Damadın Eğlencesi Eziyete Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Damadın Eğlencesi Eziyete Dönüştü

Haberin Videosunu İzleyin
Damadın Eğlencesi Eziyete Dönüştü
01.09.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Damadın Eğlencesi Eziyete Dönüştü
Haber Videosu

İnegöl'de damadın geleneksel eğlencesinde arkadaşları zorlu isteklerde bulundu, anlar kayıt altına alındı.

Gökhan Altunsoy ve Semra Oğuz Altunsoy, düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünün ardından İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde damat eğlencesi yapıldı.

ARKADAŞLARININ BİNDİĞİ AT ARABASINI ÇEKTİ

Eğlence sırasında damat ve sağdıç, arkadaşlarının zorlu isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Damat 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı. Ardından 10 arkadaşının bindiği at arabasını 100 metre boyunca çeken damat ve sağdıç, yaklaşık 500 kilogram kumu da elleriyle römorka yükledi.

Damat eğlencesi işkenceye dönüştü

KADIN ELBİSESİ DE GİYDİ

Eziyet bununla da sınırlı kalmadı. Damat ve sağdıç kadın elbiseleri giyerek şişe oyunu oynadı. Renkli anlar, katılımcıların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Damat eğlencesi işkenceye dönüştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnegöl, bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Damadın Eğlencesi Eziyete Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı Çaldırdığı şey ’pes’ dedirtti Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı! Çaldırdığı şey 'pes' dedirtti
Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı
Anne-babasını dövdü, 5 araca çarpıp 1 kişiyi rehin aldı Anne-babasını dövdü, 5 araca çarpıp 1 kişiyi rehin aldı
Denizli’de başlayıp Aydın’a sıçrayan yangın yeniden büyüdü Evler yanmaya başladı Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı
Cebinizde bir servet yatıyor olabilir Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde
Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı
Dorgeles Nene, Fenerbahçe’deki ilk maçında ilk golünü attı Dorgeles Nene, Fenerbahçe'deki ilk maçında ilk golünü attı
ASSAN’ın sahibi FETÖ ve askeri casusluk gerekçesiyle tutuklandı ASSAN'ın sahibi FETÖ ve askeri casusluk gerekçesiyle tutuklandı
Yaşlı adamı tek yumrukla bayılttı İşte tepki çeken o görüntüler Yaşlı adamı tek yumrukla bayılttı! İşte tepki çeken o görüntüler
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i tam gaz devam Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

15:47
Milyoner’de 200 bin TL’lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
15:46
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
15:43
Fenerbahçe’de neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer son anda iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer son anda iptal oldu
15:20
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı
14:47
Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan’dan peş peşe uyarılar
Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar
14:43
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
14:41
İstanbul’da türbe yanında skandal görüntü
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çin’deki zirvede ’’Gazze’’ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede ''Gazze'' çağrısı
13:32
Siyaset unutuldu CHP’li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum’a teşekkür
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
13:07
Afganistan felaketi yaşıyor Kızılhaç’tan deprem sonrası kritik çağrı
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı
13:01
Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir
Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 16:29:09. #7.13#
SON DAKİKA: Damadın Eğlencesi Eziyete Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.