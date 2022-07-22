Edirne ciğerinin can yoldaşı Karaağaç biberinde hasat başladı! Kurutulmuş haliyle kilosu 400 TL'den alıcı bulacak - Son Dakika
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Edirne ciğerinin can yoldaşı Karaağaç biberinde hasat başladı! Kurutulmuş haliyle kilosu 400 TL'den alıcı bulacak

22.07.2022 17:10

Tava ciğeri denince akla ilk gelen şehir olan Edirne'de, ciğerin tamamlayıcısı Karaağaç acı biberinde hasat başladı. Biberler, kurutulduktan sonra 400 TL'den satışa sunulacak.

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı vatandaşlar, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı sıcak havada büyük emek harcıyorlar. İşçiler tarafından sabahın ilk ışıklarında toplanmasına başlanılan acı biberler, iplere dizilip kurutulduktan 1 buçuk ay sonra sofralardaki yerini alacak.

Karaağaç biberinin hasadı başladı! Kurutulduktan sonra kilosu 400 TL'ye satılacak

"BİBERLER YÜZ YILLIK ATA TOHUMUNDAN YETİŞİYOR"

Nisan ayında ekilen patentli tescilli Karaağaç biberinin hasadına başladıklarını belirten Edirneli üretici Tunahan Ule, biberin tohumunun dedesinin dedesinden kaldığını, ata tohumu olduğunu söyledi. Yüz yıllara dayanan bir tohum olduğunu vurgulayan Ule, 72 kişiyle biber hasadı gerçekleştirdiklerini anlattı. Verimlerin çok güzel olduğunun altını çizen Ule, yeşil biberin fiyatını 25 TL, kuru biberin fiyatını ise 400 TL olarak belirlediklerini anlattı.

Karaağaç biberinin hasadı başladı! Kurutulduktan sonra kilosu 400 TL'ye satılacak

"BU SICAKLIĞA BİZ ALIŞTIK"

Biberleri toplayan işçilerden Serpil Örs, "Temmuz ayına kadar ekip biçip bu hale getiriyoruz. İş zor, hangi iş zor değil ki? Her iş zor. Zor ama başarıyoruz yani. Konu komşumuz da burada. Akrabalar ile birlikte topluyoruz. Yeri geliyor 40 derece sıcaklıkta topluyorsun ama biz alıştık yani, yapacak bir şey yok. Bereket versin ekmeğimizi alıyoruz" dedi.

Karaağaç biberinin hasadı başladı! Kurutulduktan sonra kilosu 400 TL'ye satılacak

"SICAK TEPEMİZDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bir diğer işçi Özgün Genç, "Günlük kazancımız 150 TL'den başlıyor. Hasat iyi durumda görüldüğü gibi. Sıcak havada çalışıyoruz, hasadımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Mecburuz, bu sıcak havada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Karaağaç biberinin hasadı başladı! Kurutulduktan sonra kilosu 400 TL'ye satılacak

"İŞİMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Gülsüm Şeker de, "Çavuşlarımız arabalar ile bizi alıp işe getiriyorlar Allah razı olsun. İşimizden çok memnunuz. Bir yaz boyunca çalışıyoruz, güneş üzerimizden geçiyor. Sıcak tepemizde mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Karaağaç biberinin hasadı başladı! Kurutulduktan sonra kilosu 400 TL'ye satılacak

"KARAĞAÇ BİBERİ ÇOK KESKİN ACI BİBERDİR"

Biberleri toplayan işçilerden Selahattin Yay, "Biberi ektik işte. Çapaladık, suladık. Şimdi de hasadına başladık. Hava sıcak ama bunu da toplamak lazım mal artık oldu yani. Hasat edilmesi lazım Karaağaç biberi çok keskin acı bir biberdir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne ciğerinin can yoldaşı Karaağaç biberinde hasat başladı! Kurutulmuş haliyle kilosu 400 TL'den alıcı bulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ciğerinin can yoldaşı Karaağaç biberinde hasat başladı! Kurutulmuş haliyle kilosu 400 TL'den alıcı bulacak - Son Dakika
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