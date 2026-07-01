CHP Manisa'da Özalper'e destek: Kararı tanımıyoruz

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanlığı görevinden MYK tarafından tedbiren alınan İlksen Özalper ve yönetimine destek için il binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Özalper ile CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları, görevden alma kararını tanımadıklarını belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Manisa İl Başkanlığı görevinden MYK tarafından tedbiren görevden alınan İlksen Özalper ve il yönetimine destek amacıyla il binası önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, partililer ve yurttaşlar katıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel de basın açıklamasında yer aldı.

Basın açıklamasında konuşan CHP Manisa İl Başkanlığı görevinden MYK tarafından tedbiren görevden alınan İlksen Özalper, "Bizi bu binadan yaklaşık 46 yıl önce askeri bir darbeyle atmışlardı. Mücadele ettik. Hep birlikte emeğimizi ortaya koyduk ve binamızı geri aldık. Binayı geri aldığımız gibi genel merkezi geri alacağız. Mücadele etmekten asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Öyle günler geçirdik ki bir tane ilçe bile kazanmadığımız zamanlarımız oldu. Çok üzüldük. Her seçim sonrası geldik, partimizde ağladık. Ertesi gün seçim varmış gibi yeniden sokaklara çıktık. Ama asla ve asla mücadeleyi kaybetmedik. 13 yıl boyunca bizi kaybetmeye mahkum edenler için bunu yaptık. Ama artık yok. Artık kaybetmek yok. Artık Özgür Özel liderliğinde kazanacağız. Büyük Atatürk, dahili ve harici bedhahlar olacak diye uyarmıştı. 1980'lerde harici bedhahlarla uğraşırken, şimdi dahili bedhahlarla uğraşıyoruz. İçimizden çıkanlarla uğraşıyoruz. Hep derler ya, ağacın kurdu kendindendir diye. Şimdi onlarla uğraşıyoruz. Ama onlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Kendisinde ulaşan kararı da okuyan Özalper, "Sanmayın ki baba ocağından ayrılıyoruz, bu bir veda. Bana son günlerde 'geçmiş olsun, üzülme başkanım' diyorlar. Hiç üzülmüyorum. Üzüldüğüm tek bir şey var. Yıllarca mücadele ettik. Ben bu partide belediye meclis üyeliği, il başkan yardımcılığı, eğitimden sorumlu il koordinatörlüğü yaptı, milletvekili adayı oldum ve hep birilerini yukarı taşıyabilmek için mücadele verdik ve geldiğimiz nokta bu. İlk defa, yıllar sonra hep birlikte örgüt mücadelesiyle başardık. Manisa'da ve Türkiye'de bir tarih yazdık. Ancak tam da söyledikleri gibi 'hiçbir başarı cezasız kalmaz' dediler. Kendi içimizden çıkanlar CHP'yi alaşağı etmek için mücadeleye başladılar. Biz hiçbir zaman pes etmedik, pes etmeyeceğiz" diye konuştu.

"MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Özalper, "Bizler Kurtuluş Savaşı'nda doğu cephesini savunan Kazım Karabekir olarak vatanı savunmaya gidiyoruz. Bizler batı cephesi komutanı İsmet Paşa gibi destan yazmaya gidiyoruz. Bizler 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kefenimizi cebimize koyup Anafartalar'a gidiyoruz. Pes etmeyeceğiz, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Nöbetlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Hep birlikte dayanışmayı büyüteceğiz. Hep birlikte danışmayı büyüteceğiz. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. Bu bir doğum sancısı. Çok güzel bir şey doğacak. Sayın genel başkanımız da dediği gibi 'ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız'" dedi.

ÖZALPER'DEN BESİM DUTLULU AÇIKLAMASI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun programı nedeniyle Manisa dışında olduğunu da belirten Özalper, "Merak edenler vardır, 'Besim Başkanımız nerede' diye. Besim Başkanımız bugün Ankara'ya gitmek durumunda kaldı. O yüzden hepinize çok çok selamları var. Ankara'da bir randevusu vardı, süreci çok yakından takip ediyor. En kısa zamanda o da bu direnişin içinde olacak" ifadelerini kullandı.

