı Nöbeti - Son Dakika
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CHP Malatya'dan Ata'ya Saygı Nöbeti

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CHP Malatya, Atatürk'ü anmak için Malatya AVM'de 'Ata'ya Saygı Nöbeti' düzenledi.

10.11.2024 11:24
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(MALATYA) - CHP Malatya İl Örgütü, Malatya AVM önünde çok sayıda partilinin katılımıyla "Ata'ya Saygı Nöbeti" etkinliği düzenledi. İl Başkanı Barış Yıldız, "10 Kasım 1938'de ebediyete uğurladığımız, ordumuzun başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve fikirleriyle ölümsüz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk burada vatandaşlarının yüreğinde yaşıyor. Onun gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz" dedi.

CHP Malatya İl Örgütü, Malatya AVM önünde çok sayıda partilinin katılımıyla "Ata'ya Saygı Nöbeti" etkinliği düzenledi. Çevrede katılımlarla kalabalıklaşan kitle, meşaleler eşliğinde Atatürk büstü önünde saygı nöbetinde bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız şunları söyledi:

"Değerli Malatyalılar, bugün burada, önderimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandık. Bugün burada; büyük komutan Mustafa Kemal'i, Balkan Savaşları'nda, Makedonya mücadelesinde savaşmış Mustafa Kemal'i anmak için toplandık. Bugün burada; Trablusgarp Savaşı'nda zafer kazanmış Mustafa Kemal'i, 1. ve 2. Balkan Savaşı'nı başarıyla yöneten Mustafa Kemal'i anmak için buradayız. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin büyük komutanı olarak milletimizi savunmuş, Kafkasya Cephesi'nde Muş'ta ve Bitlis'te mücadele etmiş Mustafa Kemal'i anmak için toplandık. Filistin Cephesi'nde ordusunun başında savaşmış Mustafa Kemal'i ve nihayet Türk Milleti'nin büyük Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ni, İnönü Savaşı'nı ve Büyük Taarruzu kazanarak 9 Eylül'de düşmanı denize döken Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için buradayız.

Değeli Malatyalılar, bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Cumhuriyet devrimlerinin büyük uygulayıcısı, devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandık. Saltanatı kaldıran Mustafa Kemal Atatürk'ü, halifeliği kaldıran Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandık. Medeni Kanun'u kabul eden, laikliği getiren, tüm dünyada öncü olarak kadın haklarını tanıyan, şapka ve kıyafet devrimini gerçekleştiren, soyadı kanunu ile modernleşme yolunda büyük adımlar atan, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandık. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları olarak, onun mirasına sahip çıkmak, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak için buradayız. Mustafa Kemal'in fikirlerinin asla ölmeyeceğini, onun izinde yürümeye devam edeceğimizi haykırmak için buradayız. Cumhuriyetçilik, devrimcilik, devletçilik, milliyetçilik, laiklik ve halkçılık ilkelerine sahip çıkmak için buradayız.

"Saygı, özlem ve minnetle anıyoruz"

10 Kasım 1938'de ebediyete uğurladığımız, ordumuzun başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve fikirleriyle ölümsüz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk burada vatandaşlarının yüreğinde yaşıyor. Onun gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Malatya'dan Ata'ya Saygı Nöbeti - Son Dakika

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