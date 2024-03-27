CHP Milletvekili Gürsel Erol, deprem mağdurlarını ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 yılında Elazığ'da ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlar için yapılması gereken hak sahipliği ek başvuru süresinin son saatlerinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezini ziyaret etti. Erol, Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek Meclis gündemine taşıma sözü verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle belirlenen hak sahipliği başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapamayan vatandaşlar için bir ek başvuru süresi hakkı tanındı. Verilen ek sürede son tarih ise 26 Mart 2024 olarak belirlendi. Elazığlı vatandaşlar bu süreyi de kaçırmamak için Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mağduriyet yaşayan vatandaşların tamamını dinlemek, tüm sorun ve önerileri tespit etmek üzere gece saatlerin başvuruların yapıldığı merkeze giderek hak sahipliği başvurusunda bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.
"HALKIMIZIN SESİ OLARAK HAKLARINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Erol, burada yaptığı açıklamada, sadece 2023 yılında meydana gelen depremlerde değil, 2020 Elazığ depreminden kalan mağduriyetlerinde olduğunu, bu mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyacağını ve mağdur vatandaşların haklarını sonuna kadar arayacağını söyledi. Erol, şu ifadeleri kullandı:
"26 Mart 2024 Salı günü 6 Şubat depremleri nedeniyle hak sahibi olmak isteyenlere verilen ek başvurusu için son gün. Bizler de burada hak sahipliği başvurusunda bulunan hemşehrilerimizi ziyaret ettim. Sorun, sıkıntı ve beklentilerini dinledim. Bu hak kayıpları sadece 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden kaynaklı değil aynı zamanda 2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında da hak kayıpları var. Bunları en kısa zamanda Meclis gündemine getirip kanunlaşması için gerekenleri yapacağız. Mağdur olan vatandaşlarımızın yeniden hak sahibi olması konusunu Meclis'te gündeme getireceğiz. Vatandaşlarımın talep ve beklentilerini aldım. Hiç merak etmesinler haklarınızın arkasında olacağız. Mülkiyet haklarını arayacağız. Hemşehrilerimiz yıllarca yemediler, içmediler, çoluk çocuklarının dişinden tırnağından artırarak bir ev sahibi olduğunuz. Bir afet yaşadık ve bu afet sonrası evlerini kaybettiler. Devlet olmanın sorumluluğu da budur. Fakirimizin, fukaramızın evini yapacak ve ona teslim edecek. Ben de bugüne kadar olduğu gibi onların sesi olarak haklarını aramaya devam edeceğim."
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