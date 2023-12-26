 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen Büyükkılıç, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaptı ve Akif'in İstiklal Marşı'nın sembolü olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Programı\'na katıldı
26.12.2023 - 10:24,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ATO Congresium Salonu'nda düzenlenen Mehmet Akif'i Anma Günleri programına AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum Akif'e ve gündeme dair gerçekleştirdiği konuşmayı dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Merhum Akif'in, İstiklal Harbi'nin en müşkül, en zor günlerinde 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın' diye seslendiğini hatırlatarak, zulmü hiçbir zaman alkışlamayacaklarını, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Erdoğan; "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 31 Mart'ta tarih yazmaya var mıyız? 31 Mart'ta hep yeni, hep ileri diyerek koşmaya var mıyız? 31 Mart'ta belediyelerde de Türkiye Yüzyılı'nı başlatmaya var mıyız? 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyor muyuz? 31 Mart'ta yeniden Ankara, yeniden Antalya diyor muyuz? Rabb'im sizlerden razı olsun" diye konuştu. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'un, 'Vatan Şairi', 'Milli Şair' ve 'İstiklal Şairi' gibi manidar unvanlar ile anılan ülkemizin en büyük ve etkili şairlerinden birisi, hatta en önemlisi olduğunu vurgulayarak; "Türkiye'mizin kutlu, şanlı ve bir o kadar da zorlu mücadelesini içeren yıllarda, bir fikir adamı, ülkesi için bir nefer, bir şair düşünün ki Anadolu'nun bağrından çıkmış. Hem eliyle, hem diliyle, hem fikriyle, tüm varlığı ile vatanını savunmakta, sonra kendisinden bu vatan için bir milli marş kaleme alması talep edilmekte ve kaleme aldığı bizim milli marşımız, İstiklal Marşımız ayakta dakikalarca alkışlanarak kabul edilmekte ve kendisine para ödülü sunulmasına rağmen bunu kabul etmeden geri çevirmekte. İşte kendisine bugün Vatan Şairi', 'Milli Şair' ve 'İstiklal Şairi' gibi manidar unvanlar verilmesini umuyorum ki bu necip Türk milleti gayet isabetli buluyordur" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, şu ifadelere yer verdi;

"İstiklal Harbi'nin manevi mimarlarından olan merhum Mehmet Akif Ersoy'un, kaleme aldığı ve milli birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nı tüylerimiz diken diken olarak okuyor, dinliyor ve idrak ediyoruz. 'Korkma' diye başlayan, zorlu ve şanlı mücadelemizi anlatan, umudu aşılayan ve kararlılığı ortaya koyan İstiklal Marşı'mız, milli birliğin, beraberliğin, bağımsızlığın temsilcisidir. İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz ecdadımıza yönelik bir minnettarlık göstergesi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz evladımıza karşı bir nasihat, rehber niteliğinde olan marşımızı hep bir ağızdan söylüyor, tek yürek idrak ediyor ve buradan tüm dünyaya haykırıyoruz; Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim, milletimindir ancak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı - Son Dakika


11:15
Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin 'Kürt sorunu' ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48
KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

Son Dakika
10:06 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı seçildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48 KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement