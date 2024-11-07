CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: "Yerinde Dönüşüm ve Ruhsat Süreçleri Hızlandırılmalı"

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(MALATYA) -CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, mimar, mühendis ve şehir plancılardan oluşan teknik komisyon üyeleri ile parti il binasında basın toplantısı düzenledi. 6 Şubat depremleri ardından yerinde dönüşüm ile ilgili şehirde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini dile getiren Yıldız "Şehrimize ait rakamları incelediğimizse özellikle yerinde dönüşüm çok yavaş ilerlediği ve şehirdeki yeniden yapılanma süreci konusunda bizleri endişelendirmektedir" dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, belediye meclis üyelerinden oluşan çoğunluğunu mimar, mühendis ve şehir planlayıcıların oluşturduğu teknik komisyon üyeleri ile 6 Şubat depremi sonrası uygulamaya konulan yerinde dönüşüm ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Depremin üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, yaralarımızı sarmak konusunda hala kat etmemiz gereken çok yol var. Bizler de Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunmak amacıyla, parti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Amacımız bağcıyı dövmek değil, Malatya'nın üzüm yemesini sağlamak"

Daha önce parti bünyesinde, mimar-mühendis ve şehir plancılardan oluşan teknik bir komisyon kurmuştuk. Bu komisyon gerek belediye meclislerimizde gerekse yaptığımız toplantılarda şehrimize katkı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Bizler, Malatya'nın yararına olacak fikirlerimizi beyan ederek sizlere hizmet etmeye kararlıyız. Amacımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum: Amacımız bağcıyı dövmek değil, Malatya'nın üzüm yemesini sağlamak. Bugün de teknik komisyonumuzla birlikte, siz değerli Malatyalıların sorunlarına çözüm üretmeye yönelik katkılarımızı, basın mensuplarımız aracılığıyla tüm Malatyalılara ve Malatya bürokrasisine aktarmak istiyoruz. Birlikte hareket ederek Malatya'mızı yeniden güçlü ve sağlam bir hale getireceğimize inancımız tamdır.

Şehrimize ait rakamları incelediğimizse özellikle yerinde dönüşüm çok yavaş ilerlediği ve şehirdeki yeniden yapılanma süreci konusunda bizleri endişelendirmektedir. Örneğin, Yeşilyurt ilçesinde; yerinde dönüşüm için yapı ruhsatı verilen sayı 35, Battalgazi ilçesinde; yerinde dönüşüm için yapı ruhsatı verilen sayı 21'dir. Yerinde dönüşüm konusunda ruhsat alan çok az sayıda hak sahiplerinin bulunmasının birden fazla sebebi olduğu da ortadadır. En önemlisi verilen hibe ve kredinin yetersiz olması ve vatandaşların müteahhitlere olan güvensizliğidir."

CHP'nin çözüm önerileri

Yıldız, CHP'nin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Bu iki önemli problemlere çözüm önerilerimiz ise: 18.10.2023 tarihinde; afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere konutlar için 750 bin TL hibe verileceği ve 750 bin TL kredi kullandırılabileceği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. 12.08.2023 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan yapı yaklaşık birim fiyatı 9 bin TL metrekaredir. 20.02.2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan yapı yaklaşık birim fiyatı 14. bin 400 TL metrekaredir. 12.08.2023 tarihi ile 20.02.2024 tarihi arasındaki artış yüzde 60'dır. 20.02.2024 tarihinden bu yana maliyetlerdeki artış dikkate alınca artışın neredeyse yüzde 100 olduğu değerlendirilebilir. Bahse konu artışlar dikkate alındığında afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere konutlar için 1 milyon 500 bin TL hibe verilmesi ve 1 milyon 500 bin TL kredi kullandırılması öneriyoruz."

"Vatandaşlar müteahhitlere güven duymuyor"

Yıldız, vatandaşların müteahhitlere karşı bir güven sorunu olduğunu ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yerinde dönüşümlerin hızlanmamasının bir diğer sebebi ise vatandaşların müteahhitlere güvenmemesidir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde yerinde dönüşümlerin hızlanacağını düşünüyoruz. Yerinde dönüşümlerde 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasında olduğu gibi 150 metrekare altı konutlarda KDV oranının yüzde 20'den yüzde 1'e çekilerek vatandaşlarımızın sırtından vergi yükünün kaldırılması gerekmektedir. Yerinde dönüşüm ruhsatı almış firmaların inşaat seviyesine göre alacağı hak ediş ödemeleri maalesef çok geç yapılmaktadır. Ekonomide yaşanan hareketliliğe rağmen sabit fiyatla iş alan firmalarımızın ve vatandaşlarımızın işlerinin sekteye uğramaması için ödemelerin zamanında ve düzenli yapılması gerekmektedir.

" Abdurrahman Babacan'ın tweetleri tutarsız"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'ın Kuzey Çevre Yolu ile ilgili attığı tweet'lerin tutarsızlığını dile getiren Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca şehirdeki önemli konulardan biri trafik sorunudur. Şehir merkezi kullanılamaz halde olmasına rağmen, şehirde birçok kavşakta trafik saatlerinde büyük bir sıkışıklık yaşanmaktadır. AKP Milletvekili Babacan, attığı tweetlerle Malatya halkını bilgilendirmeye çalışsa da açıklamaları arasında tutarsızlıklar görülmektedir. Örneğin, 9 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımda Ağustos 2024'te Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi'ye kadar olan kısmının tamamlanacağını belirtmiş; ardından 13 Eylül'de yaptığı bir paylaşımda, bu yolun Ekim 2024'te biteceğini söylemiştir. Son olarak 19 Ekim'de, önümüzdeki günlerde yolun tamamlanacağını açıklamıştır. Ancak, Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi'ye kadar olan kısmı hala bitmiş değildir. Ayrılan ödenek ile yolun tamamının belirtilen tarihlerde bitmesi konusunda endişeliyiz. Ayrıca, şehir merkezindeki 'Rezerv Alanı' ilan edilen bölgelerde planlama yapılmadan yollar kapatılmakta ve araç ile yaya trafiği zor durumda bırakılmaktadır. İnşaat yapılan ve yerinde dönüşüm uygulanan alanlarda, özellikle ara sokaklarda, yönlendirme işaretleri ve trafik levhalarıyla trafik düzenlenmelidir. Böylece, birçok noktada kaosa neden olan trafik sorununun çözülerek şehirde bir rahatlama sağlanması mümkün olacaktır."