BAKIRLIOĞLU: İL DELEGESİNİN İRADESİ İÇİN BURADAYIM

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da 26 il yönetiminin görevden alınmasına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bu karalar bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararları tanımıyoruz, tanımayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı bu toprakların evladı gururumuz Özgür Özel'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa İl Başkanı da İlkse Özalper'dir. Bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, örgütümüz burada. Örgütümüz bir arada ve dim dik İlksen başkanın arkasında. İlksen Başkanı görevden kayyumlar, butlancılar, Cumhuriyet Halk Partisi binasına polis copuyla, biber gazıyla, plastik mermiyle, bar fedaileriyle omuz omuza genel merkeze girenler aldı. Yasa tanımayanlar, tüzük tanımayanlar, kaybedenler, her zaman kaybedenler bu örgütünün en başarılı il başkanını görevden alıyor. Biz bu partide 17-18 sıfır dediler. O gün o sıfırlardan bir tanesi bendim. Yılmadık, çalıştık. En son seçimde yüzde 9-10'lardan yüzde 60'lara kadar oyumuzu çıkarttık. Bir büyük şehir olmak üzere 15 tane belediye başkanı seçtik. Ortada başarı, rekorlar var. Bazı utanmazlar, bu başarıyı cezalandırıyor. Yok öyle yağma. Bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Ben en son yapılan ilk kongresinde il delegesiydim. Ben bugün kendi irademe sahip çıkmak için buradayım. O gün orada ilçe Başkanlarımız vardı, il başkanlarımız vardı, il delegelerimiz vardı. Ben onların iradesine sahip çıkmak için buradayım. Ben milletvekili olarak eğer ben kendi irademe, oyuma, hakkıma sahip çıkamazsam vatandaşın hakkına sahip çıkamam. Ben il delegesinin iradesi için buradayım. Gülşah Durbay'ın, Ferdi Zeyrek'in hakkını savunmak için burdayız."

BAŞEVİRGEN: KABUL ETMİYORUZ

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de şu ifadeleri kullandı:

"Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına getirilen kayyum Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum, kabul etmiyorum. Ekibinin, yönetiminin, parti meclisinin, MYK'sının aldığı kararlar bizler için yok hükmündedir. Seçilmiş il başkanımız, il yönetim kurulumuz, il disiplin kurulumuzun görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Seçilmiş il başkanımız Sayın İlksen Özalper'dir. Tepedeki kayyumu nasıl kabul etmiyorsak nasıl inanmıyorsak Manisa il başkanlığına gelecek kayyumu da kabul etmiyoruz. Bu binaya o kayyumu sokacak mısınız? Çok net bir şekilde buradan ismi geçen o arkadaşa şunu söyleyeyim. İstanbul İl Başkanlığına 5 bin polisle girdiler, mücadele ettik. Hep birlikte oradaydık. Daha sonra genel başkanlığımıza, baba ocağımıza girdiler. Plastik mermilerle, biber gazı ile coplarla girdiler. Baba ocağımızı sonuna kadar savunduk. İktidarın polisiyle o arkadaş buraya girmek isterse ona da izin vermeyeceğiz. Biber gazlarıyla, coplarla girmeye cesaret ediyorsa gelsin, girsin görelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özür Özel'in liderliğinde iktidara geliyor. Bu butlancıların, mutlak sultancıların tek hedefi var; Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmemek."

BALABAN: SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da "Güzel günler göreceğiz. Hiç kimse enseyi karartmasın. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Umut halktadır, umut kendimizdedir. Umut genel başkanımızdadır. Umut halkın desteğindedir. Bu mücadele İlksen başkan mücadelesi değildir, İlksen başkan burada bir simgedir. Ama bu mücadele haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve darbelere karşı halk hareketinin onurlu bir mücadelesidir. Bizler her zaman demokrasiyi, hukuku, adaleti, sosyal adaleti savunduk. Bugün de burada yaptığımız tek şey; partimizin parti içi demokrasinden tutun da vesayet altında olmamasına kadar her türlü demokrasiyi sizlerle birlikte savunuyoruz. Hep söylüyoruz. ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız, iktidardan buluşacağız. Özgür beyin de sayın Genel Başkanımızın da ilksen başkanımızın da sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve CHP Gençlik Kolları Manisa İl Başkanı da yaptıkları konuşmalarda karara tepki göstererek İlksen Özalper ve yönetimine destek verdi.