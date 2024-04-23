Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Yerel

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözünü anımsatarak, "Çocuklarımız hem bugünümüz hem de yarınlarımız. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızı her türlü kötülükten korumalı, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, çağdaş ve mutlu yarınlara taşıyabilmek için onları sağlıklı, donanımlı ve özgür bireyler olarak yetiştirmeliyiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, TBMM'nin açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkati çekti. Kozay, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" dedi.

"TBMM'NİN AÇILIŞI DÖNÜM NOKTASIDIR"

Mesajında, TBMM'nin açılışıyla egemenliğin saraydan alınıp halka verildiğinin altını çizen Başkan Kozay, şöyle devam etti:

"23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, emperyalist işgalci güçlere karşı ulusumuz ve ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. TBMM'nin açılmasıyla egemenlik ulusumuza geçmiş, ulusumuz kendi kaderini tayin ederek bağımsızlık ve özgürlük yolunda topyekün mücadeleyi seçmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün böylesine önemli bir günü çocuklara bayram olarak armağan edişini doğru tahlil etmeli, çocuklarımızın geleceğimiz için öneminin bilincinde olmalıyız."

"VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR"

Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözünü anımsatan Kozay, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Çocuklarımız hem bugünümüz hem de yarınlarımız. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızı her türlü kötülükten korumalı, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, çağdaş ve mutlu yarınlara taşıyabilmek için onları sağlıklı, donanımlı ve özgür bireyler olarak yetiştirmeliyiz.

TBMM'nin açılışının 104.yıl dönümünde bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, tüm ulusumuzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun."